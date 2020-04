Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Infizierte werden inzwischen aus allen europäischen Staaten gemeldet, aus fast allen auch Tote. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 2.107 Tote und 108.202 bestätigte Infektionen (Stand: 9.4.2020, 20 Uhr). Das war im Vergleich zu den am Vortag vorgelegten Zahlen eine Steigerung von 4.974 Fällen. Besonders stark betroffen sind Bayern mit 28.827 Infektionen (635 Tote), Nordrhein-Westfalen mit 21.961 Fällen (348) und Baden-Württemberg mit 21.603 (519).



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 114.257 bestätigte Fälle, davon sind 46.300 wieder gesund. Es gibt 2.349 Todesopfer. (Stand: 9.4.2020, 20 Uhr). Die veröffentlichten Daten werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Hier eine Auflistung der anderen Länder in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

In Italien liegt die Zahl der registrierten Infektionen nach Berechnungen der Johns Hopkins University bei 143.626, die Zahl der Genesenen bei 26.470. Die Zahl der Todesfälle beträgt 18.279.



In San Marino wurden 308 Fälle und 34 Tote registriert. Mindestens 45 Menschen sind genesen. Im Vatikan wurden acht Infektionen nachgewiesen; auf Malta gibt es 337 Fälle, zwei Menschen sind gestorben, 16 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 10.887. Die Zahl der registrierten Infektionen liegt bei 83.080. Davon sind 21.461 wieder gesund. Monaco meldet 84 Infizierte, fünf Menschen sind wieder gesund, ein Mensch ist gestorben.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 152.446 Fälle gemeldet. Davon gelten 52.165 als wieder gesund. 15.238 Menschen sind gestorben. Portugal meldet inzwischen 13.956 bestätigte Fälle, 409 Tote und 205 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 583 Infektionen, 58 Genesene und 25 Todesfälle.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der Toten in Großbritannien hat sich inzwischen auf 7.111 erhöht. Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt bei 61.516, genesen sind davon 357. In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 6.074, davon sind 25 wieder gesund. 235 Menschen sind gestorben.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 21.903 Fälle gemeldet, 278 Infizierte sind wieder gesund, 2.403 sind gestorben. Im Nachbarland Belgien sind 24.983 Menschen infiziert, 5.164 sind genesen, 2.523 starben. In Luxemburg gibt es 3.115 Fälle, davon sind 500 wieder gesund. Es gibt 52 Todesopfer.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 13.233 Corona-Patienten, davon sind 5.240 genesen und 295 Menschen gestorben. In der Schweiz wurden bislang 24.046 Menschen positiv getestet. Davon sind 10.600 wieder gesund, 948 Personen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. In Liechtenstein gibt es 78 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 9.141 Coronavirus-Infizierte und meldete 793 Tote sowie 205 Genesene. In Norwegen sind 6.160 Personen infiziert, 32 genesen und 108 gestorben. In Dänemark gibt es 5.830 bestätigte Fälle, 1.883 Genesene und 237 Tote. In Finnland gibt es 2.605 nachweislich Infizierte, 300 Genesene und 42 Tote. In Island wurden 1.648 Infektionen bestätigt, es gibt bisher sechs Tote. 688 Personen sind wieder gesund.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 5.575 Infizierte, 174 Menschen starben bisher, 284 gelten als genesen. Tschechien hat 5.467 Infektionen, 301 Genesene und 112 Tote gemeldet, die Slowakei meldet 701 Infizierte, 23 Genesene und zwei Todesfälle. In Ungarn sind 980 Fälle registriert, 66 Menschen sind gestorben und 96 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 5,202 nachgewiesene Infektionen, 647 Genesene und 246 Tote. In Serbien sind es 2.867 Fälle und 66 Tote. Kroatien zählt 1.407 Infizierte, 219 Genesene und 20 Todesfälle, Slowenien 1.124 Infizierte, 128 Genesene und 43 Todesfälle. Nordmazedonien meldet 663 Infizierte, 37 Genesene und 30 Tote, Bosnien-Herzegowina 850 Infizierte, 101 Genesene und 35 Tote. In Montenegro sind es 252 Infektionen und zwei Todesfälle und vier Genesene, im Kosovo 184 Infizierte, 30 Genesene und fünf Tote.



In Griechenland sind 1.955 Infektionen bestätigt, davon sind 269 Menschen wieder gesund, 87 starben. In Albanien gibt es 409 Infizierte, 165 Genesene und 23 Todesfälle, in Bulgarien 618 Fälle, 48 Genesene und 24 Todesopfer.



Die Ukraine meldet 1.892 Fälle und 57 Tote sowie 45 Genesene, in Moldawien sind es 1.289 Infizierte und 50 Genese, es gibt 29 Todesfälle. Weißrussland meldet 1.486, 139 Genesene Infektionen und 13 Tote, Georgien 218 Infektionen, 51 Genesene und drei Tote, Aserbaidschan 926 Infizierte, 101 Genesene und neun Tote. Armenien hat 921 gemeldete Fälle, 138 Genesene und zehn Tote.



In Estland gibt es 1.207 registrierte Fälle (83 Genesene, 24 Tote), in Lettland 589 (16 Genesene, drei Tote), in Litauen 955 Infizierte (acht Genesene, 16 Tote).

Russland

Russland verzeichnet bisher 10.131 Fälle, 698 Genesene und 76 Todesfälle.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 42.282 gestiegen. Davon gelten 2.142 als wieder gesund, 908 Menschen starben.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern und verzeichnet weiter steigende Zahlen. Inzwischen gibt es 66.220 bestätigte Fälle, davon sind 32.309 Menschen wieder gesund. 4.110 Menschen sind dort nach Angaben der Behörden gestorben.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit 1.536.979 registrierte Infektionen. Davon gelten 346.376 als genesen. 93.425 Menschen sind gestorben. Die meisten offiziellen Infektions-Fälle gibt es inzwischen in den USA mit 451.491 Infizierten. Von ihnen sind 24.790 wieder gesund und 15.938 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 82.883, allerdings steigt diese Zahl derzeit kaum. Von ihnen sind 77.679 wieder gesund. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 3.339.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns Hopkins University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns Hopkins University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 9.4.2020, 20 Uhr)

