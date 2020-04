Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Infizierte und Tote werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Staaten gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 1.017 Tote und 79.696 bestätigte Infektionen (Stand: 3.4.2020, 00:00 Uhr). Das war im Vergleich zu den am Vortag vorgelegten Zahlen eine Steigerung von 6.174 Fällen. Besonders stark betroffen sind Bayern mit 20.237 Fällen (307 Todesopfer), Nordrhein-Westfalen mit 16.606 Fällen (178), und Baden-Württemberg mit 16.059 Fällen (285).



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 91.159 bestätigte Fälle und 1.275 Todesopfer. (Stand: 4.4.2020, 7.30 Uhr). Die veröffentlichten Daten werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Hier eine Auflistung der anderen Länder in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

In Italien liegt die Zahl der registrierten Infektionen nach Berechnungen der Johns Hopkins University bei 119.827. Die Zahl der Todesfälle beträgt 14.681.



In San Marino wurden 251 Fälle und 32 Tote registriert. Im Vatikan wurden sieben Infektionen nachgewiesen; auf Malta gibt es 202 Fälle.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 6.520. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg zuletzt auf 65.202. Monaco meldet 64 Infizierte, ein Mensch ist gestorben.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 119.199 Fälle gemeldet. 11.198 Menschen sind gestorben - also etwa dreimal so viele wie in China. Portugal meldet inzwischen 9.886 bestätigte Fälle und 246 Tote. In Andorra registrierten die Behörden 439 Infektionen und 16 Todesfälle.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der Toten in Großbritannien hat sich inzwischen auf 3.611 erhöht. Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt bei 38.690. In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 4.273. 120 Menschen sind gestorben.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 15.821 Fälle gemeldet, 1.492 Infizierte sind gestorben. Im Nachbarland Belgien sind 16.770 Menschen infiziert, 1.143 starben. In Luxemburg gibt es 2.612 Fälle und 31 Todesopfer.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 11.524 Corona-Patienten. 168 Menschen sind gestorben. In der Schweiz wurden bislang 19.606 Menschen positiv getestet. 591 Personen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. In Liechtenstein gibt es 75 Fälle.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 6.131 Coronavirus-Infizierte und meldete 358 Tote. In Norwegen sind 5.370 Personen infiziert, 59 Menschen sind gestorben. In Dänemark gibt es 3.946 bestätigte Fälle und 139 Tote. In Finnland gibt es 1.615 nachweislich Infizierte und 20 Tote. In Island wurden 1.364 Infektionen bestätigt, es gibt bisher vier Tote.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 3.383 Infizierte, 71 Menschen starben bisher. Tschechien hat 4.190 Infektionen und 53 Tote gemeldet, die Slowakei meldet 450 Infizierte und einen Todesfall. In Ungarn sind 623 Fälle registriert, 26 Menschen sind gestorben.



In Rumänien gibt es 3.183 nachgewiesene Infektionen und 133 Tote. In Serbien sind es 1.476 Fälle und 39 Tote. Kroatien zählt 1.079 Infizierte und acht Todesfälle. Slowenien zählt 934 Infizierte und 20 Todesfälle. Nordmazedonien meldet 430 Infizierte und 12 Tote, Bosnien-Herzegowina 579 Infizierte und 17 Tote. In Montenegro sind es 174 Infektionen und zwei Todesfälle, im Kosovo 126 Infizierter und ein Toter.



In Griechenland sind 1.613 Infektionen bestätigt, 63 Menschen starben. In Albanien gibt es 304 Infizierte und 17 Todesfälle, in Bulgarien 485 Fälle und 14 Todesopfer.



Die Ukraine meldet 1.072 Fälle und 27 Tote, in Moldawien sind es 591 Infizierte, es gibt acht Todesfälle. Weißrussland meldet 351 Infektionen und vier Tote, Georgien 155 Infektionen, Aserbaidschan 443 Infizierte und fünf Tote. Armenien hat 736 Fälle und sieben Tote.



In Estland gibt es 961 Fälle (zwölf Tote), in Lettland 493 (ein Toter), in Litauen 696 Infizierte (neun Tote).

Russland

Russland verzeichnet bisher 4.149 Fälle und 34 Todesfälle.

Türkei

In der Türkei ist die Zahl der Infizierten auf 20.921 gestiegen. 425 Menschen starben.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern und verzeichnet weiter steigende Zahlen. Inzwischen gibt es 53.183 bestätigte Fälle. 3.294 Menschen sind dort nach Angaben der Behörden gestorben.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit 1.100.283 registrierte Infektionen. 58.929 Menschen sind gestorben. Die meisten Infektions-Fälle gibt es inzwischen in den USA mit 277.965 Infizierten, 7.157 sind dort gestorben.



In China liegt die Zahl der Infizierten bei 82.526, allerdings steigt diese Zahl derzeit kaum. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 3.330 Toten.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns Hopkins University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns Hopkins University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 4.4.2020, 7:30 Uhr)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession - Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten