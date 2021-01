Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter an. Mehr Menschen müssen in Krankenhäusern behandelt werden, einige von ihnen auf der Intensivstation. Mediziner befürchten, dass deren Zahl trotz des beschlossenen Lockdowns weiter hoch bleibt.

"Ich rechne damit, dass wir erst im Sommer von einer nachhaltigen Entspannung auf den Intensivstationen sprechen können", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, der "Rheinischen Post". Im ersten Quartal werde die Anzahl der Patienten mit Covid-19 sicher noch über der Marke von 4.000 liegen. Janssens betonte, dass sich der Einfluss des Verhaltens an den Feiertagen auf die Lage erst noch zeigen werde. Wie stark Weihnachten zur Verbreitung von Covid-19 beigetragen habe, lasse sich derzeit noch nicht sehen.

Intensivmediziner: Corona-Lockdown funktioniert - aber nicht so gut wie im Frühjahr

Der Kölner Intensivmediziner Christian Karagiannidis sagte dem WDR, die Zahlen der Patienten auf Intensivstationen werde in den nächsten Wochen wohl "noch weiter hochgehen". Man werde wahrscheinlich mehr als 6.000 Patienten auf den deutschen Intensivstationen sehen. "Wir müssen dann ganz stark hoffen, dass wir über Weihnachten nicht zu viele Infektionen innerhalb der Familien hatten, sodass wir dann die Spitze erreicht haben", ergänzte Karagiannidis. "Nach unseren Berechnungen funktioniert der Lockdown, aber nicht so stark wie zum Beispiel im Frühjahr oder in Frankreich, so dass wir befürchten, dass sich die hohe Zahl der Intensivpatienten nur sehr langsam absenkt, bis in den März, April hinein."



Nach DIVI-Angaben wurden zuletzt 5.730 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen behandelt. 56 Prozent von ihnen wurden invasiv beatmet. Laut DIVI-Intensivregister sind in Deutschland derzeit 23.967 Intensivbetten registriert, davon belegt sind 20.191. Allerdings stehe noch eine sogenannte Notfallreserve von mehr als 10.000 Intensivbetten zur Verfügung. Diese ließen sich innerhalb von sieben Tagen zusätzlich aufstellen. (Stand: 4.1.)

Regionale Unterschiede - Kleeblatt-Konzept soll bei Verteilung helfen

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens waren in Sachsen zwischenzeitlich die Intensivbett-Kapazitäten knapp. Für die mögliche Verteilung von Patienten wurden laut Sozialministerium Leitstellen eingerichtet. Diese sollen die Kapazitäten der Krankenhäuser überwachen. Kommt es zu einer Auslastung aller sächsischen Kliniken, dann werden Patienten in Kliniken anderer Bundesländer verlegt.



Beim sogenannten Kleeblatt-Konzept ist Deutschland in fünf Regionen eingeteilt worden, innerhalb derer dann Patienten verteilt werden sollen. Sachsen gehört mit Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg zur Region Ostdeutschland.



In den Ländern ist die Situation unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz ist mit 24,8 % knapp jedes vierte Intensivbett frei. In Schleswig-Holstein liegt der Wert mit 25,1 % etwas darüber. In Berlin sind dagegen nur noch 10,4 % der Intensivbetten frei. Damit verzeichnet die Hauptstadt im Ländervergleich den derzeit niedrigsten Wert. (Stand: 4.1.)

Engpassfaktor Personal

Unklar ist allerdings, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Mediziner und Pflegeverbände haben mehrfach darauf hingewiesen, dass nicht genug Personal für die Intensivstationen zur Verfügung stehe. Das war auch bereits vor der Corona-Pandemie der Fall. Pflegepersonal auf Intensivstationen hat eine spezielle Ausbildung und kann nicht einfach durch andere Pflegekräfte ersetzt werden.

Krankes Pflegepersonal erschwert die Lage

Was den Krankenhäusern nach eigenen Angaben große Probleme macht, ist der Personalmangel. Dieser werde dadurch verschärft, dass sich auch viele Mitarbeiter im privaten Umfeld infizierten und dann für die Arbeit ausfielen. Ulrich Frei, Vorstandsmitglied der Berliner Charité, sagte, man versuche mit allen Mitteln, ausreichendes Pflegepersonal zu rekrutieren. Auch die Brandenburger Kliniken leiden nach Angaben der Landeskrankenhausgesellschaft unter Personalausfällen durch Covid-Erkrankungen und Quarantänen.



Ein Einsatz von Corona-infizierten Pflegekräften solle jedoch die Ausnahme bleiben und könne nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen mit FFP2- oder FFP3-Masken geschehen.



(Stand: 4.1.)

