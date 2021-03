Das Coronavirus verändert sich. Seit einigen Monaten verbreiten sich Varianten von Sars-CoV2, bei denen das Erbgut modifiziert und die so entstandenen Viren mit neuen Eigenschaften ausgestattet sind. Auch in Deutschland machen solche Varianten inzwischen den Großteil der registrierten Neuinfektionen aus. Was das für die Pandemie und die Wirkung von Impfstoffen bedeutet, erklären wir hier.

Mutationen sind der Normalfall

Eins vorweg: Dass Viren mutieren, ist nichts Ungewöhnliches. Dass Impfstoffe an diese neuen Varianten angepasst werden müssen, auch nicht; das zeigt jedes Jahr aufs Neue die Grippeimpfung. Hier wird der Impfstoff an die jeweils neu kursierenden Varianten des Grippevirus angepasst. Mit Sars-CoV-2, dem Virus, das für die derzeitige Pandemie verantwortlich ist, haben wir das Glück, dass es nicht ganz so mutationsfreudig ist wie das Grippevirus. Dennoch entstehen Varianten - möglich ist das jedes Mal, wenn das Erbgut des Virus vervielfältigt wird.

Mutationen sind Kopierfehler im Viren-Erbgut

Mutationen sind nichts Anderes als Schreibfehler, wenn das Erbgut des Virus - in diesem Fall RNA - kopiert wird. Das passiert jedes Mal, wenn das Virus in einer befallenen Zelle vermehrt wird. Als Folge entstehen manchmal, aber nicht immer, neue Eigenschaften. Die so entstandenen Varianten unterliegen einem Selektionsdruck. Ist ein Virus entstanden, das sich gegen andere Formen durchsetzen kann - zum Beispiel weil es schneller in die Zellen eindringen kann - hat es einen Vorteil und kann sich weiter verbreiten.

Vier wesentliche Virusvarianten bekannt

Genau das ist bei Sars-CoV-2 passiert. Die ursprüngliche Virusform nennt man Wildtyp, die Benennung der neu entstandenen Varianten bezieht sich auf die Stellen der RNA, an denen sich die relevanten Mutationen befinden. Wesentlich sind zurzeit vier Varianten, von denen drei derzeit vom Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten - kurz ECDC - als "Variant of Concern", also eine besorgniserregenden Virusvariante, gelistet werden. Sie alle haben Eigenschaften, die ihre Verbreitung fördern oder möglicherweise den Krankheitsverlauf von Covid-19 beeinflussen. Sie alle besitzen mehr als eine Mutation.

B.1.1.7 - die "britische" Variante

Diese Virusvariante gilt als deutlich ansteckender als das ursprünglich bekannte Coronavirus, die so genannte Reproduktionszahl ist höher. Das liegt laut derzeitigen Erkenntnissen vor allem an Veränderungen des Spike-Proteins, mit dem das Virus im Fall einer Infektion in die Körperzellen eindringt. Genauer: Die Mutationen führen dazu, dass sich das Virus fester an einen bestimmten Rezeptor der Zellen binden kann. Diese höhere Virulenz führt dazu, dass B.1.1.7 andere Virusvarianten wie etwa den Sars-CoV-2-Wildtyp verdrängt.



B.1.1.7 wurde im September 2020 zunächst bei Patienten aus Großbritannien beschrieben. Extrem schnell verbreitete sich diese Variante und wurde dominant. Das geht aus einem Bericht der britischen Gesundheitsbehörde hervor. B.1.1.7 breitet sich auch in anderen Ländern aus, etwa in Dänemark, aber auch in Deutschland. Mitte März wurde die Variante hierzulande dominant: Wie das RKI berichtete, enthielten 55 Prozent der untersuchten Proben die "britische" Variante - in der Vorwoche waren es 46 Prozent, in der Woche davor nur 22 Prozent.



Es gab bereits im Februar Hinweise aus zwei unveröffentlichten britischen Studien, dass B.1.1.7 schwerere Covid-19-Verläufe verursacht und in der Folge möglicherweise mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden ist - beides jeweils im Vergleich zum ursprünglichen Virus. Das britische Beratergremium NERVTAG betonte, dass die Datenlage noch nicht ausreiche, um endgültige Aussagen zu treffen. Eine Mitte März veröffentlichte Studie der Universität Exeter zeigte dann, dass B.1.1.7. tödlicher ist als der Wildtyp. Konkret bedeutet das den Daten zufolge: In 4,1 von tausend Fällen führt eine Infektion mit B.1.1.7 zum Tod, beim Wildtyp sind es 2,5 von tausend Fällen.



Die bislang zugelassenen Impfstoffe wirken auch gegen B.1.1.7 - und zwar ohne, dass ihre Schutzwirkung im Vergleich mit einer Infektion mit dem ursprünglichen Virus wesentlich beeinträchtigt wäre (nachzulesen in der Einschätzung des RKI). Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt für Varianten wie B.1.1.7 E484K, die mittlerweile in Großbritannien aufgetreten sind, aber als selten gelten. Hier vermuten Forschende eine verminderte Wirkung derzeitiger Impfstoffe.

B.1.351 - die "südafrikanische" Variante

Infektionen mit B.1.351 wurden zunächst aus Südafrika gemeldet, erstmals im Dezember 2020. Auch diese Variante gilt als deutlich ansteckender als der Sars-CoV-2-Wildtyp; auch sie besitzt mehrere Mutationen im Spike-Protein, mit dem das Virus an Körperzellen andockt, um in sie einzudringen. B.1.351 wurde weltweit mittlerweile in rund 40 Ländern nachgewiesen. In Südafrika dominiert sie das Infektionsgeschehen. Um den Anteil von B.1.351 an Infektionen in Deutschland zu ermitteln, wird in Proben Infizierter gezielt auch nach dieser Variante gesucht. Mitte März wurde sie in einem Prozent der untersuchten Proben gefunden. Im Saarland allerdings machte sie da bereits rund 15 Prozent der Neuinfektionen aus. Die Virus-Variante hatte sich zuvor vor allem in der grenznahen französischen Region Moselle ausgebreitet. In solchen Grenzregionen wird inzwischen vermehrt geimpft.



Es gibt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Hinweise darauf, dass B.1.351 einen schwereren Krankheitsverlauf verursacht oder ein erhöhtes Risiko für Todesfälle birgt. Expertinnen und Experten bereitet diese Variante allerdings Sorgen, weil sie offenbar in der Lage ist, sich der Immunantwort des Körpers teilweise zu entziehen, wie sie nach einer Impfung oder einer Infektion entsteht. Das bedeutet, dass sich etwa auch Menschen damit anstecken können, die sich zuvor mit der ursprünglichen Virusvariante infiziert hatten. Und es heißt auch, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe gegen B.1.351 weniger gut wirken. Untersucht wurde das etwa für den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca und das Präparat von Novavax, dessen Zulassung zurzeit von der Europäischen Arzneimittelbehörde geprüft wird. Das Auftreten von Varianten wie dieser (auch der britische Untertyp B.1.1.7 E484K hat diese Eigenschaft) ist wesentlicher Anlass für die Weiterentwicklung von Impfstoffen. Wesentliches Ziel der bisher entwickelten Impfstoffe ist allerdings, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern - und das ist bislang auch mit vorhandenen Präparaten möglich.

P.1 - die "brasilianische" Variante

Über P.1 wurde im Januar 2021 erstmals berichtet. In Teilen Brasiliens hat diese Variante das Ursprungsvirus verdrängt und dominiert das Infektionsgeschehen. Nachgewiesen wurde sie mittlerweile in rund 20 Ländern weltweit, darunter auch Deutschland. Hier ist P.1 laut RKI derzeit selten; so wurden in der zweiten Februarwoche insgesamt 17 Fälle registriert.



P.1 besitzt genetische Ähnlichkeiten mit der Variante B.1.351, also dem Virusstamm, der zuerst in Südafrika aufgetreten ist. Forschende gehen deshalb davon aus, dass P.1 ansteckender ist als das ursprüngliche Virus und möglicherweise Eigenschaften hat, die die Immunantwort abschwächen, sowohl bei Genesenen als auch bei Geimpften. Diese Erwartung stützt sich auf Daten, nach denen bestimmte Antikörper, die das Immunsystem bei einer Erkrankung oder nach einer Impfung gebildet hat, weniger wirksam sind. Bei Covid-Patienten aus Südafrika, die zuvor mit Präparaten von Novavax oder Johnson&Johnson geimpft worden waren, wurden allerdings keine schweren Verläufe beobachtet.

CAL.20C - die "kalifornische Variante"

Zu CAL.20C - oder B.1.429 - gibt es noch wenige Informationen. Nachgewiesen wurde die Variante laut einem Bericht der "Los Angeles Times" zum ersten Mal im September 2020. Forschende der Universität Kalifornien in San Francisco machen diese Variante für den Anstieg der Infektionszahlen in dem Bundesstaat mitverantwortlich. Sie vermuten auf Grundlage von Laborstudien und klinischen Beobachtungen, dass CAL.20C ansteckender ist als das ursprüngliche Virus und dass es schwerere Covid-19-Verläufe verursachen kann. Ob diese Variante möglicherweise auch Impfungen weniger wirksam macht, ist noch unklar.



Genetisch ist CAL.20C charakterisiert durch fünf wesentliche Mutationen, drei davon im Spike-Protein. Eine davon könnte laut einer im Fachmagazin "Cell" veröffentlichten Studie die Wirkung bestimmter Antikörper abschwächen.



Sorgen bereitet das Auftreten dieser Variante vor allem in Kombination mit B.1.351, dem zuerst in Südafrika aufgetretenen Virusstamm. Forschende warnen, dass sich zwischen diesen Varianten ein Selektionsdruck entwickelt, der neue Virusvarianten mit Eigenschaften hervorbringt, die die Wirkung verfügbarer Impfstoffe noch besser unterlaufen. Inwieweit hohe Fallzahlen möglicherweise das Auftreten weiterer Virusvarianten begünstigen, ist hier nachzulesen. Allerdings gibt es auch etwas Hoffnung: Inzwischen gehen Forschende davon aus, dass das Coronavirus nur eine gewisse Anzahl von erfolgreichen Varianten produziert. "Es könnte also sein, dass die Forschenden alle relevanten Mutationen bereits gesehen haben", berichten unsere Kollegen der Sendung "Forschung aktuell". Das könnte bedeuten, dass ein gewisses Set an Impfstoffen ausreichen könnte, um die Pandemie einzudämmen.



Hersteller von Impfstoffen arbeiten aber zudem bereits daran, neue Strategien zu entwickeln, um die Schutzwirkung auch gegenüber den jetzt aufgetretenen Varianten zu erhöhen. Welche Ansätze dazu diskutiert und geprüft werden, hat DLF-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hier zusammengefasst.



(Stand: 13.3.21)

