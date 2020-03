Weniger Flüge, abgesagte Großveranstaltungen, geschlossene Fabriken - spontan würde man meinen, dass die Ausbreitung des Coronavirus als Nebeneffekt eine Verringerung von klimaschädlichen Emissionen bedeutet. Doch so einfach ist es nicht.

Für die vergangenen Wochen kann man sicherlich davon ausgehen, dass die Emissionen aufgrund der Coronakrise abgenommen haben. Für China beispielsweise zeigen Satellitendaten der beiden Raumfahrtbehörden Nasa und Esa, dass in vielen Gebieten weniger giftige Stickoxide in der Luft sind als sonst zu dieser Jahreszeit. Es lässt sich beobachten, dass dieser Rückgang in Wuhan begann und dann nach und nach auch in anderen Teilen des Landes auftrat. Damit ist für die Experten erwiesen, dass die Schließung von Fabriken und der Rückgang des Personenverkehrs für die bessere Luftqualität verantwortlich ist.

Umwelt ist nicht gleich Klima

Allerdings muss man hier unterscheiden zwischen Umwelt und Klima. Manche Lufstschadstoffe sind zwar schlecht für die Umwelt - etwa Schwefeldioxid, Sulfate, Nitrate und Ammonium. Diese haben aber keine erderwärmende, sondern unterm Strich eine kühlende Wirkung. Für das Klima ist der Einspar-Effekt daher nicht so groß, wie man annehmen könnte.

Verschmutzung könnte nachgeholt werden

Zudem ist die Frage offen, wie lange die "Corona-Delle" in der Kurve der Luftverschmutzung anhält. In China geht die Zahl der Neuinfektionen inzwischen zurück. Fabriken öffnen wieder, Kohlekraftwerke liefern wieder mehr Energie. Der Fokus der Behörden liegt offensichtlich darauf, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die ausgefallene Produktion nachzuholen. Damit ist zumindest nicht auszuschließen, dass am Ende auch die reduzierte Luftverschmutzung "nachgeholt" wird.



Einen solchen Effekt konnte man bei der globalen Finanzkrise 2008/2009 beobachten. Damals wurden eine Zeit lang weltweit weniger Treibhausgase freigesetzt. Aber schon 2010 ging der Ausstoß wieder spürbar in die Höhe. Wirtschaftskrisen tragen also nicht zwingend dazu bei, die Erderwärmung nachhaltig einzudämmen.



Nur schwer lässt sich aber prognostizieren, ob Flüge, die wegen der Infektionsrisiken ausgefallen sind, später nachgeholt werden. Für einige Flüge trifft das sicherlich zu, aber nicht jeder Urlaubsflug kann einfach auf später verschoben werden. Und Flüge zu Großveranstaltungen lassen sich gar nicht nachholen, wenn diese komplett abgesagt wurden.

Wie reagiert die Politik?

Entscheidend ist auch, wie die Politik mit den Coronafällen umgeht. Wenn die Regierungen der Industrieländer ihre Prioritäten allein auf die Ankurbelung der Wirtschaft legen, könnte das zugleich bedeuten, dass der Klimaschutz aus dem Blick gerät. Hinzu kommt der Coronaeffekt auf die Klimapolitik selbst: Im November findet in Glasgow der nächste Weltklimagipfel statt, bei dem es um die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad geht. Vor dem eigentlichen Treffen gibt es diverse Vorbereitungskonferenzen, unter anderem im Juni in Bonn. Sollten diese Treffen wegen der Coronakrise abgesagt werden, düften die Aussichten auf erfolgreiche Klimaverhandlungen sinken.



Darin läge aber auch eine Chance: Die Politiker und Experten könnten stattdessen mehr Videokonferenzen abhalten und sich auch in Zukunft an virtuelle Zusammenkünfte gewöhnen. Und damit wäre immerhin erreicht, dass klimaschädliche Reisegewohnheiten sich durch eine Infektionskrankheit verändern.