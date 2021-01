In Großbritannien und Südafrika haben sich Mutationen des Coronavirus verbreitet. Vor allem die britische Variante ist inzwischen in vielen weiteren Ländern nachgewiesen worden. Politik und Wissenschaft sind aufmerksam bis alarmiert - doch wie gefährlich sind die Virus-Varianten überhaupt? Darüber gibt es inzwischen mehr Erkenntnisse.

Um welche Mutationen geht es?

Dass Viren ständig mutieren, ist lange bekannt. Sars-CoV-2 ist keine Ausnahme und - verglichen etwa mit Grippeviren - eher langsam darin, überlebensfähige Varianten zu entwickeln. Auch hier sind inzwischen weltweit Varianten des Corona-Virenstamms bekannt, der zu Beginn der Pandemie beschrieben wurde. Die meisten davon haben keinen entscheidenden Einfluss auf die Ausbreitung des Virus.



Das ändert sich, wenn durch eine oder mehrere Mutationen ein Virustyp entsteht, der dem Erreger selektive Vorteile verschafft: etwa, indem er ansteckender, also schneller übetragbar wird, oder indem er die Fähigkeit entwickelt, dem Immunsystem auszuweichen, das ihn bekämpft. Man spricht dann von einer bedenklichen Variante, einer "Variant of Concern", kurz VOC. In diesem Zusammenhang stehen zurzeit vor allem zwei Varianten von Sars-CoV-2 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit:



Die erste wurde in Großbritannien entdeckt und wird VOC 2020/12/01 oder B.1.1.7 genannt. Sie hat mehrere Mutationen angesammelt. Es gibt inzwischen Belege dafür, dass sie deutlich ansteckender ist als die bislang vorherrschende Variante. Die britische Regierung teilte zunächst mit, die Mutation sei bis zu 70 Prozent ansteckender - eine Zahl, die der Virologe Drosten im Deutschlandfunk als "Schätzwert" einstufte.



Die höhere Übertragbarkeit beruht nach heutigen Erkenntnissen im Wesentlichen auf einer Mutation des sogenannten Spike-Proteins, das an bestimmte Zellen im menschlichen Körper andockt. Weltweit wurde diese Variante nach Angaben des "European Center for Disease Prevention and Control", ECDC, in mindestens 26 Ländern nachgewiesen, auch in Deutschland. Hinweise auf einen schwereren Krankheitsverlauf gibt es bislang nicht. (Stand: 4.1.21)



Eine zweite Mutation wurde bei genetischen Untersuchungen in Südafrika entdeckt. Das ECDC führt sie unter der Bezeichnung 501.V2. Auch diese Variante wurde inzwischen in anderen Ländern nachgewiesen, darunter Großbritannien und Frankreich. In Südafrika ist diese Virusvariante inzwischen für die meisten Ansteckungen verantwortlich. Auch hier gibt es laut ECDC bislang keine Hinweise darauf, dass sie einen schwereren Krankheitsverlauf verursacht.

Was bedeutet das für die Entwicklung der Pandemie?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen ein Risiko in der mutmaßlich höheren Übertragbarkeit der Virusvarianten. Wenn sich mehr Menschen anstecken, könnte es in der Folge zu einer größeren Zahl von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen kommen, etwa, weil sich auch mehr Angehörige von Risikogruppen infizieren. Das durch die Einschleppung der beiden bedenklichen Virusvarianten verursachte Risko sei deshalb als hoch einzustufen, schreibt das ECDC. Die Forschenden warnen außerdem vor einer Überlastung der Gesundheitssysteme in den jeweiligen Ländern.



In Großbritannien gibt es Hinweise darauf, dass die neue die bekannte Virusvariante verdrängt. Nach Angaben der britischen Behörden waren im Dezember 60 Prozent der Neuinfektionen in London durch die neue Virus-Variante verursacht worden.



Nachweise der Mutation sind nur möglich, wenn der Genpool des Virus vollständig analysiert wird. In Deutschland ist das aber nicht standardmäßig der Fall. In Großbritannien hingegen werden fünf bis zehn Prozent aller Virusproben vollständig analysiert.

Benötigen wir neue Impfstoffe?

Dass die Impfstoffe nun ihre Wirksamkeit einbüßen, sei nicht zu erwarten, schreibt DLF-Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning in einem Kommentar. Es könnte sein, dass manche Antikörper an den mutierten Stellen des Virus weniger gut binden. Aber durch eine Impfung lerne das Immunsystem, den Erreger an verschiedenen Teilen zu erkennen. Und jenseits der Antikörper reagiere die Immunabwehr außerdem auch mit weißen Blutkörperchen auf Eindringlinge. Gerade dieser Arm des Immunsystems lasse sich von mutationsbedingten Veränderungen eines Erregers weniger stark beeindrucken.



Auch das Covid-19 Genomics UK Consortium teilte mit, es gebe keinen Anlass zu der Annahme, dass eine der diskutierten Mutationen die Impfstoff-Wirkung beeinträchtigen werde. Das bestätigt auch Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. Einzelne Mutationen reichten nicht aus, um der komplexen Immunabwehr zu entgehen. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Mertens, erwartet für Anfang Januar eine Antwort auf die Frage, ob der jetzt genehmigte Biontech-Impfstoff die Mutation des Coronavirus wirksam ist.



Derzeit führt Biontech Tests mit der neuen Variante und seinem Impfstoff durch. Biontech-Gründer Sahin sagte auf einer Pressekonferenz, "dass die Immunreaktion durch dieses Vakzin auch mit dem neuen Virus umgehen kann". Zudem lassen sich, darauf weisen sowohl Sahin als auch Mertens hin, mRNA-Impfstoffe wie von Biontech oder Moderna leicht an Mutationen anpassen. Ein solcher angepasster Impfstoff müsse dann allerdings neu zugelassen werden.



(Stand: 4.1.21)

