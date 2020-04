Die Bundesregierung ruft die Menschen in Deutschland dazu auf, im Kampf gegen das Coronavirus weiterhin auf private Reisen und auf überregionale tagestouristische Ausflüge zu verzichten. Bundesentwicklungsminister Müller hält Reisen in bestimmte Regionen trotzdem noch für möglich. Bundesaußenminister Maas rechnet indes nicht mit einer raschen Wiederbelebung des grenzüberschreitenden Tourismus.

Das Wichtigste im Überblick:



- Auf private Reisen und überregionale Tagesausflüge soll verzichtet werden

- Das Auswärtige Amt hält an der weltweiten Reisewarnung fest

- Für die EU gilt eine Einreisesperre

- Nach Deutschland Einreisende müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben

- Das Robert Koch-Institut weist keine einzelnen Risikogebiete mehr aus

- Österreich rechnet mit Ferientourismus im Sommer

- Bundesentwicklungsminister Müller hält Reisen in bestimmte Regionen für möglich

Tourismus innerhalb Deutschlands

Für Reisen im Inland gelten starke Einschränkungen. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Übernachtungsangebote im Inland nur noch zu "notwendigen" und nicht mehr zu touristischen Zwecken genutzt werden können. Die Bürgerinnen und Bürger sollen weiter auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten - sowie auf überregionale tagestouristische Ausflüge. Dies soll mindestens bis zum 3. Mai gelten.



Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lassen generell keine Touristen ins Land. Das gilt auch für Menschen mit Zweitwohnung in den beiden nördlichen Bundesländern. Über Ostern durften in Mecklenburg-Vorpommern nur Einwohner des Bundeslandes Ausflüge zu den Ostseeinseln oder zur Küste machen.



Ausdrücklich verboten sind Reisen mit dem Bus. Die Fernbusanbieter Flixbus und Blablabus haben wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt. Wie die Unternehmen mitteilten, werden alle Verbindungen gestrichen. Das gelte für innerdeutsche und grenzüberschreitende Strecken.

Bahnreisen

Die Deutsche Bahn ruft ihre Kunden auf, in den kommenden Wochen nur noch mit dem Zug zu fahren, wenn es unumgänglich ist. Der Regionalverkehr innerhalb Deutschlands ist reduziert. Im internationalen Bahnverkehr wurden zahlreiche Verbindungen in die Nachbarländer gestrichen oder stark eingeschränkt.



Bei Stornierungen und Umbuchungen kündigte die Bahn Kulanz an: Wer auf eine Bahnfahrt verzichten möchte oder muss, der bekommt sein Geld in voller Höhe zurück. Das gleiche gilt auch, wenn der Grund für die Reise entfällt, weil eine Messe oder eine andere Veranstaltung abgesagt wurde. Da das Reisen für viele Kundinnen und Kunden mit einer BahnCard 25 oder BahnCard 50 derzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, bietet die Bahn als Ausgleich einen Reisegutschein an.

Ein- und Ausreise nach Deutschland

Seit Mitte März gilt eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Das bedeutet: Die Bundesregierung ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, keine nicht notwendigen, touristischen Reisen anzutreten. Die Warnung ist bisher bis 3. Mai befristet - eine Verlängerung ist möglich.



Zur Begründung erklärt das Auswärtige Amt, es sei mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, mit weltweiten Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen in vielen Ländern zu rechnen. Aufgrund der Beschränkungen gebe es ein hohes Risiko, im Ausland zu stranden und nicht zurückkehren zu können.



Einzelne internationale Risikogebiete weist das Robert Koch-Institut inzwischen nicht mehr aus. Zur Begründung heißt es, dass es in einer erheblichen Anzahl von Staaten Ausbrüche gebe mit zum Teil großen Fallzahlen.



Deutschland hat seine Grenzen zu Frankreich, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Dänemark für den Personenverkehr weitgehend gesperrt. Das Bundesinnenministerium veröffentlichte eine Liste mit den Grenzübergängen, die noch geöffnet sind.



Österreich schließt inzwischen nicht mehr aus, dass im Sommer wieder Urlauber ins Land kommen können. Tourismusministerin Köstinger sagte der Zeitung "Die Presse", die Einschränkung der Reisefreiheit werde in den nächsten Monaten zwar noch erhalten bleiben. Wenn Länder wie Deutschland auf einem "positiven Weg" seien, gebe es aber die Möglichkeit, "dass man sich bilateral einigt". Es gebe keinen Stichtag und neue Infektionswellen könnten weitreichende Maßnahmen erneut notwendig machen. Aber derzeit plane man "durchaus auch, dass es im Sommer Ferientourismus geben wird", so die ÖVP-Politikerin.

Grenzüberschreitendes Reisen nur mit Grund

Fast alle Landgrenzen Deutschlands sind derzeit nur noch eingeschränkt passierbar. Lediglich in die Niederlande läuft der Verkehr noch relativ ungehindert. Über Ostern kontrollierte die Bundespolizei jedoch verstärkt, um Ausflüge zu verhindern. Ohnehin sind in der bei Touristen beliebten Region Zeeland Übernachtungen verboten, auch in der eigenen Ferienwohnung. Das gilt auch in der Hafenstadt Rotterdam.



Grenzüberschreitende Reisen sind für Deutsche nicht gänzlich verboten, erfordern aber einen dringenden Grund. Das Bundesinnenministerium nennt unter anderem ärztliche Behandlungen oder familiäre Todesfälle. Auch Berufspendler, EU-Parlamentarier und akkreditierte Diplomaten dürfen gegebenenfalls ins Ausland reisen.



Personen von außerhalb der Europäischen Union dürfen derzeit grundsätzlich nicht in die EU einreisen. Deutschland setzt diese Einreisesperre zum Beispiel an den internationalen Flughäfen um. Ausnahmen gibt es für Länder, die der europäischen Freihandelsassoziation EFTA angehören: Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz, sowie für das gerade aus der EU ausgeschiedene Großbritannien. Menschen aus diesen Ländern sowie EU-Bürger müssen sich ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne begeben, wenn sie nach Deutschland einreisen.



Für Saisonarbeitskräfte wie z.B. Erntehelfer wurde folgende Regelung zwischen dem Innenministerium und dem Landwirtschaftsministerium vereinbart: Im April und Mai dürfen jeweils 40.000 ausländische Arbeiter nach Deutschland einreisen. Diese dürfen ausschließlich per Flugzeug nach Deutschland kommen und müssen nach einem Gesundheitscheck erst einmal 14 Tage strikt getrennt von sonstigen Beschäftigten leben und arbeiten. Bei den Arbeiten sind Mindestabstände einzuhalten.

Rückholung von Urlaubern

Weiterhin bemüht sich die Bundesregierung, im Ausland gestrandete Deutsche zurück nach Hause zu holen. Seit März wurden laut Auswärtigem Amt mehr als 240.000 Menschen nach Deutschland ausgeflogen - das ist die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Derzeit warten noch rund 1.000 Menschen darauf, nach Deutschland gebracht zu werden. Nach der Rückholung aus beliebten Touristenzielen geht es laut Außenminister Maas jetzt vor allem um schwieriger zu lösende Einzelfälle.



Betroffenen Urlauberinnen und Urlaubern wird geraten, sich mit der deutschen Botschaft oder einem Konsulat in Verbindung zu setzen. Noch vorhandene Reisemöglichkeiten sollten genutzt werden. Wenn es keine Verbindungen mehr gibt, soll man sich auf der zentralen Internetseite des Rückholprogramms der Bundesregierung registrieren. Hilfe bietet das Auswärtige Amt zudem unter der Telefonnummer 030 / 5000 3000 an.

Ein- und Ausreise in anderen Ländern

Auch die USA und viele andere Länder raten ihren Bürgerinnen und Bürgern generell von Auslandsreisen ab. Urlauber sollen zurückgeholt werden. Für Europäer gilt seit Mitte März ein Einreisestopp in die USA. Nun hat der US-Präsident auch noch angekündigt, die gesamte Einwanderung in die USA vorläufig auszusetzen. Neben der Eindämmung des Coronavirus nannte er auch den Schutz der Arbeitsplätze von US-Bürgern als Grund.



Unter anderem Israel, Australien, Brasilien und Indien haben ihre Grenzen für Ausländer weitgehend geschlossen. In anderen Ländern gelten Einreiseverbote für Reisende aus Risikogebieten oder strenge Quarantäne-Vorschriften nach der Einreise. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der Botschaften.

Flugreisen

Zahlreiche Flugverbindungen sind aufgrund fehlender Nachfrage eingestellt worden. Viele Fluglinien haben wegen der Beschränkungen oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihre Verbindungen gestoppt oder stark reduziert. Die Lufthansa stellte ihren Flugplan um. Das Unternehmen will zwar den Rückkehrer-Flugplan bis zum 17. Mai verlängern. Gleichzeitig soll aber der reguläre Flugplan weiter reduziert werden. Ursprünglich war dieser bereits stark ausgedünnte Flugplan bis zum 3. Mai gültig.



Wegen der geringen Nachfrage soll es nun bis 17. Mai nur noch 15 wöchentliche Langstreckenverbindungen geben. Dabei werden von Frankfurt aus Newark im Großraum New York City und Chicago als weitere US-Metropole angeflogen, sowie Sao Paulo, Bangkok und Tokio. Drei wöchentliche Verbindungen nach Montreal würden gestrichen. Innerhalb Deutschlands und Europas biete Lufthansa von Frankfurt aus bis zu 36 tägliche Verbindungen wichtigen Städten an.



Wer von sich aus einen Flug stornieren möchte, muss in der Regel die Kosten selbst tragen. Allerdings räumen einige Fluggesellschaften kostenfreies Umbuchen ein. [Die Bundesregierung schlägt eine Gutscheinlösung vor|https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/im-sogenannten-corona-kabinett-der-bundesregierung-wurde-heute-folgender-beschluss-fuer-eine-gutscheinloesung-bei-pauschalreisen-flugtickets-und-freizeitveranstaltungen-gefasst--1738744], die für abgesagte Reisen, aber auch für andere Veranstaltungen greifen soll. Demnach sollen Verbraucher statt einer Rückzahlung Gutscheine bekommen, die bis Ende 2021 gelten. Werden sie bis dahin nicht eingelöst, soll das Geld vom Veranstalter dennoch ausgezahlt werden. Gelten soll das für Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Verbraucherschützer kritisierten, durch das Vorhaben gäbe es "Zwangskredite der Verbraucher an die Unternehmen". Im Gespräch ist jetzt eine Insolvenzsicherung für die Gutscheine.

Kreuzfahrten und Pauschalreisen

Viele Staaten lassen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in ihren Häfen anlegen, nachdem auf den Schiffen in mehreren Fällen Infektionen festgestellt wurden. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt oder mussten zwangspausieren. Mittlerweile wurden sämtliche Reisen abgebrochen. Viele Kreuzfahrtpassagiere sind älter als 60 Jahre und gehören zur Risikogruppe. Experten der Reisebranche befürchten, dass sich das Kreuzfahrt-Urlaubsgeschäft nur schwer von der Coronakrise erholen wird.



Viele Anbieter von Kreuzfahrten, aber auch von Pauschalreisen haben von sich aus ihre Angebote storniert. Für Menschen, die eine solche Reise gebucht haben, bietet die Reisewarnung des Auswärtigen Amts eine wichtige Grundlage für mögliche Erstattungen.

Unterschiedliche Signale aus der Bundespolitik

In der Debatte um ausgefallene und verschobene Urlaube hält Bundesentwicklungsminister Müller Reisen in bestimmte Regionen doch noch für möglich. Der CSU-Politiker sagte, Ferien seien trotz der Kontaktbeschränkungen nicht nur innerhalb Deutschlands denkbar. Chancen bestünden etwa in der Mittelmeer-Region einschließlich Nordafrika. So sei der Tourismus für Staaten wie Tunesien, Marokko oder Ägypten ein wichtiger Wirtschaftszweig. Müller betonte, Voraussetzung für Reisen in die Region seien aber "funktionierende Hygiene-Konzepte nach europäischen Standards". Derzeit noch warnt die Bundesregierung wegen der Pandemie grundsätzlich vor Auslandsreisen.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach betonte, er halte es "für eine grotesk schlechte Idee, diesen Sommer in den Urlaub zu fahren. Die Gefahr ist sehr hoch, dass wir im Sommer einen schweren Rückfall der Krankheit erleben. Inklusive erneutem Lockdown und hohen Sterbezahlen." Auch Bundesaußenminister Maas rechnet nicht mit einer raschen Wiederbelebung des grenzüberschreitenden Tourismus. Eine normale Urlaubssaison werde es diesen Sommer nicht geben können, sagte er nach einer Videokonferenz mit seinen Ressort-Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Lichtenstein. Das wäre nicht zu verantworten. Maas betonte, er wünsche sich, dass es in Europa so schnell wie möglich wieder offene Grenzen gebe. Vorrangig gehe es aber darum, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dies werde auch künftig die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken.



(Stand: 21.4.2020)

