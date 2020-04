Die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie - insbesondere die Kontaktsperre - können Experten zufolge schwerwiegende psychische Folgen für viele Menschen haben. Die aktuelle Situation könne Unsicherheit und Befürchtungen auslösen, heißt es.

Der Soziologe Holger Lengfeld spricht von einer paradoxen Situation. Die Menschen sollten zusammenstehen, ohne sich nahezukommen. Das sei gegen jede Intuition. Und der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Andreas Heinz, meint, soziale Isolation sei ein wesentlicher Stressfaktor und könne psychische Störungen verstärken.

Zahl der Suizide könnte steigen

Die Gefahr sei groß, dass schwerkranke Patienten den Verzicht auf den persönlichen Kontakt nicht lange aushielten, warnt Heinz. Als Folge könnte die Zahl der Suizide steigen. Außerdem könne es zu vermehrtem Alkoholkonsum und einem Anstieg der Gewalttaten. Isolierte Menschen neigten dazu, mehr zu trinken, weil die soziale Kontrolle fehle.

Folgen des Alleinseins bei Senioren

Die Berliner Seniorenhotline Silbernetz registriert viel mehr Anrufe als sonst. Initiatorin Elke Schilling sagt, an einzelnen Tagen wollten fünfmal mehr Menschen reden als früher. Hauptthemen seien die Unberechenbarkeit der weiteren Entwicklung und die Angst, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren. Psychologen zufolge kann die derzeitige Lage auch zu Schlafstörungen, Langeweile, Einsamkeit und Depression führen.



Für Streit sorgt die Frage, ob bei einer Besserung der Lage ältere Menschen isoliert werden sollten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, befürwortet dies, um - wie er sagt - Senioren zu schützen. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, lehnt dies ab. Er verweist auf Pflegeheime, in denen die Zahl der Opfer des Coronavirus ansteige. Mehr Hintergründe zu dieser Debatte haben wir für Sie hier zusammengefasst.

Schwierige Zeiten für Blinde

Auch für Sehbehinderte und Blinde ist die Lage schwieriger geworden. Sie könnten die Abstandsregeln kaum einhalten, sagt Christiane Rupp vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg. Gerade Sehbehinderte seien auf soziale Kontakte angewiesen. Schon die kleine Geste, einem Blinden auf der Straße den Arm anzubieten, um ihn etwa um eine Gefahrensituation herumzuführen, falle heute oft weg, meint Rupp.

Zunahme häuslicher Gewalt

Auch mit einer Zunahme der häuslichen Gewalt wird gerechnet. Die Polizei geht davon aus, dass es durch die Isolation und Quarantäne zu mehr Gewaltfällen in Haushalten komme. Der Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Harald Schmidt, verweist auf die Weihnachtsfeiertage. In dieser Zeit steige die häusliche Gewalt regelmäßig an, da Familien mehr Zeit miteinander verbringen würden. Als weitere Stressfaktoren kämen jetzt auch die Angst vor einer Corona-Infektion sowie das Fehlen von Kinderbetreuung und Rückzugsmöglichkeiten hinzu.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und dWeiterführende Artikel zum Coronavirus



Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:



Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete



Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus



Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte



Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?



Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält



Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde



Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichtenie Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten