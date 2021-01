Die Zahl der Corona-Infektionen ist leicht gesunken. Immer noch müssen viele Menschen in Krankenhäusern behandelt werden, einige von ihnen auf der Intensivstation. Sorgen bereitet vor allem die drohende Gefahr der Ausbreitung der Virus-Varianten.

Der neue Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Marx, begrüßte die Beschlüsse von Bund und Ländern (mehr dazu hier). Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Marx, Mitte Februar werde nicht ausreichen, um von den hohen Inzidenzzahlen herunter zu kommen: "Die Intensivstationen sind voll, auch wenn wir gerade einen ersten leichten Rückgang der Covid-19-Patienten in ganz Deutschland sehen."



Nach DIVI-Angaben wurden zuletzt 4.774 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen behandelt. Knapp 57 Prozent von ihnen wurden invasiv beatmet. Laut DIVI-Intensivregister sind in Deutschland derzeit 24.293 Intensivbetten registriert, davon belegt sind 20.922. Allerdings stehe noch eine sogenannte Notfallreserve von mehr als 10.000 Intensivbetten zur Verfügung. Diese ließen sich innerhalb von sieben Tagen zusätzlich aufstellen. (Stand: 21.1.)

Regionale Unterschiede - Kleeblatt-Konzept soll bei Verteilung helfen

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens waren in Sachsen zwischenzeitlich die Intensiv-Kapazitäten knapp. Für die mögliche Verteilung von Patienten wurden laut Sozialministerium Leitstellen eingerichtet. Diese sollen die Kapazitäten der Krankenhäuser überwachen. Kommt es zu einer Auslastung aller sächsischen Kliniken, dann werden Patienten in Kliniken anderer Bundesländer verlegt.



Beim sogenannten Kleeblatt-Konzept ist Deutschland in fünf Regionen eingeteilt worden, innerhalb derer dann Patienten verteilt werden sollen. Sachsen gehört mit Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg zur Region Ostdeutschland.



In den Ländern ist die Situation unterschiedlich. In Sachsen ist der Anteil der freien Betten inzwischen mit 22,1 Prozent am höchsten. In Berlin sind dagegen nur noch 10,5 Prozent der Intensivbetten frei. Damit verzeichnet die Hauptstadt im Ländervergleich den derzeit niedrigsten Wert. (Stand: 21.1.)

Engpass beim Personal

Unklar ist allerdings, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Mediziner und Pflegeverbände haben mehrfach darauf hingewiesen, dass nicht genug Personal für die Intensivstationen zur Verfügung stehe. Das war auch bereits vor der Corona-Pandemie der Fall.



Pflegepersonal auf Intensivstationen hat eine spezielle Ausbildung und kann nicht einfach durch andere Pflegekräfte ersetzt werden. Der Personalmangel werde dadurch verschärft, dass sich auch viele Mitarbeiter im privaten Umfeld infizierten und dann für die Arbeit ausfielen.



(Stand: 21.1.)



Sebastian Klemm

