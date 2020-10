US-Präsident Trump ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zahlenmäßig ist sein Land dasjenige mit den meisten Infektionen weltweit. Das Krisenmanagement des republikanischen Präsidenten wird zum Teil deutlich kritisiert. Doch wie ist die Corona-Lage im Moment in den Vereinigten Staaten?

Insgesamt wurden in den USA laut Johns Hopkins Universität bisher rund 7.278.000 Infektionen mit dem Coronavirus im Labor festgestellt. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge kamen in den vergangenen 24 Stunden mindestens 45.785 neue Fälle hinzu. Den Höchstand an Neuinfektionen haben die Vereinigten Staaten aber deutlich hinter sich gelassen: Im Juli wurden zum Teil mehr als 71.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz sinkt derzeit.

Verdoppelung der bisherigen Todeszahlen befürchtet

Die Zahl der Todesfälle stieg zuletzt um mindestens 880 auf 207.940. Laut der Nachrichtenagentur AP werden den USA mehr als 20 Prozent der Covid-19-Toten weltweit zugeschrieben. Der globale Bevölkerungsanteil liege aber nur bei fünf Prozent.



Experten vermuten darüber hinaus, dass die Dunkelziffer hoch ist und bei etlichen Toten andere Ursachen angegeben wurden - vor allem in der Zeit, bevor die USA mit weitreichenden Testungen begonnen haben. Ein vielzitiertes Modell der Universität von Washington sagt voraus, dass sich die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen bis zum Ende des Jahres verdoppeln wird.

Auch die meisten Tests

US-Präsident Trump erklärte die hohe Zahl an Infektionen gerne damit, dass sein Land so viel teste. Tatsächlich führten die USA laut Johns Hopkins Universität die meisten Corona-Tests aller Länder weltweit durch. Aussagekräftiger als die bloße Anzahl sei aber die Positivrate der durchgeführten Tests. Hier liegen die USA laut JHU derzeit bei 4,68 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland fielen in der vergangenen Kalenderwoche 1,22 Prozent der Tests positiv aus (Quelle: Situationsbericht des Robert Koch-Instituts).



Trumps Regierung will die Testrate weiter steigern - und zwar durch die Verteilung von 150 Millionen Corona-Virus-Schnelltests. Ein Drittel davon soll an Altenheime, Einrichtungen zum betreuten Wohnen und andere besonders gefährdete Institutionen verteilt werden. Zwei Drittel will der Präsident an US-Bundesstaaten und andere Regionalbehörden weitergeben. Damit sollten Bemühungen unterstützt werden, die Wirtschaft und Schulen dort wieder zu öffnen, erklärte Trump.

Von den Jungen zu den Älteren

Wie auch in anderen Ländern verbreitet sich das Virus in den USA derzeit stark über die jüngere Bevölkerung. Zwischen Juni und August trafen 20 Prozent aller bestätigen Corona-Fälle die 20- bis 29-Jährigen, wie das Center for Disease Control und Prevention (CDC) mitteilte. Auswertungen der "New York Times" zufolge wurden Anfang September mehr als 88.000 Coronavirus-Infektionen an 1.200 Campussen verschiedener Hochschulen erfasst.



Forscher zeigten anhand von Daten zu lokalen Ausbrüchen, dass das Virus von den Parties und Bars der Zwanzigjährigen übersprang auf ältere Amerikanerinnen und Amerikaner. Im Süden der Vereinigten Staaten, wo die Zahlen über den Sommer besonders gestiegen sind, folgten einem Anstieg der Infektionen unter 20- bis 39-Jährigen stets neun Tage später mehr Fälle bei den Jahrgängen 60+.



Wissenschaft und Politik appellieren deshalb an die jüngeren Generationen, Corona ernst zu nehmen, auch wenn sie selbst vielleicht mildere Symptome haben. An der Florida State University zumindest scheint diese Bitte noch nicht gefruchtet zu haben: Dort löste die Polizei am vergangenen Wochenende mindestens ein Dutzen Partys auf. An anderen Hochschulen mussten einige Studenten nach heimlichen Feiern den Campus verlassen oder wurden sogar vorübergehend vom Lehrbetrieb ausgeschlossen - wegen "egoistischen Verhaltens".

