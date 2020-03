Flächendeckende Schul- und Kitaschließungen werden in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer wahrscheinlicher. Die Kultusminister der Bundesländer halten dies inzwischen für möglich. Fehlende Kinderbetreuung könnte eine der Konsequenzen sein.

Welche Bundesländer haben Schulschließungen beschlossen?

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schließt Niedersachsen die Schulen ab Montag bis zum Ende der Osterferien. Das habe ein Krisenstab der Landesregierung beschlossen, berichten mehrere Medien. In Halle (Saale) schließen von Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen. Die Regelung gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Wiegand. Bislang sind in Deutschland einzelne Schulen geschlossen. Der vom Coronavirus am schlimmsten betroffene Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen schloss alle Schulen und Kitas mindestens bis zum 22. März.



Die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, sagte in Berlin, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weitreichenden Schulschließungen komme. In Bayern und Baden-Württemberg könnte es womöglich bald vollständige Schulschließungen geben. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, er habe seine zuständigen Fachminister zur Vorbereitung entsprechender Schritte aufgerufen.



Hamburgs Bildungssenator Rabe wies darauf hin, dass es in Deutschland elf Millionen Kinder unter 14 Jahren gebe, die eine Betreuung bräuchten. Er betonte, dass von ihnen bei einer Schließung aller Schulen trotzdem 10 bis 20 Prozent wegen der Berufstätigkeit der Eltern eine Betreuung benötigen würden, "um nicht den Zusammenbruch der öffentlichen Daseinsvorsorge und vieler anderer Dinge zu riskieren", sagte Rabe. Man werde sich nun auf beide Szenarien vorbereiten.

Was können Eltern bei Betreuungsproblemen machen?

Viele Eltern fragen sich, was sie tun sollen, um die Kinderbetreuung zu garantieren, falls alle Schulen und Kindergärten bundesweit geschlossen werden. Hier gibt es keine einheitliche Regelung. Kinderbetreuung ist in erster Linie Sache des Arbeitnehmers. Kurzfristig können Überstunden abgebaut oder Urlaubstage genommen werden. Weitere Möglichkeiten sind unbezahlter Urlaub oder Home Office.



Wenn keine andere Betreuung für Kinder möglich ist, sind Eltern laut Gesetz "persönlich verhindert". Für eine "verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit" darf man dann die Arbeit niederlegen. Unklar ist allerdings, was "verhältnismäßig" ist. Das können drei Tage oder zwei Wochen sein. Klar ist aber: Ein unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz ist ein Kündigungsgrund – trotz Corona.

Wir wird mit Abiturprüfungen umgegangen?

Die Kultusminister der Länder wollen sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch auf eine Notfallstrategie für die Abiturprüfungen verständigen. Dabei soll es insbesondere um die Frage gehen, wie das Abitur 2020 stattfinden könne.



In den meisten Bundesländern stehen in den nächsten Wochen die schriftlichen Abiturprüfungen an. In Nordrhein-Westfalen soll es bereits einen Notfallplan geben. Danach haben Schüler, die wegen der Quarantäne-Regelungen die Abiturprüfung nicht mitschreiben können, die Möglichkeit, die Klausuren an einem zentralen Nachschreibetermin nachzuholen.

Sind auch Hochschulen betroffen?

Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Berlin verschoben an den Hochschulen den Start des Sommersemesters. Statt Anfang April soll das Semester nun am 20. April beginnen. Sollte es notwendig sein, werde dieser Termin gegebenenfalls weiter geschoben, hieß es aus Berlin.

Welche europäischen Länder haben Schulen und Kindergärten geschlossen?

In Norwegen, Dänemark, Litauen, und Irland schließen ab sofort alle Schulen, Universitäten und Kindergärten. Auch in Slowenien und der Slowakei bleiben Schulen und Kindergärten vorerst geschlossen. Die Türkei stellt alle Schüler und Studierende ab Montag frei.