Wegen des Coronavirus werden weltweit viele Großveranstaltungen abgesagt. Wie geht Deutschland mit Messen, Bundesligaspielen und großen Ereignissen um? Wir geben Antworten auf wichtige Fragen.

Was ist die Haltung der Bundesregierung?

Bundeskanzlerin Merkel hat einen konsequenten Kampf der Bundesregierung gegen das Coronavirus angekündigt. Man werde unerschrocken das Notwendige gegen die Ausbreitung tun, sagte Merkel während der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag, wie mehrere Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichten. Mit Blick auf das Verbot von Großveranstaltungen sagte sie, Fußballspiele ohne Zuschauer seien nicht das Schlimmste, was dem Land passieren könne.



Das Infektionsschutzgesetz sehe verschiedene Möglichkeiten vor, um ein Infektionsgeschehen zu begrenzen, heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung. Zwischen der Absage von Großveranstaltungen, der Schließung von Einrichtungen wie Schulen oder Kitas bis hin zum Abriegeln ganzer Städte gebe es jedoch zahlreiche Zwischenstufen, erläuterte Gesundheitsminister Spahn. Entschieden werden müsse im Einzelfall - und zwar vor Ort. Vorrangig sei jedoch, angemessen und verhältnismäßig zu reagieren.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Es darf auf keinen Fall ein Kompetenzchaos unter den Bundesländern geben", sagte Söder. Kein Bundesland dürfe bei den Schutzmaßnahmen für sich entscheiden, unter den Empfehlungen der Experten zu bleiben. Berlins regierender Bürgermeister Müller äußerte sich ähnlich. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat eine bundesweit einheitliche Regelung beim Umgang mit Spielen der Fußball-Bundesliga gefordert: Die "gesamte Liga" müsse sich auf eine "gemeinsame Linie einigen", sagte Laschet in Düsseldorf.

Finden noch Großveranstaltungen statt?

In mehreren deutschen Bundesländern werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus Großveranstaltungen gestrichen. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen untersagten Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Mehrere Ministerpräsidenten riefen zu einer bundeseinheitlichen Regelung auf.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sagt auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future für Freitag geplante große Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen ab. "Schweren Herzens sagen wir die geplanten großen Klimastreiks ab", schrieben die Aktivisten auf Twitter.



Viele internationale Messen wurden bereits abgesagt, darunter die Leipziger Buchmesse vom 12. bis zum 15. März. Auch die internationale Tourismus-Börse ITB in Berlin sowie die Internationale Handwerksmesse in München wurden abgesagt. Das Kölner Literaturfestival Litcologne ist kurz vor dem Beginn trotz gegenteiliger Bemühungen der Veranstalter abgesagt worden, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Man bemühe sich um eine Verlegung der Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt, teilten die Veranstalter mit.

Was ist mit der Fußball-Bundesliga?

Erstmals finden Spiele der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer statt, darunter die Begegnungen Mönchengladbach gegen Köln am Mittwoch, Dortmund gegen Schalke am Samstag und Bremen gegen Leverkusen am Montag.



Auch das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März in Nürnberg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragen.

Wer zahlt bei einem Ausfall einer Veranstaltung?

Fahrgäste der Deutschen Bahn können sich in bestimmten Fällen den Fahrpreis kostenfrei erstatten lassen, wenn ihr Reiseanlass wegen des Coronavirus entfällt. Diese Kulanz gelte auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne stehe sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien, teilte die Bahn mit.



Sollten die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der Bereich gesperrt und nach der Fahrt desinfiziert. Fahrgäste würden dann aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, damit die Behörden sie erreichen können.



Bei einem Flugausfall können Reisende den bezahlten Betrag von der Fluggesellschaft zurückfordern. Wie Hotels bei Ausfällen von Großveranstaltungen mit der Rückerstattung von Übernachtungskosten umgehen, dazu gibt es derzeit keine klare Haltung.

Wer ist zuständig?

Entscheidungen über Absagen von Großveranstaltungen wie Messen müssen letztlich Länder und kommunale Behörden treffen. Gemeinden mit Infizierten richten jeweils einen Krisenstab ein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie in Deutschland vom Robert-Koch-Institut.

(Stand: 10.3.2020, 17 Uhr)