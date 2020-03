Aus der Krise Kapital schlagen: Diese Redensart lässt sich auch auf die Corona-Pandemie abwandeln. Aktuell gibt es mehrere Beispiele dafür, wie manche Politiker und Wirtschaftsunternehmen die Krise nutzen, um auf umstrittene Weise ihre Ziele zu erreichen. Von Mitnahmeeffekten ist die Rede.

Deutschland: Gestoppte Mietzahlungen und Wucherpreise für Schutzkleidung

Aktuell werden hier vor allem zwei Entwicklungen in der Wirtschaft kritisiert. Zum einen stehen Großunternehmen wie Adidas, Deichmann und H&M in der Kritik, die für ihre Filialen keine Miete mehr zahlen. Sie beziehen sich auf ein Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, um Wohnungsmieter in der Corona-Krise vor dem Verlust ihres Zuhauses zu schützen und Ladenmieter vor dem Ende ihrer beruflichen Existenz.



Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) betonte, das Notgesetz biete für das Vorgehen der Unternehmen keine Grundlage. Mieter müssten selbstverständlich ihre Miete zahlen. Falls sie infolge der Corona-Pandemie in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten gerieten, könne ihnen lediglich für einen begrenzten Zeitraum nicht gekündigt werden. Politiker werfen Adidas und Co. vor, das Gesetz auszunutzen. Adidas habe beispielsweise 2019 hohe Gewinne verbucht hat. Auf Twitter trendete zwischenzeitlich #BoykottAdidas.



Zum anderen wollen Händler von Schutzbekleidungen Reibach machen. Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, kletterte der Einkaufspreis von FFP2-Atemschutzmasken binnen weniger Tage um 3.000 Prozent - von 0,45 Euro auf 13,52 Euro. Trittbrettfahrer gibt es offensichtlich viele. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erhält nach eigenen Angaben täglich 50 bis 60 Angebote für Schutzbekleidung. Manche Anbieter verlangten aber 70 Prozent Vorauskasse. Jedes Angebot müsse auf Seriösität geprüft werden, sagte er kürzlich im WDR.

Datenschutz

Als andere Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus wird aktuell über eine Handy-App diskutiert, um Kontaktpersonen von Infizierten über Handydaten zu ermitteln und zu informieren. Dies wäre aus Datenschutzbedenken vor der Pandemie vermutlich undenkbar gewesen. Jetzt haben sich sowohl der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber als auch Politiker von SPD und Grüne offen für die Nutzung einer Anti-Corona-App geäußert. Allerdings solle die Nutzung nur auf freiwilliger Basis erfolgen.

Ungarn: Umfassende Vollmachten per Notstandsgesetz

In Ungarn will sich Ministerpräsident Orban im Zuge der Corona-Pandemie umfassende Vollmachten sichern. Dazu soll ein Notstandsgesetz verabschiedet werden, das es dem rechts-nationalen Regierungschef ermöglicht, theoretisch auf unbegrenzte Zeit und ohne parlamentarische Zustimmung per Dekret zu regieren und Gesetze außer Kraft zu setzen, wenn er es für richtig hält. Während des Notstands dürften zudem keine Wahlen oder Referenden stattfinden.



Ungarns Opposition und das UNO-Menschenrechtsbüro kritisierten die Vollmachten. Der Europarat befürchtet, dass ein unbestimmter und unkontrollierter Ausnahmezustand dazu führen könnte, dass die Grundprinzipien der Demokratie nicht mehr eingehalten werden. Das Parlament will am heutigen Montag (30. März) darüber entscheiden. Die Annahme des Gesetzesentwurfs gilt als gesichert, da Orbans Fidesz-Partei über die nötige Zweidrittelmehrheit verfügt.

Polen: Präsidentschaftswahl um jeden Preis

In Polen darf man seit wenigen Tagen die Wohnung nur noch aus wichtigen Gründen verlassen. Dennoch soll die Präsidentwahl wie geplant am 10. Mai abgehalten werden. Überraschend hat die Regierungspartei PiS eine Änderung des Wahlgesetzes auf den Weg gebracht, wonach Menschen in Quarantäne und Über-60-Jährige per Briefwahl abstimmen dürfen. Der Ombudsmann für Menschenrechte Bodnar sagte, Änderungen am Wahlgesetz müssten ein halbes Jahr vor der Wahl vorgenommen werden. Andere Kritiker warnen davor, dass sich viele Menschen im Wahllokal infizieren könnten.

Tschechien: Nur noch gewogene Medien bei Pressekonferenz

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis wiederum hat den Zugang zu Pressekonferenzen limitiert, in denen er über den Status des Landes und die Ausbreitung des Coronavirus informiert. Er hat kritische Medien ausgeschlossen und lässt nur noch ihm gewogene Medien zu. Damit beschneidet er die Debatte im Land und die Pressefreiheit.

