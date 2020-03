Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Infizierte und Tote werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Staaten gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 253 Tote und 42.288 bestätigte Infektionen (Stand: 27.3.2020, 16:00 Uhr). Besonders stark betroffen seien Nordrhein-Westfalen mit 9.235 Fällen (72 Todesopfer), Bayern mit 9.481 (55) und Baden-Württemberg mit 8.161 (70) Fällen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 50.871 bestätigte Fälle und 351 Todesopfer. 6658 Personen werden hier als genesen vermerkt (Stand: 28.3.2020, 7 Uhr). Die veröffentlichten Daten werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen.



Hier eine Auflistung der anderen Länder in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.



In Italien stieg die Zahl der registrierten Infektionen nach Berechnungen der Johns Hopkins University auf 86.498. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich demnach auf 9.134. Die Zahl der Genesenen soll bei 10.950 liegen.



Spanien ist derzeit das Land, das - gemessen an der Zahl der Infektionen - an vierter Stelle der Auflistung steht. Hier wurden mittlerweile 65.719 Fälle gemeldet. 5.138 Menschen sind gestorben - also mehr als in China.



In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle nach den Daten der Universität bei 1.997. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg zuletzt auf 33.414.



In der Schweiz wurden bislang 12.928 Menschen positiv getestet. 231 Personen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, 1.530 gelten als geheilt.



Die Zahl der Toten in Großbritannien hat sich inzwischen auf 761 erhöht. Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt bei 14.751.



Aus den Niederlanden werden 8.647 Fälle gemeldet, 547 Infizierte sind gestorben.



Die Behörden in Österreich zählen bislang 7.697 Corona-Patienten. 58 Menschen sind gestorben, 225 genesen.



In Belgien gibt es 7.284 Infektionen, 289 Menschen starben, 858 gelten als genesen.



Portugal meldet inzwischen 4.268 bestätigte Fälle und 76 Tote.



In Norwegen sind 3.771 Personen infiziert, 19 Menschen sind gestorben, sieben wurden als genesen registriert.



Schweden registrierte bisher 3.069 Coronavirus-Infizierte und meldete 105 Tote.



In Dänemark gibt es 2.200 bestätigte Fälle, 52 Tote und 57 genesene Personen.



Tschechien hat 2.279 Infektionen, neun Tote und elf Genesene gemeldet.



In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 2.121. 22 Menschen sind gestorben, fünf genesen.



In Luxemburg gibt es 1.605 Fälle und 15 Todesopfer.



In Rumänien gibt es 1.292 nachgewiesene Infektionen und 26 Tote.



Polen meldet 1.389 Infizierte, 16 Menschen starben bisher.



In Finnland gibt es 1.041 nachweislich Infizierte und sieben Tote.



In Griechenland sind 966 Infektionen bestätigt. 28 Menschen sind gestorben, 52 wieder gesund.



In Island wurden 890 Infektionen bestätigt, es gibt bisher zwei Tote und 97 Genesene.



Slowenien meldet 632 Infizierte und neun Todesfälle.



In Estland gibt es 575 Fälle (ein Toter, elf geheilt).



Kroatien zählt 586 Infizierte, drei Todesfälle und 37 Genesene.



In Serbien sind es 457 Fälle, ein Mensch ist gestorben.



Litauen meldet 358 Infizierte (fünf Tote, einer geheilt).



Armenien hat 329 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 28 sind genesen.



In Ungarn sind 300 Fälle registriert, zehn Menschen sind gestorben, 34 geheilt.



In Lettland gibt es 280 Fälle; ein Patient wurde als genesen gemeldet.



Bulgarien hat 293 Infektionen bestätigt. Davon sind drei Menschen gestorben, neun sind wieder gesund.



Die Slowakei hat nach eigenen Angaben 269 Infizierte und noch keine Toten. Zwei Patienten wurden als genesen gemeldet.



Bosnien-Herzegowina meldet 237 Infizierte, vier Tote und fünf Genesene.



Die Ukraine meldet 310 Fälle, fünf Tote und fünf Genesene.



In San Marino wurden 223 Fälle, 21 Tote und sechs Genesene registriert.



Nordmazedonien meldet 219 Infizierte, drei Tote und drei Genesene.



Aus Albanien werden 186 Infektionen gemeldet. Acht Patienten sind gestorben, mindestens 31 wieder gesund.



In Moldawien sind es 199 Infizierte, es gibt mindestens zwei Todesfälle und zwei Genesene.



Aserbaidschan zählt 165 Infizierte, drei Tote und 15 genesene Menschen.



Auf Zypern wurden 162 Infektionen registriert; fünf Menschen sind an Covid-19 gestorben, mindestens 15 wieder gesund.



Auf Malta gibt es 139 Fälle, zwei Menschen gelten dort als wieder genesen.



Weißrussland meldet 94 Infektionen und 32 Genesene.



Die Behörden des Kosovo melden 86 Fälle, einen Todesfall im Zusammenhang mit der Infektion; mindestens ein Patient oder eine Patientin ist demnach wieder genesen.



In Georgien gibt es 83 Infektionen; mindestens 14 Patienten haben die Infektion überstanden.



Montenegro zählt 82 Infektionen und einen Todesfall.



Liechtenstein bestätigt 56 Krankheitsfälle.



Monaco meldet 42 Infizierte und eine genesene Person.



Im Vatikan wurden vier Infektionen nachgewiesen.



Russland verzeichnet bisher offiziell 1.036 Fälle, vier Todesfälle und 45 Genesene.

In der Türkei ist die Zahl der Infizierten auf 5.698 gestiegen. 92 Menschen starben, 42 gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehört zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern mit inzwischen 32.332 bestätigten Fällen. 2.378 Menschen sind dort nach Angaben der Behörden gestorben, 11.133 gelten als geheilt.

Weltweit

Ingesamt gibt es auf der Erde derzeit 558.502 registrierte Infektionen. 25.251 Menschen sind gestorben, 127.615 gelten wieder als frei von dem Virus. Die meisten Infektions-Fälle gibt es inzwischen in den USA mit 86.012. In den Vereinigten Staaten gibt es damit mehr Infizierte als in China (81.897); dort steigt die Zahl der Menschen, die sich neu infiziert haben, nach Angaben der Behörden nur noch langsam.

Die meisten Todesopfer meldet inzwischen Italien mit 8.215 Opfern, danach folgen Spanien (4.858) und China mit 3.296 Toten. In den USA, die viele Experten als neues Zentrum der Pandemie ansehen, liegt die Zahl der Toten inzwischen bei 1.301.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns Hopkins University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns Hopkins University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 27.3.2020, 17:10 Uhr)

