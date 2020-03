Immer mehr Regierungen empfehlen ihren Bürgern, auf Reisen zu verzichten oder in ihre Heimatländer zurückzukehren. Es werden Grenzen geschlossen und teilweise gibt es auch Reisebeschränkungen innerhalb von Ländern. Wir haben wichtige Fakten über aktuelle Einschränkungen zusammengetragen:

+++ In Kürze +++



- Bundesland Schleswig-Holstein sperrt Nord- und Ostseeinseln für Touristen

- Deutschland verschärft Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und Luxemburg

- Dänemark, Polen und Tschechien haben Grenzen geschlossen

- Slowakei macht nur für Polen eine Ausnahme

- Ukraine will ihre Grenzen für mindestens zwei Wochen für Ausländer schließen.

- Österreich: Grenzen zu Italien fast vollständig geschlossen

- Slowenien: Gesundheitsprüfungen an Grenze zu Italien

- Litauen: Kontrollen an EU-Binnengrenzen zu Polen und Lettland ein

Ein- und Ausreise

Viele Länder haben die Ein- und Ausreisebestimmungen deutlich verschärft. Innenminister Horst Seehofer wird im Kampf gegen das Coronavirus die Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz für den Personenverkehr weitgehend dicht machen.



Die italienische Regierung hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus das gesamte Land zur Schutzzone erklärt. Reisen sind damit weitgehend verboten, Bewohner sollen möglichst zu Hause bleiben. Dies gilt vorerst bis zum 3. April. Die Ausreise nach Deutschland ist derzeit weiterhin möglich.



Die USA haben einen 30-tägigen Einreisestopp für Europäer erlassen. Die Regelung ist in der Nacht zum 14.3. in Kraft getreten. Der Einreisestopp betrifft alle Personen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Reise im Schengen-Raum aufgehalten haben. Diesem gehören 26 Länder an, ab Dienstag auch Großbritannien und Irland. Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis (Green Card), die sich in diesen beiden Ländern aufhielten, dürften auch danach weiter in die USA einreisen. Sie müssen aber einen von 13 Flughäfen nutzen sich bei der Ankunft untersuchen lassen.



Dänemark hat seine seine Grenzen bis zum 13. April geschlossen; Ausländer dürfen nur bei besonderen Gründen ins Land. In Polen ist um Mitternacht ein Einreisestopp in Kraft getreten. Lettland schließt ab Dienstag seine Grenzen für Ausländer.



Norwegen schließt vorübergehend alle Flughäfen. Allen norwegischen Staatsbürgern sei es erlaubt, ins Land zurückzukehren, teilt Ministerpräsidentin Erna Solberg mit. Alle Einreisende, die nicht aus Skandinavien kommen, werden an den Grenzen direkt abgewiesen oder zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet. Die Regierung in Oslo rief die eigenen Bürger dazu auf, im Land zu bleiben und Reisen zu verschieben.



Tschechien schließt ab heute seine Grenzen für alle Reisenden. Nach Angaben des Innenministers dürfen dann auch tschechische Bürger nicht mehr ausreisen. Bulgarien hat den Notstand ausgerufen. Dadurch können nun Reiseverbote und Schulschließungen angeordnet werden. Österreich erlaubt die Einreise aus Italien nur mit ärztlichem Attest. Alle Skigebiete in Tirol und Salzburg sind geschlossen.



Indien lässt wegen des Coronavirus keine Touristen mehr ins Land. Seit dem 13. März bis zunächst zum 15. April wurden alle Touristenvisa für ungültig erklärt. In Taiwan müssen sich Reisende aus Europa in Selbstisolation begeben. Auch die Regierung in Neuseeland verpflichtet alle Einreisenden zu einer Quarantäne. Zudem verbietet sie bis zum 30. Juni allen Kreuzfahrtschiffen, den Inselstaat anzulaufen.



In Israel können Deutsche sowie andere Reisende nur dann einreisen, wenn sie beweisen können, dass sie 14 Tage unter Quarantäne bleiben. Auch bei der Einreise in die russische Hauptstadt Moskau gilt: Wer aus Deutschland einreist, muss sich zwei Wochen isolieren. Das gilt auch für Reisende aus Deutschland nach Uganda.



Komplett verboten ist die Einreise nach Kasachstan für Menschen, die aus Deutschland, Spanien oder Frankreich kommen. Auch die pazifischen Inselstaaten Kiribati, die Marshallinseln und Samoa haben ein Einreiseverbot für Reisende aus Deutschland verhängt. Die Einreise nach Bhutan ist derzeit für alle ausländischen Touristen untersagt. Nach El Salvador dürfen alle Reisenden, die sich in den 30 Tagen vor Ankunft in Deutschland aufgehalten haben, nicht einreisen - auch nicht durchreisen.



Wer von Deutschland nach Zypern reist, muss damit rechnen, dass er wegen des Coronavirus 14 Tage in Quarantäne verbringen muss. Diese Sicherheitsvorkehrungen gelten auch für Reisende aus Griechenland, Frankreich, Japan, Spanien, Hongkong, Großbritannien sowie einige Regionen Chinas. Für Reisende aus Italien und Iran ist sogar eine 14-tägige Quarantäne unter ärztlicher Kontrolle angeordnet worden.



Wer nach Nepal möchte, bekommt als Deutscher derzeit kein Visum bei der Einreise. Stattdessen muss ein solches vor der Abreise beantragt werden - dafür braucht es einen negativen Corona-Test.



In China haben die Behörden die in der Provinz Wuhan die Quarantäne-Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus inzwischen gelockert. Wie die lokale Regierung mitteilte, dürfen gesunde Menschen innerhalb der Region wieder reisen. Inzwischen geht die Zahl der Neuinfektionen im gesamten Land weiter zurück.



Für die Einreise nach Deutschland gilt derzeit keine Sperre. Reisende aus China, Südkorea, Japan, dem Iran und Italien sind laut Auswärtigem Amt jedoch verpflichtet, auf sogenannten Aussteigekarten Angaben zu ihrem Flug und zu ihrem Aufenthaltsort in den 30 Tagen nach Landung zu machen. Auch können bei Reisenden weitere Informationen etwa zur Symptomatik und Risikoexposition abgefragt werden.

Flugreisen

Die Türkei hat wegen des Corona-Virus Flüge nach Deutschland und in acht weitere europäische Länder vorübergehend eingestellt. Nach Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, in die Niederlande, nach Spanien und nach Schweden gibt es keine Flugverbindungen mehr. Die Maßnahme soll zunächst bis zum 17. April gelten. Bereits zuvor hatte die Türkei Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt. Russland hat die Flugverbindungen nach Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich weitgehend gekappt. Auch Saudi-Arabien setzt bis Ende März alle internationalen Flüge aus.



Durch Einreisestopps, Flugverbote und wegen das Nachfrageeinbruchs fallen weltweit immer mehr Flüge aus. Zahlreiche Gesellschaften haben ihre Flüge zum chinesischen Festland eingestellt, vermehrt wird auch Italien nicht mehr angeflogen. Der Lufthansa-Konzern teilte mit, dass in den nächsten Wochen die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werde. Zwischen dem 29. März und dem 24. April sollen 23.000 Flüge gestrichen werden. Auch Air France-KLM will alleine im März 3.600 Verbindungen streichen.



Wer selbst aus Angst vor Ansteckung einen Flug stornieren möchte, muss in der Regel die Kosten selbst tragen. Allerdings räumen einige Fluggesellschaften dennoch kostenfreies Umbuchen ein. Auskünfte erteilt die jeweilige Airline.



Durch den Nachfrageeinbruch kommt es im europäischen Flugverkehr zudem vermehrt zu Leerflügen. Hintergrund ist die Regelung, dass Fluggesellschaften in der Europäischen Union 80 Prozent der Start- und Landerechte (Slots) an Flughäfen dauernd nutzen müssen, um sie nicht zu verlieren. Die EU-Kommission will nun Vorschläge für eine Ausnahmeregelung machen, um sogenannte Geisterflüge zu vermeiden.

Kreuzfahrten und Hotels

Der Krisenstab der Bundesregierung erklärt, dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko bestehe. Einige Staaten, darunter Malta, Indien und Thailand, lassen Kreuzfahrtschiffe derzeit vereinzelt oder generell nicht mehr in ihren Häfen anlegen.



Auf der "Grand Princess" saßen mehr als 3.500 Menschen im Hafen von Oakland (Kalifornien) fest. Es wurden 21 Coronavirus-Infektionen auf dem Schiff nachgewiesen. Die Passagiere wurden auf Militärstützpunkte gebracht, wo sie in Quarantäne bleiben müssen. Das US-Unternehmen kündigte an, alle seine Kreuzfahrtreisen weltweit für 60 Tage auszusetzen.



Ägypten stellte 45 Coronafälle auf einem Nil-Kreuzfahrtschiff fest. Nach Angaben der Regierung wurden alle 171 Passagiere und 70 Besatzungsmitglieder getestet. Die Infizierten kamen unter Quarantäne.



Auch in den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt oder mussten zwangspausieren. Das "Diamond Princess" wurde zwei Wochen lang nach einem bestätigten Coronafall im japanischen Yokohama unter Quarantäne gestellt.



Auch in Hotels sitzen Touristen fest. Mindestens Hundert deutsche Urlauber dürfen derzeit ihre Luxushotels auf den Malediven nicht verlassen. Dort hat die Regierung zwei Touristeninseln nach Verdachtsfällen vorübergehend abgeriegelt.



Pauschalreisen können kostenfrei storniert werden, wenn am Urlaubsort "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände" auftreten. Das schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Seite.

Bahnreisen

Für Bahnreisende kommt derzeit vor allem im internationalen Bahnverkehr zu Einschränkungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es zu Verspätungen unter anderem an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich und Luxemburg. Grund sind die Grenzkontrollen. Der Zugverkehr zwischen Deutschland und Polen ist unterbrochen, ebenso der Zug- und Busverkehr nach Tirol und Tschechien. Innerhalb von Deutschland will die Deutsche Bahn den Regionalverkehr in den kommenden Tagen reduzieren. Bei der Erstattung von Reisekosten will die Bahn sich kulant zeigen: Wer auf eine Bahnfahrt verzichten möchte oder muss, weil er zum Beispiel in die von Corona besonders betroffenen Gebiete in Italien fahren will, der bekommt sein Geld in voller Höhe zurück. Das gleiche gilt auch, wenn der Grund für die Reise entfällt, weil eine Messe oder eine Veranstaltung abgesagt wird oder das gebuchte Hotel unter Quarantäne steht.

Tourismus innerhalb von Deutschland

Inzwischen gelten auch für den Tourismus innerhalb von Deutschland Einschränkungen. Schleswig-Holstein hat seit Montagmorgen alle schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseeinseln sowie die Halligen in der Nordsee für Touristen gesperrt. Ministerpräsident Daniel Günther hatte bei der Bekanntgabe der Entscheidung Urlauber aufgefordert, den Heimweg anzutreten.



Zu den betroffenen Nordseeinseln gehören Sylt, Amrum und Föhr, die Halbinsel Nordstrand sowie die Halligen Hooge und Langeneß. In der Ostsee ist die beliebte Ferieninsel Fehmarn für Touristen bis auf weiteres gesperrt.



(Stand: 16.3.2020, 10 Uhr)

