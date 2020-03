Die Zahl der Menschen, die sich mit dem gefährlichen Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Infizierte werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Staaten gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

Deutschland

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut registrierte zuletzt 12 Tote und 7.156 bestätigte Infektionen (Stand: 17.3.2020, 19.20 Uhr). Besonders stark betroffen seien Nordrhein-Westfalen mit 2.105 Fällen (6 Todesopfer), Bayern mit 1.109 (4) und Baden-Württemberg mit 1.479 (2) Fällen.



Die Johns-Hopkins-University meldet für Deutschland aktuell bereits 9.360 bestätigte Fälle und 24 Todesopfer (Stand: 18.3.2020, 6.20 Uhr). 71 Patienten wurden als wieder gesund registriert.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

In Italien stieg die Zahl der registrierten Infektionen nach Berechnungen der Johns Hopkins University auf 31.506. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 2.503. Als wieder genesen wurden 2.941 Personen registriert.



In San Marino wurden 119 Fälle und elf Tote registriert. Im Vatikan wurde eine Infektion nachgewiesen; auf Malta gibt es 38 Fälle.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle nach den Daten der Universität bei 148. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg zuletzt auf 7.695, als genesen gelten 12 Patienten. Monaco meldet sieben Infizierte.

Iberische Halbinsel

In Spanien wurden 11.826 Fälle gemeldet, 533 Menschen sind gestorben. 1.028 Personen wurden als wieder gesund registriert. Portugal meldet 448 bestätigte Fälle, darunter einen Toten.

Großbritannien und Irland

Großbritannien meldete bisher 1.960 Infektionen. 72 Patienten starben. In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 292. Zwei Menschen sind gestorben.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 1.710 Fälle gemeldet. 43 Infizierte sind gestorben. Im Nachbarland Belgien sind 1.243 Infektionen registriert. Zehn Menschen starben. In Luxemburg gibt es 140 Fälle und ein Todesopfer.

Schweiz und Österreich

In der Schweiz wurden bislang 2.700 Menschen positiv getestet. 27 Personen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die österreichischen Behörden zählen bislang 1.332 Corona-Patienten. Vier Patienten sind verstorben. 19 Fälle gibt es in Liechtenstein.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 1.196 Coronavirus-Infizierte und meldete acht Tote. In Norwegen sind 1.471 Personen infiziert, drei Menschen sind gestorben. In Dänemark gibt es 1.024 bestätigte Fälle und vier Tote. In Finnland gibt es 321 nachweislich Infizierte. In Island wurden 247 Infektionen bestätigt, ein Patient starb.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 238 Infizierte und fünf Tote, Tschechien hat 434 Infektionen gemeldet, Slowenien 275 und einen Todesfall, die Slowakei 97 Infizierte. In Rumänien gibt es 217 nachgewiesene Infektionen. In Serbien gibt es 72 Fälle, in Kroatien 69. In Ungarn sind 50 Fälle registriert, ein Mensch ist gestorben. Nordmazedonien meldet 31 Infizierte, Bosnien-Herzegowina 34.



Die Ukraine meldet 14 Fälle und zwei Tote, in Moldawien sind es 30 Infizierte. Weißrussland meldet 36 Infektionen. Georgien meldet 34, Aserbaidschan 28 Infizierte und einen Toten und Armenien 78 Fälle.



In Estland gibt es 225 Fälle, in Lettland 60, in Litauen 25 Infizierte.



In Griechenland sind 387 Infektionen bestätigt, fünf Menschen starben. In Albanien gibt es 55 Infizierte und einen Todesfall, in Bulgarien 81 Fälle und zwei Todesopfer.

Russland

Russland verzeichnet bisher offiziell 114 Fälle. Aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus greift das Land zu drastischen Maßnahmen: Die Flugverbindungen nach Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich wurden weitgehend gekappt.

Türkei

In der Türkei ist die Zahl der Infizierten nach offiziellen Angaben auf 98 gestiegen. Ein Mensch starb.



Der benachbarte Iran gehört zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern mit inzwischen 16.169 Fällen. 988 Menschen sind dort nach Angaben der Behörden gestorben.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns Hopkins University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



(Stand: 18.3.2020, 6.00 Uhr) Quellen: Johns Hopkins University, Robert-Koch-Institut, Nachrichtenagenturen

