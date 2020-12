Nach den Meldungen aus Großbritannien über eine Mutation des Coronavirus machen sich viele Menschen Sorgen. Europa schottet sich zunehmend ab. Auch Politik und Wissenschaftler sind alarmiert. Doch wie gefährlich ist die Virus-Variante überhaupt? Antworten auf wichtige Fragen.

Wie schnell verbreitet es sich?

Die Virus-Variante VUI2020/12/01 soll um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form, so die britische Regierung. Der Virologe Drosten sagte jedoch im Deutschlandfunk, die Angabe sei ein Schätzwert. Die Datenlage sei noch sehr lückenhaft und wissenschaftlich nicht belastbar. Die britischen Wissenschaftler hätten zudem deutlich gemacht, dass sie mindestens bis Mitte der Woche benötigten, um genaue Aussagen zu treffen. Die zu beantwortende Frage sei, ob die entdeckte Variante wirklich stärker übertragbar sei, sagte Drosten.



Der "Guardian" zitiert Paul Kelly, Australiens "chief medical officer". Dieser suggeriert, dass auch weitere Faktoren zu einer stärkeren Verbreitung hätten beitragen können: Der Erreger habe sich "ein wenig verändert", aber viele Menschen hätten sich innerhalb von Südost-England bewegt bis zum jüngsten Lockdown. Außerdem sei es gerade Winter.



Einer Studie zufolge beschleunigen die Mutationen die weltweite Ausbreitung des Coronavirus nicht. In einer Untersuchung, die einen Datensatz von Virusgenomen von 46.723 Menschen mit Covid-19 aus 99 Ländern nutzte, stellten Forscher mehr als 12.700 Mutationen oder Veränderungen im neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 fest. "Glücklicherweise haben wir festgestellt, dass keine dieser Mutationen die Ausbreitung von Covid-19 beschleunigt", sagt Lucy van Dorp, Professorin am Institut für Genetik des University College London.

Wie gefährlich ist die Mutation?

Dass Viren ständig mutieren, ist lange bekannt. Dabei ändern sich einige, wie Grippeviren, häufiger als andere. Ob die neue Mutation gefährlicher ist als andere, ist nicht bekannt. Der britische Premierminister Johnson hat betont, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Mutation schwerere Krankheitsverläufe oder eine höhere Sterblichkeitsrate auslöse oder dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.



Wissenschaftler rufen dazu auf, die Lage genauer im Blick zu haben. Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien hält die derzeitige Entwicklung nicht für "wahnsinnig alarmierend". Dass Mutationen auftauchen, sei nicht ungewöhnlich, derzeit wisse man nicht, ob die beobachteten Veränderungen die Eigenschaften des Erregers überhaupt entscheidend beeinflussten.

Wo ist es bisher aufgetreten?

Die neue Mutation hat sich laut BBC quer durch Großbritannien verbreitet, ausgenommen Nordirland. Besonders betroffen sind Südengland und die Region um London. Nach Angaben der britischen Behörden waren im Dezember 60 Prozent der Neuinfektionen in London durch die neue Virus-Variante verursacht worden.



Die Datenplattform Nextstrain hat auch Hinweise auf Fälle in Dänemark, Australien und den Niederlanden gefunden. In Italien wurde es ebenfalls festgestellt. Ob die Virus-Mutation bereits in Deutschland verbreitet ist, ist noch unklar - bisher wurde das mutierte Virus bei Infizierten hierzulande noch nicht nachgewiesen. Das ist allerdings nur möglich, wenn der Genpool des Virus vollständig analysiert wird. Zum Vergleich: in Großbritannien werden fünf bis zehn Prozent aller Virusproben vollständig analysiert, in Deutschland ist das nicht der Fall. Ausgeschlossen werden kann es also nicht, dass auch hier diese neue Coronavirus-Variante bereits kursiert. Der Virologe Drosten hält diesen Fall für wahrscheinlich.

Benötigen wir einen neuen Impfstoff?

Dass die Impfstoffe nun ihre Wirksamkeit einbüßen, ist nicht zu erwarten, schreibt DLF-Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning in einem Kommentar. Es könnte sein, dass manche Antikörper an den mutierten Stellen des Virus weniger gut binden. Aber durch eine Impfung lernt das Immunsystem, den Erreger an verschiedenen Teilen zu erkennen. Und jenseits der Antikörper reagiert die Immunabwehr außerdem auch mit weißen Blutkörperchen auf Eindringlinge. Gerade dieser Arm des Immunsystems lässt sich von mutationsbedingten Veränderungen eines Erregers weniger stark beeindrucken.



Das bestätigt auch Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. "Selbst wenn eine Mutation vorhanden ist, verhindert dies nicht die Erkennung durch das Immunsystem", sagte er. Einzelne Mutationen reichten nicht aus, um der komplexen Immunabwehr zu entgehen.

Stiko-Vorsitzender: Klarheit in ein paar Wochen

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Mertens, erwartet frühestens für Januar eine Antwort über die Frage, ob der jetzt genehmigte Biontech-Impfstoff die Mutation des Coronavirus wirksam ist. Mit den vorliegenden Daten lasse sich dies noch nicht abschließend beurteilen, sagte der Virologe Mertens den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Bisherige Analysen des Genoms der neuen Virusmutante ließen allerdings vermuten, dass der Impfstoff weiter wirksam bleibe, betonte er. Eine erste Prüfung der Antikörper-Wirksamkeit im Labor werde voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern.

