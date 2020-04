Weltweit sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität deutlich mehr als mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich am neuen Coronavirus erkrankt, Deutschland ist mit Blick auf diese Zahlen eines der am stärksten betroffenen Länder. Klar ist, dass die offiziell angegebenen Zahlen die Realität nicht ganz widerspiegeln und es eine Dunkelziffer gibt. Zu deren Höhe gibt es verschiedene Vermutungen und Berechnungen.

Die Dunkelziffer lässt sich nur schwer bestimmen. Das liegt unter anderem daran, dass sehr viele Fälle milde verlaufen. Wer gar nicht mekt, dass er sich infiziert hat, lässt sich in der Regel auch nicht testen, und isoliert sich nicht. Zudem musste sich zunächst erst das Wissen über das Virus verbreiten.

RKI startet neue Studien

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Wieler, erklärte zunächst, es gebe keinen Anlass, in Deutschland von einer besonders hohen Dunkelziffer auszugehen, weil hierzulande sehr früh am Anfang der Coronakrise mit Tests begonnen worden sei und generell sehr viel getestet werde.



Mittlerweile hat das RKI mehrere Studien zur Verbreitung des Coronavirus in Deutschland angekündigt. Untersucht wird, ob sich im Blut der Studienteilnehmer Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachweisen lassen. Damit solle ermittelt werden, wie viele Menschen eine Infektion durchmachten und zumindest für eine gewisse Zeit immun seien. Die Ergebnisse der Antikörperstudien seien "von großer Bedeutung, um den Verlauf und Schwere der Pandemie genauer abschätzen und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen besser bewerten zu können".



Erste Ergebnisse gab es zu einer ähnlichen Studie im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ort Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass bei 15 Prozent der untersuchten Bürger eine Corona-Infektion nachgewiesen werden konnte - teilweise mit milden Verläufen oder ganz ohne Symptome. Zum Vergleich: Als die Studie gestartet wurde, waren laut dpa im Kreis Heinsberg offiziell rund 1.250 nachgewiesene Erkrankungen gezählt worden - bei rund 250.000 Einwohnern. Der Wert, den die Forscher für Gangelt ermittelt haben, liegt also deutlich darüber.

Studie: deutlich mehr Infizierte in Österreich

In Österreich sind laut einer Dunkelziffer-Studie deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als die offizielle Statistik ausweist. Im Vergleich zu den Anfang April offiziell ausgewiesenen rund 8.500 Fällen seien tatsächlich wohl etwa 28.500 Personen betroffen gewesen, teilte das Meinungsforschungsinstitut Sora mit. Das entspreche 0,33 Prozent der Bevölkerung. Die sogenannte Schwankungsbreite sei allerdings erheblich: Es sei von einer Spanne zwischen gut 10.000 und mehr als 67.000 Infizierten auszugehen. Für die Studie ließ Sora rund 1.500 Menschen auf das Virus testen.

"Menschen, die systematisch übersehen werden"

Forscherinnen und Forscher der Columbia Universität kamen in einer Simulation zu dramatischen Dunkelziffern. Sie haben die Ausbreitung des Coronavirus mit einem Pandemie-Simulationsprogramm nachgespielt. Die Daten für ihre Berechnungen stammten aus der frühen Phase der Epidemie in China, als es noch keine Kontaktbeschränkungen gab. Demnach kamen auf jeden nachweislich Infizierten etwa sieben unentdeckte Fälle, schreiben die Autoren im Fachmagazin "Science".



Der Virologe Stürmer ging Mitte März davon aus, dass die Dunkelziffer in Deutschland vergleichsweise niedrig sei. Er sagte im Deutschlandfunk, hierzulande werde eher breit getestet. Dagegen würden in manchen anderen Ländern überwiegend die Schwerkranken getestet. Wenn tatsächlich die breite Bevölkerung überprüft würden, gäbe es überall deutlich höhere Fallzahlen.



DLF-Wissenschaftsredakteur Volkart Wildermuth teilt die Menschen, die sich zwar infiziert haben, aber noch nicht in der Statistik auftauchen, in drei Kategorien ein: Personen, die positiv getestet wurden, aber noch nicht offiziell dokumentiert sind. Menschen, die "systematisch übersehen werden". Und die, die erst mit Zeitverzug bemerken, dass sie sich infiziert haben, sagte Wildermuth im Deutschlandfunk.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Aus aktuellem Anlass: Die Schulen sollen schrittweise wieder öffnen. Wir haben eine Übersicht erstellt: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz:Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Keine Liste mehr: RKI weist nicht mehr auf besondere Coronavirus-Risikogebiete hin

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Untersuchung: Beim Joggen reichen zwei Meter Abstand nicht

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.