Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken und die Sehnsucht nach Normalität wächst. Während etliche Beschränkungen wegfallen, bleibt die Maskenpflicht bisher bestehen. In der Politik gibt es Bestrebungen, sie aufzuheben. In der Forschung herrscht Skepsis.

Wie stehen die verschiedenen Parteien zur Maskenpflicht?

Die FDP wirbt schon länger für eine möglichst weitgehende Rücknahme der Corona-Maßnahmen. So passt es ins Bild, dass Bundestagsvizepräsident Kubicki nun ein komplettes Ende der Maskenpflicht verlangt. "Bei einer klaren Inzidenz unter 35 darf der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger einschränken", meint er. Ähnlich sieht es die AfD, die das Thema sogar in ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufgenommen hat. Konkret heißt es dort: "Das Tragen von Masken in Kindertagesstätten, Horten und Schulen lehnen wir ab."



Justizministerin Lambrecht hatte die Länder aufgefordert, die Maskenpflicht zu überprüfen. Die SPD-Politikerin, derzeit auch zuständig für das Ressort Familie, Senioren, Frauen und Jugend, greift in ihrer Argumentation gezielt die Situation an Bildungseinrichtungen auf. Schülerinnen und Schüler seien von der Maskenpflicht besonders betroffen, sagte Lambrecht der "Bild am Sonntag".



Eine Regierungssprecherin erklärte jedoch heute, die Maskenpflicht solle nicht zu schnell gelockert werden, vor allem nicht in Innenräumen. Alle hätten mehr davon, "wenn wir uns noch ein wenig disziplinieren und vorsichtig sind". Die Sprecherin verwies auf neue Virusvarianten, die gefährlich werden könnten. In Großbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen derzeit wegen der Delta-Variante, die urprünglich in Indien festgestellt wurde.



Bundesgesundheitsminister Spahn plädierte dafür, die Maskenpflicht bei fallenden Corona-Inzidenzen und steigender Impfquote zunächst in Innenräumen aufzuheben. Der CDU-Politiker warb in den Zeitungen der Funke Mediengruppe aber dafür, zum Beispiel auf Reisen auch künftig eine Maske zu tragen - freiwillig.



Auch Bayerns Ministerpräsident Söder warnte davor, die Maskenpflicht voreilig aufzuheben, insbesondere in Innenräumen. Sie habe "sehr gute Dienste geleistet", sagt der CSU-Vorsitzende in München.



Dagegen forderte Linken-Fraktionschef Bartsch in der Zeitung "Die Welt", die Maskenpflicht in Schulen nach den Sommerferien zu beenden. Masken im Freien seien angesichts der niedrigen Inzidenzen "absurd".

Was sagen Bildungsverbände?

Der Deutsche Lehrerverband ist dagegen, die Maskenpflicht an Schulen jetzt schon aufzuheben. Verbandspräsident Meidinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, er rate insbesondere während des Unterrichts zu "größtmöglicher Vorsicht". Denn das Virus sei noch da, und in der in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die bisher kaum geimpft seien, gebe es immer noch erhöhte Infektionszahlen. Laut Meidinger sind auch etwa die Hälfte der Lehrkräfte bisher nicht vollständig geimpft. Er verwies zudem auf die Möglichkeit einer vierten Pandemie-Welle. In Großbritannien treibt derzeit die Delta-Variante des Coronavirus die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe.

Welche Regelungen gelten derzeit?

Nicht nur an den Schulen sind Masken noch Alltag. Bereits am 25. November 2020 hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass jede Person in öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Mitte Januar 2021 wurde diese Vorschrift unter dem Eindruck hoher Corona-Infektionszahlen verschärft. Fortan sollten in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften sogenannte medizinische Masken getragen werden - also OP-Masken oder Masken mit den Standards KN95/N95 oder FFP2. Eine Stoffmaske reicht seitdem nicht mehr aus.



Nun aber ist kein einziges Bundesland mehr über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Deshalb erlassen erste Kommunen und Landesregierungen Lockerungen. In Nordrhein-Westfalen reichen etwa im Öffentlichen Nahverkehr wieder sogenannte OP-Masken aus. Andere Länder, wie beispielsweise Berlin, halten dagegen weiter an der Maskenpflicht im öffentlichen Raum fest - und zwar überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist, also auch in Warteschlangen draußen oder in belebten Einkaufsstraßen. Selbst in Alten- und Pflegeheimen müssen in der Hauptstadt noch FFP2-Masken getragen werden, obwohl dort die meisten Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal zweifach geimpft sind.

Wie sinnvoll sind Masken?

Es bleibt umstritten, ob Masken bei einer niedrigen Inzidenz und steigender Impfquote weiter nötig sind. "Im Außenbereich macht eine Maskenpflicht nur noch in sehr kritischen Situationen Sinn", sagte etwa Peter Walger von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene der "Bild am Sonntag" und nannte als Beispiel einen Stadion-Besuch auf der ausverkauften Tribüne. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hält zumindest eine FFP2-Maske bei Inzidenzen unter 10 für unnötig - wohlgemerkt aber ebenfalls "außerhalb von geschlossenen Räumen".



Ähnlich sieht das der Aerosolforscher Gerhard Scheuch. In großen Theatern und Museen, Freibädern, Schwimm- und Sporthallen sei das Ansteckungsrisiko nicht so hoch, weil dort sehr viel Raum und Luft seien, erklärte Scheuch der Nachrichtenagentur dpa. "Da reicht die Aerosolkonzentration kaum aus, um andere zu gefährden." In kleinen, engen, unbelüfteten Räumen wie Aufzügen aber sei die Gefahr sehr hoch. Hier könne man sich sogar während einer kurzen Fahrt alleine anstecken, denn: "Die Wolke bleibt drin."



Der Virologe Ralf Bartenschlager von der Universität Heidelberg dagegen betonte gegenüber "T-Online": "Das Tragen von Masken ist eine der wichtigsten Kontrollmaßnahme bei der Virusausbreitung. Es ist zumutbar, wenn auch im Sommer nicht besonders angenehm." Ähnlich sieht das Markus Scholz, Epidemiologe an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Er gibt zu bedenken, dass Geimpfte zwar vor schweren Krankheitsverläufen geschützt seien, Menschen ohne die Immunität einer Impfung jedoch nicht. "Hier geht es vor allem um Fremdschutz."

Was sagen die wissenschaftlichen Untersuchungen?

Mit Blick auf den Effekt von Masken in der Pandemiebekämpfung kam zum Beispiel eine Untersuchung an der McMaster Universität in Kanada in einer großangelegten Metaanalyse zu dem Schluss: Masken senken das relative Risiko, sich zu infizieren, um etwa 80 Prozent. Wenn das Basis-Ansteckungsrisiko bei etwa 50 Prozent liege - wie etwa bei Chorproben - verringere sich das Risiko schon mit einer einfachen OP-Maske auf 10 Prozent, schrieben die Forscher im Fachmagazin "The Lancet".

Eine statistische Studie der Universität Kassel untersuchte die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung in der ersten Welle 2020 und kam zu dem Ergebnis: Die Masken-Pflicht in Bussen, Bahnen, Supermärkten und an anderen öffentlichen Orten reduzierte den Anstieg der Corona-Infektionen um 13,5 Prozentpunkte - und damit um mehr als doppelt so viel wie die Schließung von Schulen und Kitas.



Andersherum stiegen bei Spielen der Fußball-Bundesliga mit Fans im Stadion die Corona-Infektionszahlen - und zwar ausgerechnet nach den Spielen, bei denen Schutzmasken lediglich auf den Wegen zum Platz getragen werden mussten. Bei einer Tragepflicht auch am zugewiesenen Platz seien dagegen keine erhöhten Infektionszahlen aufgetreten.

Wie gehen andere Länder mit der Maskenpflicht um?

Als Vorbild für ein Ende der Maskenpflicht wird in der Diskussion gerne Dänemark genannt. Dort ist die Pflicht zum Tragen einer Maske ab sofort für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben. Einzige Ausnahme davon bleibt der öffentliche Nahverkehr - dort aber auch nur, wenn man nicht sitzt.



Auch die USA haben die Maskenpflicht weitestgehend aufgehoben - allerdings nur für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte. Ausnahmen gibt es in Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Flughäfen und Bahnhöfen. Eine Maskenpflicht gilt auch weiter, wenn sie beispielsweise von örtlichen Behörden, Arbeitgebern oder Geschäften vorgeschrieben wird.



Österreich plant, die Maskenpflicht ab 1. Juli deutlich zu lockern. Selbst bei Veranstaltungen in vollen Stadien, Konzertsälen oder Theatern muss dann keine Maske mehr getragen werden. Voraussetzung ist aber immer, dass die Besucherinnen und Besucher getestet, genesen oder geimpft sind. Schon vorher fällt die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Im Schulhaus, also beispielsweise auf Gängen oder auf den Toiletten, gilt die Maskenpflicht aber auch künftig. Auch hier wird - ähnlich wie Deutschland - regelmäßig getestet.



Andere Länder aber halten weiterhin an den Regelungen fest. In ganz Frankreich etwa gilt weiterhin eine Maskenpflicht in den Geschäften und Restaurants, außer während dem Essen und Trinken. In Paris muss die Maske auch an der frischen Luft über Mund und Nase, wie auch in ganz Italien. Das wird sich auch dann nicht ändern, wenn in den kommenden Tagen fast alle italienischen Regionen wieder als "weiße Zone" eingestuft werden und etliche andere Beschränkungen fallen.



(Stand: 14.6.2021)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 16.06.)

+ Debatte: Wie lange soll die Maskenpflicht in Deutschland noch gelten? (Stand: 13.6.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.06.)

+ Corona und Urlaub: Das ist in den Bundesländern möglich (Stand 16.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 14.06.)

+ Impfungen: Wie komme ich an das digitale Impfzertifikat? (Stand 14.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Wie sinnvoll sind Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 08.06.)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 09.06)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 12.06.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.