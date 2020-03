Hotels werden unter Quarantäne gestellt, Flüge gestrichen, Messen abgesagt: Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat erhebliche Auswirkungen auf das Reisen, sei es mit dem Flugzeug oder im Kreuzfahrtschiff. Wir haben wichtige Fakten über die Einschränkungen zusammengetragen.

Flugreisen

Viele Länder haben die Ein- und Ausreisebestimmungen deutlich verschärft. Die italienische Regierung erließ ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot für mehr als 15 Millionen Menschen im Norden des Landes. In Israel können Deutsche nur dann einreisen, wenn sie beweisen können, dass sie 14 Tage unter Quarantäne bleiben.



Durch solche Maßnahmen und wegen das Nachfrageeinbruchs fallen weltweit immer mehr Flüge aus. Der Lufthansa-Konzern teilte mit, dass in den nächsten Wochen die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werde. Bei einer Annullierung würden die Kosten erstattet.



Wer selbst aus Angst vor Ansteckung einen Flug stornieren möchte, muss in der Regel die Kosten selbst tragen. Allerdings räumen einige Fluggesellschaften dennoch kostenfreies Umbuchen ein. Auskünfte erteilt die jeweilige Airline.



Pauschalreisen können kostenfrei storniert werden, wenn am Urlaubsort "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände" auftreten. Das schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Seite. Eine Reisewarnung sei dafür ein mögliches Indiz oder andere behördliche Anordnungen wie derzeit in Israel.



Zudem müssen Fluggäste aus fünf Ländern Aussteigekarten ausfüllen: Neben Italien betrifft das auch ankommende Passagiere aus China, Südkorea, Japan und dem Iran, um bei einer Ansteckung die mögliche Infektionskette nachzuvollziehen.

Kreuzfahrten

Der Krisenstab der Bundesregierung erklärt, dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko bestehe.



Aktuell sitzt die Grand Princess mit mehr als 3.500 Menschen an Bord im Hafen von Oakland (Kalifornien) fest. Inzwischen wurden 21 Coronavirus-Infektionen auf dem Schiff nachgewiesen. Die Reederei Princess Cruises teilte mit, ab Montag dürften Passagiere, die eine medizinische Behandlung benötigten, das Schiff verlassen. Alle anderen müssen vorerst an Bord bleiben.



Ägypten stellte 45 Coronafälle auf einem Nil-Kreuzfahrtschiff fest. Nach Angaben der Regierung wurden alle 171 Passagiere und 70 Besatzungsmitglieder getestet. Die Infizierten kamen unter Quarantäne.



Auch in den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt oder mussten zwangspausieren. Das Diamond Princess wurde zwei Wochen lang nach einem bestätigten Coronafall im japanischen Yokohama unter Quarantäne gestellt.

Bahnreisen

Bahnfahren ist derzeit nicht so stark beeinträchtigt. Trotzdem traf die Deutsche Bahn eine Kulanzregelung. Wer auf eine Fahrt verzichten möchte oder muss, weil er zum Beispiel in die von Corona besonders betroffenen Gebiete in Italien fahren will, der bekommt sein Geld in voller Höhe zurück. Das gleiche gilt auch, wenn der Grund für die Reise entfällt, weil eine Messe oder eine Veranstaltung abgesagt wird oder das gebuchte Hotel unter Quarantäne steht.



Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln, können Sie hier im Einzelnen nachlesen. Der Bericht wird laufend aktualisiert.



Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann, haben wir hier beantwortet.



Welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir hier zusammengestellt.



(Stand: 8.3.2020, 17 Uhr)