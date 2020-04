Die Corona-Pandemie hat weltweit Auswirkungen auf den Alltag, aber auch auf außergewöhnliche Lebensereignisse. So müssen wegen der strengen Kontaktbeschränkungen in Deutschland und anderswo Geburten, große Feiern wie Hochzeiten und Taufen, aber auch Beerdigungen anders begangen werden als geplant. Ein Überblick über die bestehenden Vorschriften.

Wer in ein Kind erwartet, macht sich häufig schon genug Sorgen. Nun kommt die Unsicherheit wegen der weltweiten Corona-Pandemie dazu. Laut Robert Koch-Institut gibt es bisher wenige Informationen über die Folgen von Corona auf Schwangerschaften. Allerdings scheinen Schwangere "nach bisherigen Erkenntnissen aus China kein erhöhtes Risiko gegenüber nicht schwangeren Frauen mit gleichem Gesundheitsstatus zu haben". Dennoch gibt es einiges zu beachten.

Geburten

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) hat deshalb zusammen mit dem Bundesverband der Frauenärzte einige Empfehlungen zusammengestellt. So sollten etwa Frauen mit vermuteter oder bestätigter Sars-CoV2-Infektion zur Geburt in jedem Fall eine Klinik aufsuchen und nicht zu Hause gebähren. Nur dort könne das Baby kontinuierlich elektronisch überwacht und der Sauerstoffgehalt stündlich geprüft werden. Sollte die Atmung aufgrund der Infektion erschwert sein, könne eine Kaiserschnittgeburt empfohlen werden.



Ansonsten sei eine vaginale Geburt möglich, auch mit schmerzlindernden Mitteln wie einer PDA. Ausdrücklich abgeraten wird allerdings vor der Verwendung von Lachgas. Dieses könne die "Aerosolisierung und Ausbreitung des Virus erhöhen". Was sonst noch im Kreißsaal beachtet werden sollte, hat die DGGG hier zusammengestellt.



Die Gesellschaft empfiehlt, Väter weiterhin bei der Geburt zuzulassen. In einigen Kliniken ist der Zugang für Partner mittlerweile beschränkt, weil die Betreiber der Geburtstationen eine Einschleppung des Corona-Virus fürchten. Darüber war in den vergangenen Tagen eine emotionale Debatte entbrannt. Einige werdende Eltern starteten mancherorts Online-Petitionen gegen die Beschlüsse, wie hier in Potsdam. Einige Krankenhäuser, zum Beispiel in Franken, lenkten daraufhin ein und stellen nun lediglich strenge Bedingungen für die Begleitung durch die Väter. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) betonte, dass in ihrem Bundesland die Väter bei der Geburt dabei sein dürften und auch engste Angehörige die Mutter und das Kind besuchen könnten. In anderen Einrichtungen ist der Besuch auf der Neugeborenstation untersagt.



Der Deutsche Hebammenverband empfindet die Diskussion über die Begleitung im Kreißsaal als "inakzeptabel". Dennoch rät die Vereinigung klar davon ab, die ursprünglichen Pläne für den Ort der Geburt zu ändern, um nicht in eine Klinik zu müssen. Vor jeder Hausgeburt sei eine ausführliche Risikoanamnese erforderlich, Infrastruktur und Versorgungswege würden geprüft. In der aktuellen Situation hätten Hebammen dafür ad hoc keine Kapazitäten. Zudem können unvorhersehbare Komplikationen während der Geburt für Mutter und Kinder mitunter lebensgefährlich sein.

Taufen und andere religiöse Feiern

Ist das Kind erst einmal auf der Welt, wollen es Gläubige gerne in ihre jeweilige religiöse Gemeinschaft aufnehmen lassen, Christen zum Beispiel durch die Taufe. Kirchen, Synagogen und Moscheen sind in Deutschland jedoch momentan geschlossen. Deshalb müssen Taufen und auch andere religiöse Feiern wie Erstkommunionen und Firmungen verschoben werden. Ausnahmen gibt es nur für sogenannte "Nottaufen", wenn ein Kind todkrank auf die Welt kam. Dann wird das Sakrament Taufe aber meist direkt im Krankenhaus gespendet.



Wann die Feiern nachgeholt werden können, ist derzeit offen. Das Erzbistum Köln erklärte dazu: "Die Frage zu beantworten, wann und wie diese nachgeholt werden, ist zur Zeit nicht zuverlässig zu beantworten". Die römisch-katholische Kirche in Österreich teilte mit, dass alle geplanten Feiern frühestens nach der behördlichen Freigabe von regulären Versammlungen wieder stattfinden könnten.



In allen Glaubensrichtungen versuchen die Geistlichen derzeit, vermehrt über die neuen Medien Kontakt mit ihren Gemeinden zu halten. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nennt zum Beispiel gemeinsame Erörterungen von Passagen der Thora über Facebook. Wie die New York Times und die BBC berichten, wird die jüdische Feier zum Eintritt eines Jungen ins Mannesalter, die Bar Mizwa, zum Teil von Rabbinern live für die Angehörigen gestreamt.



Die muslimischen Gemeinden in Deutschland machen sich wegen der Einschränkungen durch das Corona-Virus offenbar Sorgen um ihre Finanzierung. Der Zentralrat der Muslime warnte, vor allem nicht türkische Moscheen werden voraussichtlich einen herben finanziellen Verlust erleiden, weil sie von den Kollekten bei den wöchentlichen Freitagsgebeten und vor allem im Ramadan lebten.



Der Ramadan beginnt am 24. April. Auch das jüdische Pessach-Fest und Ostern als Fest der Christen fallen dieses Jahr in den April. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bat die Menschen bereits, diese Feierlichkeiten alleine oder im Kreise der engsten Familie zu begehen und auf große Zusammenkünfte mit Verwandten und Freunden zu verzichten.

Hochzeiten

Kirchliche Trauungen fallen unter das Verbot von Gottesdiensten und dürfen deshalb nicht abgehalten werden. Eheschließungen vor dem Standesamt unterliegen strengen Schutmaßnahmen, die sich von Kommune zu Kommune unterscheiden. In München zum Beispiel können bereits terminierte Trauungen stattfinden, allerdings ohne Trauzeugen oder andere Gäste. Maximal ein Dolmetscher ist zugelassen. Zur Unterzeichnung der Heiratsurkunde muss außerdem ein eigener Kugelschreiber mitgebracht werden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Neue Terminen werden derzeit nicht vergeben.



Ähnliche Regelungen gelten in Berlin oder Hannover. In Oldenburg etwa ist eine weitere Person zugelassen, meist ein/e Fotograf/in. Das Standesamt in Osnabrück bietet eine Videoübertragung an, damit Freunde und Familie von zuhause aus live dabei sein können. Hochzeitsfeiern fallen allerorts aus. Zum einen haben die Restaurants nicht offen, zum anderen gilt das Versammlungsverbot.

Beerdigungen

Beerdigungen und Trauerfeiern sind während der Corona-Pandemie nur noch im eingeschränkten Umfang möglich. Bundesweit rufen Kirchen, Bestatter und Behörden zur Vorsicht auf. Die konkreten Regelungen seien

allerdings von Bundesland zu Bundesland und in den Kommunen vor Ort noch höchst unterschiedlich, erklärte der Bundesverband Deutscher Bestatter.



In einigen Bundesländern würden Trauerfeiern auf Friedhöfen zurzeit noch als "private" Veranstaltungen angesehen, sie fielen damit nicht unter das generelle Verbot von "öffentlichen" Versammlungen. Allerdings gelten demnach trotzdem die allgemeinen Regeln zur Vermeidung von Kontakten: Die Trauernden müssen einen Mindestabstand einhalten, persönliche Beileidsbekundungen per Handschlag oder Umarmung sind nicht möglich. Zudem wird empfohlen, die Anzahl der Trauergäste so weit wie möglich zu reduzieren. In Köln zum Beispiel dürfen nur der jeweilige Partner und die Kinder und Enkel teilnehmen.



Inzwischen wurden dort wie bundesweit viele Trauerhallen geschlossen, Beisetzungen müssen im Freien stattfinden. Sollte der oder die Tote gar an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sein, sind die Regeln noch strenger. Dann ist zum Beispiel das Abschiednehmen am offenen Sarg untersagt. Echte Trauerfeiern in Restaurants oder anderswo sind generell nicht mehr möglich. Der Besuch der Friedhöfe und damit auch der Gräber ist aber weiterhin erlaubt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

+ Milde Symptome und schwere Fälle: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren. Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten