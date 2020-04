Von Reisen wird derzeit weltweit abgeraten. Mit Unterstützung der Bundesregierung werden Deutsche, die sich noch auf Reisen in Ausland aufhalten, zurück nach Hause geholt. Für den normalen Verkehr sind viele Grenzen geschlossen, und auch innerhalb von Ländern gelten oftmals Beschränkungen. Wir haben wichtige Fakten zusammengetragen.

Das Wichtigste im Überblick:



- Das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen



- Für die EU gilt eine Einreisesperre



- 14 Tage Quarantäne für alle nach Deutschland Einreisenden



- Urlauber werden nach Deutschland zurückgeholt

Ein- und Ausreise nach Deutschland

Seit Mitte März gilt eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Das bedeutet: Die Bundesregierung ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, keine nicht notwendigen, touristischen Reisen anzutreten. Die Warnung ist bis Ende April befristet - sie umfasst also auch die Osterferien. Eine Verlängerung ist möglich.



Zur Begründung erklärt das Auswärtige Amt, es sei mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr zu rechnen. Aufgrund der Beschränkungen gebe es ein hohes Risiko, im Ausland zu stranden und nicht zurückkehren zu können.



Deutschland hat seine Grenzen zu Frankreich, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Dänemark für den Personenverkehr weitgehend gesperrt. Das Bundesinnenministerium veröffentlichte eine Liste mit den Grenzübergängen, die noch geöffnet sind. Österreich lässt Ausländer grundsätzlich nur noch mit einem ärztlichen Attest ins Land, das belegt, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind.



Polen und Tschechien haben ihrerseits die Grenzen geschlossen. Ausnahmen, die zunächst noch für Berufspendler galten, wurden inzwischen gestrichen. Rückkehrer, die in Deutschland gearbeitet haben, werden in diesen Ländern unter Quarantäne gestellt.



Dänemark hatte besonders früh mit strikten Maßnahmen auf die Corona-Krise reagiert, unter anderem sind seit dem 14. März die Grenzen des deutschen Nachbarlandes für Ausländer ohne triftigen Einreisegrund geschlossen. Belgien hatte Grenzkontrollen eingeführt, die sich primär gegen den Tourismus aus dem nahen Ausland richten. Laut Innenminister Pieter de Crem sollen "nicht wesentliche Bewegungen" gestoppt werden.



Damit sind fast alle Landgrenzen Deutschlands nur noch eingeschränkt passierbar. Lediglich an der Grenze zu den Niederlanden läuft der Verkehr noch weitgehend ungehindert. Allerdings will die Regierung dort mögliche Oster-Urlauber aus anderen Ländern abhalten. In der bei Touristen beliebten Region Zeeland gilt für Touristen: Übernachtungen sind verboten, sogar in der eigenen Ferienwohnung. Das gilt auch in der Hafenstadt Rotterdam.



Die Bundesregierung empfieht den Ländern, Reisende, die nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Ausland zurückkehren, 14 Tage unter Quarantäne zu stellen. Die Regelung soll ab dem 10. April gelten. Wer per Flugzeug oder Schiff kommt, muss Reiseroute und Kontaktdaten bekannt geben, das Gesundheitsamt an seinem Wohnort soll dann die Einhaltung der Quarantäne überwachen. Ausnahmen gibt es etwa für Lkw-Fahrer oder Pendler.



Personen von außerhalb der Europäischen Union dürfen derzeit grundsätzlich nicht in die EU einreisen. Deutschland setzt diese Einreisesperre zum Beispiel an den internationalen Flughäfen um. Ausnahmen gibt es für Länder, die der europäischen Freihandelsassoziation EFTA angehören: Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz, sowie für das gerade aus der EU ausgeschiedene Großbritannien. Hinzu kommen bestimmte Personengruppen wie Diplomat*innen und Ärzt*innen.

Rückholung von Urlaubern

Die Bundesregierung hat wegen des Coronavirus die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik gestartet. Es sei gelungen, in 20 Tagen 200.000 Deutsche zurück nach Hause zu holen, schrieb Außenminister Maas am Samstag (4.4.) bei Twitter. Allerdings seien nach wie vor Zehntausende Deutsche im Ausland gestrandet. Die meisten befinden sich laut Auswärtigem Amt derzeit noch in Neuseeland. Auch in Südafrika und Thailand seien noch Tausende.



Betroffenen Urlauberinnen und Urlaubern wird geraten, sich mit der deutschen Botschaft oder einem Konsulat in Verbindung zu setzen. Noch vorhandene Reisemöglichkeiten sollten genutzt werden. Wenn es keine Verbindungen mehr gibt, soll man sich auf der zentralen Internetseite des Rückholprogramms der Bundesregierung registrieren. Hilfe bietet das Auswärtige Amt zudem unter der Telefonnummer 030/50003000 an.

Ein- und Ausreise in anderen Ländern

Auch die USA raten ihren Bürgerinnen und Bürgern inzwischen generell von Auslandsreisen ab. Urlauber sollen zurückgeholt werden. Für Europäer gilt seit Mitte März ein Einreisestopp in die USA. Die Regelung betrifft alle Personen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Reise im Schengen-Raum aufgehalten haben.



Israel, Australien, Brasilien, Indien und viele weitere Länder haben ihre Grenzen für Ausländer weitgehend geschlossen. In anderen Ländern gelten strenge Quarantäne-Vorschriften nach der Einreise. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der Botschaften.

Flugreisen

Zahlreiche Flugverbindungen sind eingestellt, darunter die von der Türkei nach Deutschland und in weitere europäische Länder. Auch Russland hat die Flugverbindungen ins Ausland gekappt. Die Vereinigten Arabischen Emirate setzten alle internationalen Flüge von und nach Dubai aus.



Viele Fluglinien haben wegen der Beschränkungen oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihre Verbindungen vorerst gestoppt oder stark reduziert. Die Lufthansa stellte ihren Flugplan um. Reguläre Auslandsverbindungen wurden reduziert. Stattdessen will sich die Unternehmensgruppe [nach eigenen Angaben|https://newsroom.lufthansagroup.com/German/Newsroom/lufthansa-group-ver-ffentlicht-details-zum-r-ckkehrer-flugplan/s/10c786fd-cc76-4348-b8df-aae2d7926a0f] darauf konzentrieren, in Zusammenarbeit mit europäischen Regierungen und Reiseunternehmen Deutsche und Bürger anderer europäischer Länder zurück nach Hause zu fliegen.



Wer von sich aus einen Flug stornieren möchte, muss in der Regel die Kosten selbst tragen. Allerdings räumen einige Fluggesellschaften kostenfreies Umbuchen ein. Die Bundesregierung schlägt eine Gutscheinlösung vor, die für abgesagte Reisen, aber auch für andere Veranstaltungen greifen soll. Demnach sollen Verbraucher statt einer Rückzahlung Gutscheine bekommen, die bis Ende 2021 gelten. Werden sie bis dahin nicht eingelöst, soll das Geld vom Veranstalter dennoch ausgezahlt werden. Gelten soll das für Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Nach Kritik von Verbraucherschützern - die Rede war etwa von "Zwangskrediten der Verbraucher an die Unternehmen" versprach der Tourismusbeauftragte Bareiß, CDU, die geplanten Gutscheine staatlich abzusichern. Der Vorschlag bedarf einer Zustimmung der EU-Kommission.

Kreuzfahrten und Pauschalreisen

Der Krisenstab der Bundesregierung warnt, dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko bestehe. Einige Staaten lassen Kreuzfahrtschiffe zudem gar nicht mehr in ihren Häfen anlegen. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt oder mussten zwangspausieren.



Pauschalreisen können kostenfrei storniert werden, wenn am Urlaubsort "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände" auftreten. Das schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Seite. Mehrere Anbieter haben von sich aus einen Teil der Reisen storniert. Rechtlich bietet die Reisewarnung des Auswärtigen Amts hier eine wichtige Grundlage.



Verbände der Reisewirtschaft rufen ihre Kunden derweil mit einer Kampagne auf, Reisen nach Möglichkeit nicht ersatzlos zu streichen, sondern sie zu verschieben. Damit hoffen die Unternehmen, die wirtschaftlichen Folgen etwas zu mindern.

Bahnreisen

Die Deutsche Bahn ruft ihre Kunden auf, in den kommenden Wochen nur noch mit dem Zug zu fahren, wenn es unumgänglich ist. Auf "tagestouristische Aktivitäten" solle generell verzichtet werden.



Der Regionalverkehr innerhalb von Deutschland ist reduziert. Im internationalen Bahnverkehr wurden zahlreiche Verbindungen in die Nachbarländer gestrichen oder stark eingeschränkt.



Bei Stornierungen und Umbuchungen kündigte die Bahn Kulanz an: Wer auf eine Bahnfahrt verzichten möchte oder muss, der bekommt sein Geld in voller Höhe zurück. Das gleiche gilt auch, wenn der Grund für die Reise entfällt, weil eine Messe oder eine andere Veranstaltung abgesagt wurde.

Tourismus innerhalb Deutschlands

Für Reisen im Inland gelten starke Einschränkungen. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Übernachtungsangebote im Inland nur noch zu "notwendigen" und nicht mehr zu touristischen Zwecken genutzt werden können. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben erklärt, dass sie generell keine Touristen mehr aufzunehmen.



Ausdrücklich verboten sind Reisebusreisen. Die Fernbusanbieter Flixbus und Blablabus haben wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt. Wie die Unternehmen mitteilten, werden alle Verbindungen gestrichen. Das gelte für innerdeutsche und grenzüberschreitende Strecken.



(Stand: 6.4.2020)

