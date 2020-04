Kann ich mich mit dem Corona-Virus infizieren, wenn ich im Supermarkt einen Einkaufswagen oder die Türklinke im Büro anfasse? Diese Frage stellen sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie viele Menschen. Und die Sorgen sind groß. Forscher sind bislang zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, ob und wie lange das Virus auf Oberflächen überlebt. Mögliche neue Erkenntnisse kommen jetzt aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Bislang seien keine Übertragungen des Virus in Supermärkten, in Restaurants oder auch beim Friseur nachgewiesen worden, erklärte der Bonner Virologe Streeck in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Die großen Ausbrüche seien stattdessen immer das Ergebnis von engem Beisammensein auf längere Zeit gewesen; nachweislich zum Beispiel auf Après-Ski-Parties in Ischgl, bei Fußballspielen in Bergamo oder auf der karnevalistischen "Kappensitzung" in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg.



Das nordrhein-westfälische Heinsberg gilt als "Epizentrum" des Corona-Ausbruchs in Deutschland. Dort leitet Streeck eine Studie über Infektionsverläufe. "Sein Wissenschaftsteam befragt Patienten, um mögliche Kausalketten mit Vorerkrankungen zu erfassen und hieraus Präventionsempfehlungen für die gesamtdeutsche und europäische Bevölkerung zu generieren", meldet die NRW-Landesregierung.

Kein Nachweis für lebendige Viren auf Oberflächen

Erste Befragungen und Untersuchungen in Haushalten haben schon Hinweise geliefert. Wie der Direktor des Instituts für Virologie der Universität Bonn berichtet, konnte er durch Abstriche von Fernbedienungen, Waschbecken, Handys, Toiletten oder Türklinken das Corona-Virus zwar nachweisen. Es sei aber nicht gelungen, auf Basis dieser Abstriche das Virus im Labor anzuzüchten. "Das bedeutet, dass wir die RNA von toten Viren nachgewiesen haben", so Streeck weiter.



Nach seinen bisherigen Forschungsergebnissen sieht es für ihn so aus, "dass eine Türklinke nur infektiös sein kann, wenn vorher jemand quasi in die Hand gehustet und dann draufgegriffen hat." Danach müsse man selbst auf die Türklinke greifen und sich ins Gesicht fassen. Wie lange sich das Virus etwa auf einer Türklinke hält, könne man noch nicht sagen, weil es solche Studien noch nicht gebe. Aber: "Wir waren in einem Haushalt, wo viele hochinfektiöse Menschen gelebt haben, und trotzdem haben wir kein lebendes Virus von irgendeiner Oberfläche bekommen." Diese früheren Forschungsergebnisse würden nun in der neuen Studie in Heinsberg vertieft, kündigte er an.



Streeck kritisierte dabei das Robert Koch-Institut, weil es solche Studien in Heinsberg noch nicht gemacht habe. Das habe ihn selber auch gewundert, dass sie das noch nicht gemacht haben, sagte er. Aber so eine Studie müsse gemacht werden.



Auch der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hatte zuvor im NDR-Podcast darauf hingewiesen, dass Coronaviren gegen Eintrocknung extrem empfindlich seien. Außerdem würden sie per Tröpfcheninfektion übertragen und müssten eingeatmet werden. Deshalb spielt eine Übertragung per Kontakt zum Beispiel mit Scheinen oder Münzen nach Einschätzung des Virologen kaum eine Rolle.

US-Experten haben andere Hinweise

Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung berichtet, hängt die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt von vielen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche ab. Nach derzeitigem Wissensstand sei es unwahrscheinlich, dass Waren wie importierte Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände und Spielwaren, Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe Quelle einer Infektion mit dem Coronavirus sein könnten. Auch das BfR betont, bisher habe eine Infizierung durch den Kontakt mit kontaminierten Gegenständen noch nicht nachgewiesen werden können.



Experten des US-Gesundheitsinstituts NIH und der Seuchenschutzbehörde CSC waren hingegen zu dem Ergebnis gekommen, dass das Coronavirus bis zu drei Tage auf Kunststoffen oder Edelstahl überleben kann, auf Papier 24 Stunden, in Aerosolen bis zu drei Stunden. Die gesamte Studie können Sie hier nachlesen. Derzeit befindet sie sich allerdings noch im Status eines Preprint-Artikels, das also noch nicht im Peer-Review-Verfahren geprüft worden ist.

RKI warnt ebenfalls

Das Robert Koch-Institut gibt zu bedenken, wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema fänden unter experimentellen Bedingungen statt und könnten nicht das realistische Übertragungsrisiko im Alltag widerspiegeln. Sofern infektiöse Sekrete an die Hände gelangten, die dann etwa das Gesicht berührten, sei eine Übertragung auch auf diese Weise möglich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Unterricht in Corona-Zeiten: Unter welchen Bedingungen geht das?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Zudem hat das Paul-Ehrlich-Institut eine erste Studie in Auftrag gegeben, die einen Impfstoff erproben soll.

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?

+ Medien und die Corona-Pandemie – Was ist dran an der Kritik am Journalismus?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Schweden geht einen anderen Weg als viele andere Länder: Sinnvoll oder kritikwürdig?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.