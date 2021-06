Bisher mussten Geimpfte ihren gelben Impfausweis vorzeigen, um ihre Immunisierung nachzuweisen. Ab sofort ist der Nachweis der Corona-Impfung auch per Smartphone möglich. Wie und wo kommt man an den digitalen Nachweis? Eine Übersicht.

Apotheken

Seit dem 14.6. stellen die ersten Apotheken in Deutschland digitale Corona-Impfnachweise aus. Wer bereits vollständig gegen Corona geimpft wurde, kann mit seinem gelben Impfausweis oder mit einer Bescheinigung des Impfarztes in eine teilnehmende Apotheke gehen. Wichtig ist, auch den Personalausweis oder Reisepass zur Kontrolle mitzubringen.



Die Apotheke erfasst dann den Namen, das Geburtsdatum und den Impfstoff und übermittelt die Daten dem Robert Koch-Institut. Dort wird das digitale Impfzertifikat in Form eines QR-Codes generiert, das in der Apotheke direkt auf einem Bildschirm angezeigt und abgescannt werden kann. Wer kein Smartphone besitzt oder es nicht für den Impfnachweis nutzen will, kann sich das Zertifikat mit dem QR-Code auch ausdrucken lassen.



Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Service kostenlos, die Apotheken erhalten eine Vergütung von 18 Euro vom Bund.



Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sind bereits mehr als 13.000 der knapp 19.000 Apotheken in Deutschland für die Digitalisierung von Impfnachweisen gelistet. Allerdings können nicht alle direkt starten, etwa, weil teilweise zusätzliches Personal nötig ist.



Das Suchportal www.mein-apothekenmanager.de, auf dem Verbraucher bundesweit Apotheken finden können, die die digitalen Impfnachweise ausstellen, war zum bundesweiten Start wegen des großen Andrangs zweitweise nicht erreichbar. Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Thomas Dittrich, bat die Bürgerinnen und Bürger um Geduld. Es sei hilfreich, wenn nicht alle sofort kämen, sondern über die Zeit verteilt, sagte er im ZDF.

Impfzentren

Wer in einem Impfzentrum bereits vollständig geimpft wurde, muss für den Erhalt des digitalen Impfnachweises nichts weiter unternehmen. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Laumann sollen sie automatisch bis Ende Juni einen QR-Code per Post zugeschickt bekommen. Dieser kann dann mit Hilfe der CovPass-App, der Corona-Warn-App oder, ab dem 16.6., der Luca-App eingelesen und auf dem Smartphone gespeichert werden.



Wer seinen Zweittermin im Impfzentrum noch vor sich hat, soll den QR-Code dort künftig direkt erhalten. Derzeit laufen Tests in zahlreichen Impfzentren. Bis Ende Juni sollen möglichst alle startklar sein.

Arztpraxen

Wer beim Arzt geimpft wird, soll künftig auch dort direkt den QR-Code erhalten. Die Anbindung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte soll schrittweise bis Mitte Juli erfolgen.

Was bringt das digitale Zertifikat?

Der digitale Impfnachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiterhin gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Dafür wurden einheitliche Details eines Zertifikats vereinbart, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Infektionen nachweisen kann. Das soll zur Sommerferienzeit das Reisen erleichtern.



Laut Bundesgesundheitsministerium ist das digitale Impfzertifikat europaweit bereits anerkannt, zur Anerkennung von Impfungen auf internationaler Ebene außerhalb der EU laufen derzeit noch die Gespräche.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 16.06.)

+ Debatte: Wie lange soll die Maskenpflicht in Deutschland noch gelten? (Stand: 13.6.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.06.)

+ Corona und Urlaub: Das ist in den Bundesländern möglich (Stand 16.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 14.06.)

+ Impfungen: Wie komme ich an das digitale Impfzertifikat? (Stand 14.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Wie sinnvoll sind Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 08.06.)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 09.06)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 12.06.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.