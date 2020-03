Gesundheitsschutz versus Datenschutz: Handydaten von Mobilfunkkonzernen werden genutzt, um Rückschlüsse auf die Ausbreitung des Coronavirus zu ziehen. Sinnvoller technologischer Fortschritt - oder ein Dammbruch für den Umgang mit sensiblen Daten? Die Debatte.

Die Schweiz überprüft derzeit die Versammlungsbeschränkungen anhand der Mobilfunkdaten von Swisscom. Die ausgewerteten Informationen seien einen Tag alt und stammten nicht aus privaten Umgebungen wie etwa Wohnungen, sagte der Leiter des Bereichs Infektionskrankheiten im Bundesgesundheitsam, Daniel Koch, in Bern. Es sei eine reine, rückblickende Abbildung der Mobilität im öffentlichen Raum. Es gehe nicht darum, die Bewegungen der Bevölkerung in Echtzeit zu beobachten, sondern eine "retrospektive Analyse" vorzunehmen. Der Bund hält die Mehrheit der Anteil an dem Konzern.



Auch Handydaten der Deutschen Telekom werden genutzt, allerdings um Rückschlüsse auf die Ausbreitung des Coronavirus zu ziehen. Dazu gibt eines Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Robert-Koch-Institut. Die Telekom betonte, es würden keine individuellen Handydaten weitergegeben. Stattdessen handele es sich um anonymisierte Massenstatistiken - auch "Schwarmdaten" genannt. Die Nutzung dieser Daten sei für die Wissenschaft im Hinblick auf Ausbreitungsmodelle des Coronavirus "wahnsinnig wertvoll", erklärte die Telekom auf Twitter.



Laut "Tagesspiegel" wurde eine erste Datenlieferung mit einem Umfang von fünf Gigabyte übergeben. Ziel sei es, Bewegungsströme von Menschen in Deutschland abzubilden - bundesweit, auf Ebene der Länder und bis auf die Gemeinden heruntergebrochen. Die digitale Beobachtung einzelner Bürger oder infizierter Menschen, wie es derzeit in asiatischen Ländern und auch in Israel gemacht wird, soll mit den Daten nicht möglich sein.

Spahn will die Diskussion jetzt

Bundesgesundheitsminister Spahn will über die Nutzung von Handydaten und digitalen Informationen zur Bekämpfung von Infektionen sprechen. Diese gesellschaftliche Debatte brauche es aus seiner Sicht, betonte der CDU-Politiker. Bis zur Entwicklung eines Impfstoffs und eines Medikaments zur Behandlung gelte es, Kontaktpersonen von Infizierten "sehr, sehr schnell" nachzuvollziehen und diese unter Quarantäne stellen.



Digitalstaatsministerin Bär spricht sich für die Verwendung einer sogenannten Tracking App aus. So eine digitale Anwendung wäre sinnvoll, um das Virus zielgerichtet einzudämmen, sagt die CSU-Politikerin dem "Handelsblatt". In der Bundesregierung gebe es entsprechende Überlegungen. Datenschutzrechtlich spreche nichts gegen eine solche App, da der Nutzer durch den Download der App der Datennutzung zustimmten, führte Bär aus. "Wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung jetzt nutzen, um die Krise zu überwinden." Die App ermögliche es, Kontaktpersonen eines Indizierten zu ermitteln.

Israel, USA, Österreich, China, Südkorea, Taiwan...

In Israel kann der Geheimdienst zunächst für 30 Tage Bewegungsdaten, die eigentlich zur Terrorismusbekämpfung erhoben wurden, dazu nutzen, die Bewegungen infizierter Personen nachzuvollziehen. In den USA wird in diesem Zusammenhang die Kooperation mit Unternehmen wie Google und Facebook diskutiert. In Österreich hat der Mobilfunkanbieter A1 damit begonnen, der Regierung die Bewegungsdaten aller österreichischen Bürger zugänglich zu machen.



China, Südkorea und Taiwan haben in deutlich größerem Maße auf Überwachungstechnik gesetzt, um die Coronakrise einzudämmen. In vielen Regionen Chinas wurden die Bürger verpflichtet, auf ihrem Mobiltelefon regelmäßig Auskunft über ihren Gesundheitszustand zu geben. Sie werden dann nach einem Ampelsystem in bestimmte Kategorien eingeteilt, die über ihre Bewegungsfreiheit bestimmen.

Datenschützer: "Wir leben nicht in China"

Der langjährige Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, erklärte, für "Epidemie-Fußfesseln" fehle derzeit jede Rechtsgrundlage. Es wäre mehr als fraglich, wie eine Ortung von Infizierten gesetzlich erlaubt werden könnte. "Wir leben – der Demokratie sei Dank – nicht in China, wo per digitaler Überwachung eine Totalkontrolle der Menschen möglich ist", betonte Weichert.



Digitale Technik könne aber tatsächlich einen Beitrag leisten, um einen zusätzlichen Schutz vor einer Corona-Ansteckung zu bieten, so Weichert weiter. Dies wäre auf der Basis freiwilliger Warn-Apps möglich. Solche Programme könnten zum Beispiel darüber informieren, ob man sich in einem Risikogebiet aufhalte. Zugriffe von US-Firmen und auch staatliche Zugriffe etwa durch die Polizei müssten dabei ausgeschlossen werden.

"Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür"?

Der Sicherheitsexperte Jörn Müller-Quade vom Karlsruher Institut für Technologie findet, die Hauptfrage sei, wie man Bewegungsdaten zur Gesundheitsvorsorge nutzen könne, ohne dass sie missbraucht werden könnten. Denkbar sei zum Beispiel, die Daten verschlüsselt abzulegen und den Schlüssel dazu auf mehrere Institutionen zu verteilen, sodass wirklich nur im Krisenfall auf die Informationen zugegriffen werden könne.



Letztlich brauche es eine gesellschaftliche Debatte darüber, welchen Schutz und welche Zugriffsmöglichkeiten man haben wolle. Ansonsten könnten einige eine umfangreiche Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür befürchten. Die Technik dazu sei da.

