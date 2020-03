Fußballspiele vor leeren Tribünen, abgesagte Konzerte, geschlossene Veranstaltungshäuser: Der Kampf gegen die Virusepidemie hat massive Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Ein Überblick.

Auch Union Berlin - Bayern München ohne Fans

Seit Tagen dringt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) darauf, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern abzusagen. Fand der letzte Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga noch "regulär" statt, ist am kommenden Wochenende mit sogenannten "Geisterspielen" zu rechnen. Die bayerische Staatsregierung hatte Großveranstaltungen schlicht untersagt, auch in Nordrhein-Westfalen wird es keine Zuschauer in den Stadien geben. Schon das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am heutigen Mittwoch läuft vor leeren Rängen.



Union Berlin erwartet am Samstag den FC Bayern München - für den Aufsteiger ein Spitzen-Event. Vereinspräsident Dirk Zingler hatte sich dafür stark gemacht, die Partie wie vorgesehen vor vollem Haus laufen zu lassen. Doch das wird es nicht geben. Das zuständige Bezirksamt ordnete an, dass dieses Spiel ebenfalls ohne Zuschauer stattfinden muss.

Bund und Länder

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits betont, Fußballspiele ohne Zuschauer seien nicht das Schlimmste, was dem Land passieren könne. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Es darf auf keinen Fall ein Kompetenzchaos geben", sagte Söder. Bayern hatte am Vortag Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern untersagt - ebenso Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen, Bremen und Schleswig-Holstein. Hessen und Rheinland-Pfalz haben diese Veranstalungen nicht verboten, empfehlen aber eine Absage. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, es gehe auch um "eine Solidaritätsfrage". Wenn junge Menschen zum Fußball in ein Bundesligastadion gingen und nach ihrer Rückkehr "zu Hause die Oma anstecken", werde das für die Oma deutlich schlimmere Folgen haben als für die Jungen.



Auch das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März in Nürnberg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragen. Die Deutsche Eishockey-Liga hat die Saison vorzeitig für beendet erklärt.

Theater und Konzertsäle - Vorhang geschlossen

In Bayern sind alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser vom 11. März bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. In Berlin werden alle geplanten Veranstaltungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser abgesagt.



Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung von Konzertsälen ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen - vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live im Internet verfolgen, sagte ein Sprecher. Das Kölner Gürzenich-Orchester spielte ein Konzert ohne Publikum - die Fans konnten es über einen Livestream verfolgen. Das internationale Literaturfestival lit.Cologne wurde trotz gegenteiliger Bemühungen der Veranstalter abgesagt. Auch die Großveranstaltungen in der Kölner Lanxess-Arena sind gestrichen.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verzichtet auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future für Freitag auf ihre geplante "große" Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen. "Schweren Herzens sagen wir die geplanten großen Klimastreiks ab", schrieben die Aktivisten auf Twitter.



Viele internationale Messen wurden bereits gestrichen, darunter die Leipziger Buchmesse vom 12. bis zum 15. März. Auch die internationale Tourismus-Börse ITB in Berlin sowie die Internationale Handwerksmesse in München wurden abgesagt.

Wer zahlt bei Reisen?

Fahrgäste der Deutschen Bahn können sich in bestimmten Fällen den Fahrpreis kostenfrei erstatten lassen, wenn ihr Reiseanlass wegen des Coronavirus entfällt. Diese Kulanz gelte auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne stehe sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien, teilte die Bahn mit.



Bei einem Flugausfall können Reisende den bezahlten Betrag von der Fluggesellschaft zurückfordern. Wie Hotels bei Ausfällen von Großveranstaltungen mit der Rückerstattung von Übernachtungskosten umgehen, dazu gibt es derzeit keine klare Haltung.

Wer ist zuständig?

Entscheidungen über Absagen von Großveranstaltungen wie Messen müssen letztlich Länder und kommunale Behörden treffen. Gemeinden mit Infizierten haben in der Regel einen Krisenstab eingerichtet, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie in Deutschland vom Robert-Koch-Institut.



(Stand: 11.3.2020, 10.30 Uhr)

