Die Zahl der Menschen, die sich mit dem gefährlichen Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. In vielen Ländern werden größere Veranstaltungen abgesagt. Infizierte werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Staaten gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

Deutschland

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen. Ab der 12. Kalenderwoche soll es nach Angaben des RKI einheitliche Daten geben. In der elektronischen Übermittlung an das Robert Koch-Institut werden derzeit 5 Tote und 3.062 bestätigte Infektionen genannt (Stand: 13.3.2020, 8:45 Uhr)



Nach einer aktuellen Auswertung der Deutschen Presse-Agentur gibt es bereits mehr als 3.300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Besonders stark betroffen seien Nordrhein-Westfalen mit mehr als 1.200, Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils mehr als 550 Fällen. Acht Infizierte seien bislang bundesweit gestorben, ein weiterer Deutscher während einer Reise in Ägypten.



Nach Erkenntnisse der Johns Hopkins Universität lag die Zahl der bestätigten Infektionen am späten Samstagnachmittag bei 4.174 Fällen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

In Italien stieg die Zahl der registrierten Infektionen binnen eines Tages von 17.660 auf mehr als 21.100. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich von 1.266 auf 1.441.



In San Marino wurden 80 Fälle und fünf Tote registriert. Im Vatikan wurde eine Infektion nachgewiesen; auf Malta gibt es 18 Fälle. Die Regierung in Rom verschärfte die Auflagen für Fabriken, Büros und andere Arbeitsplätze, die trotz der wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangssperre geöffnet bleiben.

Frankreich und Monaco

In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle infolge des Coronavirus binnen 24 Stunden auf 91 von 79 gestiegen. Das teilt die zuständige Behörde mit. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg demnach binnen eines Tages auf 4.499 von 3.661.

Iberische Halbinsel

In Spanien wurden 6.023 Fälle gemeldet und 191 Tote, 517 Menschen sind inzwischen genesen. Portugal meldet 169 bestätigte Fälle, es gibt dort bisland keinen Toten, zwei Menschen gelten als genesen. Andorra und Gibraltar melden jeweils einen inzwischen genesenen Infizierten.

Großbritannien und Irland

Großbritannien meldete bisher 1.140 Infektionen. Tatsächlich infiziert seien aber wahrscheinlich zwischen 5.000 und 10.000 Menschen, sagte der Chef der wissenschaftlichen Berater der Regierung, Patrick Vallance. 21 Patienten starben. Irland meldet inzwischen 90 Fälle und einen Toten. Dort wurden alle Paraden zum St.-Patrick's-Tag am 17. März abgesagt.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 804 Fälle gemeldet. Zehn Infizierte sind gestorben. Im Nachbarland Belgien sind 689 Infektionen registriert. Vier Menschen starben, ein Mensch ist genesen. In Luxemburg gibt es 38 Fälle.

Schweiz und Österreich

In der Schweiz wurden bislang 1.359 Menschen positiv getestet. 13 Personen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, vier sind genesen. Die österreichischen Behörden zählen bislang 665 Corona-Patienten. Ein Patient ist verstorben, sechs Patienten genesen. Einen Fall gibt es in Liechtenstein.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 944 Coronavirus-Infizierte und meldete zwei Tote sowie einen Genesenen. In Norwegen sind 996 Personen infiziert, ein Mensch ist gestorben und einer genesen. In Dänemark gibt es 827 bestätigte Fälle und einen genesenen Patienten. In Finnland gibt es 223 nachweislich Infizierte, ein Mensch ist genesen. In Island wurden 156 Infektionen bestätigt, ein Mensch ist genesen.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 84 Infizierte und 2 Tote, Tschechien hat 150 Infektionen gemeldet, Slowenien je 141 und die Slowakei 32. In Rumänien gibt es 102 nachgewiesene Infektionen und sechs Genesene. In Serbien gibt es 41 Fälle, in Kroatien 37, in Nordmazedonien 14, in Bosnien-Herzegowina 18 und in Ungarn 25.



Die Ukraine meldet drei Fälle und einen Toten, in Moldawien sind es sechs Infizierte. Weißrussland meldet 27 Infektionen und drei Genesene. Georgien meldet 30 Infizierte, Aserbaidschan 15 und Armenien ebenfalls 15. In Estland gibt es 109 Fälle, in Lettland 26, in Litauen acht.



In Griechenland sind 190 Infektionen bestätigt, in Albanien 38 und in Bulgarien 31.

Russland

Russland verzeichnet bisher offiziell 47 Fälle und drei Genesene. Aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus greift das Land aber bereits zu drastischen Maßnahmen: Die Flugverbindungen nach Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich wurden weitgehend gekappt.

Türkei

Die Türkei hat bislang fünf bestätigte Fälle gemeldet. Die Regierung in Ankara kündigte allerdings an, ab Montag die Schulen für eine Woche und die Universitäten für drei Wochen zu schließen. Flüge nach Deutschland, Italien und in acht weitere europäische Länder wurden bis zum 17. April eingestellt. Außerdem gibt es keine Flugverbindungen mehr nach China, Iran, Irak und Südkorea.



Der benachbarte Iran gehört zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern mit inzwischen über 12.729 Fällen, 611 Menschen sind dort nach Angaben der Behörden gestorben. 2.959 haben sich von Covid-19 erholt.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen erfasst, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert. Mit dem Fortschreiten der Epidemie fällt allerdings auf, dass insbesondere die Zahl der Genesungen seit einiger Zeit stagniert. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



(Stand: 14.3.2020, 20:00 Uhr) Quelle: Johns Hopkins University, Agenturen

