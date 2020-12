Bei den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bleibt Deutschland ein Flickenteppich. Zur Debatte steht, ob und wann Schulen geschlossen werden sollen, damit Weihnachten im Familienkreis gefeiert werden kann. Ein Überblick über die Situation in einigen Bundesländern.

Die Bildungsminister der Länder beraten heute in der Kultusministerkonferenz (KMK) über den Umgang mit der Pandemie an den Schulen. Unklar ist, ob sie sich der Empfehlung der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina anschließen werden, die Schulpflicht ab dem 14. Dezember bis zu den Weihnachtsferien aufzuheben. Damit müssten Schüler nicht mehr in die Schule kommen. Das würde aber nicht von der Pflicht entbinden, zu Hause Aufgaben zu lösen.



Bundeskanzlerin Merkel stellte sich ausdrücklich hinter die Empfehlungen der Leopoldina. Die Politik tue gut daran, die Vorschläge der Wissenschaft "auch wirklich ernst zu nehmen". Einige Bundesländer sehen dies aber kritisch: Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann (CDU) sagte, dass ihr Land flächendeckende Schulschließungen zwingend vermeiden wolle. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Gebauer (FDP) bewertete den Vorschlag als "untauglich". Ihr sei völlig unverständlich, wie eine solche Äußerung von einer Akademie der Wissenschaft in die Öffentlichkeit getragen werden könne. Die niedersächsische Regierungssprecherin Pörksen teilte mit, ihr Bundesland wolle die Schulen auch weiterhin bis zum 18. Dezember geöffnet lassen.

Sachsen ab Montag im "harten Lockdown", Wechselunterricht in Bayern

Druck kommt aus Sachsen und Bayern. In Sachsen sollen von kommendem Montag an Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte geschlossen werden. Geöffnet bleiben sollen Lebensmittelgeschäfte und Läden für den Grundbedarf. Handel, Schulen und Kitas offenzuhalten – "das wird nicht diese Wirkung bringen", sagte Ministerpräsident Kretschmer (CDU). Das Bundesland entwickelte sich zum bundesweit größten Hotspot der Pandemie.



In Bayern, das im Bundesländer-Vergleich ebenfalls überdurchschnittlich hohe Infektionszahlen aufweist, gelten schon seit Mittwoch strengere Regeln in Schulen: So wurden etwa ab Klassenstufe acht die Klassen überall geteilt und in Wechselunterricht übergangen.

Mehr Corona-Fälle an Schulen

Die Zahl der coronabedingt geschlossenen Schulen in Deutschland war in der vergangenen Woche gesunken. Nach aktuellen KMK-Zahlen waren 109 Schulen ohne Präsenzunterricht. Das waren 48 weniger als in der Vorwoche. 4.389 Schulen meldeten allerdings eingeschränkten Präsenzbetrieb (Vorwoche: 3.712). Nachweislich mit Corona infiziert waren den Daten zufolge in der vergangenen Woche 19.202 Schülerinnen und Schüler (Vorwoche: 18.240). Bei Lehrkräften wurden 3.533 Corona-Fälle gezählt (Vorwoche: 2.831). Darüber hinaus waren 213.887 Schüler und 13.504 Lehrer in Quarantäne (Vorwoche: 210 637 Schüler und 12 891 Lehrer).



Die KMK veröffentlicht diese Zahlen einmal wöchentlich, nachdem sie verfügbare Daten aus den Bundesländern zusammengetragen hat. Die Zahlen können allerdings nur einen groben Überblick geben und sind nur begrenzt von Woche zu Woche vergleichbar. Nicht alle Länder übermitteln in allen abgefragten Bereichen Informationen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.