Fußballspiele und Konzerte abgesagt, Theater und Opernhäuser geschlossen: Der Kampf gegen die Virusepidemie hat massive Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Ein Überblick.

Großveranstaltungen abgesagt

In ganz Deutschland sind derzeit Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen verboten, aber auch viele kleinere Veranstaltungen wurden abgesagt.



Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga wegen des Coronavirus vorerst eingestellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag werde verlegt, teilte die DFL am Nachmittag mit. Dazu habe man sich angesichts der Dynamik mit neuen Corona-Infektionen und Verdachtsfällen in den Ligen entschlossen. Das Präsidium werde der Mitgliederversammlung empfehlen, den Spielbetrieb bis zum 2. April auszusetzen.



Welche Sportarten wie betroffen sind, können Sie in unserem Stück nachlesen: Wie das Coronavirus den internationalen Sport beeinflusst. Absagen, Verschiebungen, Ausfälle.

Theater und Konzertsäle: Vorhang geschlossen

In vielen Bundesländern haben auch die staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser vorerst ihren Betrieb eingestellt. Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung von Konzertsälen ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen - vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live im Internet verfolgen, sagte ein Sprecher. Wenn Veranstaltungen abgesagt werden, müssen die Veranstalter den Ticketpreis erstatten.



In Berlin und vielen anderen Städten müssen auch Kinos, Bars, Clubs und Discotheken geschlossen bleiben. Auch viele Bäder und Museen bleiben zu. Freiberufliche Künstler und Kulturschaffende haben im Internet eine Petition gestartet, mit der sie Hilfen fordern. Innerhalb von nur zwei Tagen wurde sie fast 80.000 Mal unterzeichnet.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verzichtet auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future vorerst auf ihre Demonstrationen.



Zudem wurden viele internationale Messen gestrichen, darunter die Leipziger Buchmesse, die internationale Tourismus-Börse ITB sowie die Internationale Handwerksmesse in München.

Wer zahlt bei Reisen?

Fahrgäste der Deutschen Bahn können sich in bestimmten Fällen den Fahrpreis kostenfrei erstatten lassen, wenn ihr Reiseanlass wegen des Coronavirus entfällt. Diese Kulanz gelte auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne stehe, sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien, teilte die Bahn mit.



Bei einem Flugausfall können Reisende den bezahlten Betrag von der Fluggesellschaft zurückfordern. Wie Hotels bei Ausfällen von Großveranstaltungen mit der Rückerstattung von Übernachtungskosten umgehen, dazu gibt es derzeit keine klare Haltung.

Wer ist zuständig?

Entscheidungen über Absagen von Großveranstaltungen wie Messen müssen letztlich Länder und kommunale Behörden treffen. Gemeinden mit Infizierten haben in der Regel einen Krisenstab eingerichtet, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie in Deutschland vom Robert-Koch-Institut.



(Stand: 14.3.2020, 11.30 Uhr)

