Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind inzwischen in allen Bundesländern Schul- und Kitaschließungen angeordnet oder die Schulpflicht aufgehoben worden. Fehlende Kinderbetreuung ist eine der Konsequenzen.

Wie lange bleiben Schulen und Kitas geschlossen?

Die Dauer der Schul- und Kitaschließungen handhaben die Bundesländer unterschiedlich. Hamburg verlängert seine schon laufenden Frühjahrsferien erst einmal bis Ende März. Andere Länder machen ab kommender Woche die Schulen und Kitas für mindestens fünf Wochen zu. Je nach Ferienkalender überlappen sich Schließung und Osterferien oder die Ferien schließen sich direkt an die Schließung an. Wie lange der Bildungs- und Kitaausstand wirklich dauern wird, kann noch keiner genau sagen. Im Moment könne man nur einen Zeitraum bis Ostern überblicken, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag.

Was können Eltern bei Betreuungsproblemen machen?

In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt - einschließlich Berufsschulen - rund 43.000 Schulen mit 11 Millionen Schülern und 820.000 Lehrern. Die ausfallende Kinderbetreuung wird vor allem die Eltern der rund 2,8 Millionen Grundschulkinder treffen und die Eltern von insgesamt rund 3,6 Millionen Kita-Kindern.



Viele Eltern fragen sich, was sie tun sollen, um die Kinderbetreuung zu garantieren, falls alle Schulen und Kindergärten bundesweit geschlossen werden.

Die Länder versuchen Notbetreuungen zur Verfügung zu stellen. Es geht dabei vor allem darum, dass Eltern in sogenannten kritischen Berufen, wie Polizei, Feuerwehr, Krankenpflege oder Rettungsdienst weiterhin zur Arbeit gehen können.



Ansonsten gilt: Kinderbetreuung ist in erster Linie Sache des Arbeitnehmers. Kurzfristig können Überstunden abgebaut oder Urlaubstage genommen werden. Weitere Möglichkeiten sind unbezahlter Urlaub oder Home Office.



Wenn keine andere Betreuung für Kinder möglich ist, sind Eltern laut Gesetz "persönlich verhindert". Für eine "verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit" darf man dann die Arbeit niederlegen. Unklar ist allerdings, was "verhältnismäßig" ist. Das können drei Tage oder zwei Wochen sein. Klar ist aber: Ein unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz ist ein Kündigungsgrund – trotz Corona.



Für bestimmte Berufsgruppen gibt es Sonderregelungen - es geht dabei vor allem um sogenannte "systemrelevante" Berufe in der Medizin wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal, das notwendig ist, um intensivpflichtige Menschen zu behandeln, sowie Menschen, die in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten. Für ihre Kinder soll eine Notbetreuung sichergestellt werden.



Für genauere Informationen zu den einzelnen Bundesländern sollte man die Internetseiten der Landesschulministerien besuchen.

Sind die Schulen in der Lage, einen Schul-Ersatzbetrieb im Internet zu organisieren?

Von den rund 32.000 Schulen in Deutschland sind bislang nur wenige in der Lage, bei einer Schließung auf das Internet auszuweichen. Zwar gibt es in den Bundesländern teilweise Online-Plattformen wie das System "mebis" in Bayern, die aber nicht für einen flächendeckenden Ersatz von geschlossenen Schulen ausgelegt sind. Andere Projekte wie die digitale Bildungsplattform "Logineo" in Nordrhein-Westfalen oder "ella" in Baden-Württemberg laufen nicht rund oder gelten als gescheitert.

Wie wird mit Abiturprüfungen umgegangen?

In den meisten Bundesländern stehen die schriftlichen Abiturprüfungen an. Bayern hat allerdings entschieden, die Prüfungen zu verschieben. Sie sollen nun am 20. Mai statt wie bisher geplant am 30. April starten, wie das Kultusministerium in München mitteilte.

Sind auch Hochschulen betroffen?

Die meisten Bundesländer haben den Start des Sommersemesters auf Ende April verschoben. Bundesbildungsministerin Karliczek versicherte, dass Bafög und Schüler-Bafög normal gezahlt würden. Auch wer sein Studium beginne, bekomme sein Bafög so, als ob die Vorlesungen zum ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt begonnen hätten.



(Stand: 18.3.2020, 10.30 Uhr)



