Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Alle europäischen Länder sind betroffen. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 4.110 Tote und 137.439 bestätigte Infektionen (Stand: 18.4.2020, 0 Uhr). Das war im Vergleich zu den am Vortag vorgelegten Zahlen eine Steigerung um 3.609 Fälle. Allerdings meldet das RKI deutschlandweit auch 85.400 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland 142.751 bestätigte Fälle, davon sind 85.400 nicht mehr erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 4.412 Todesopfer. (Stand: 18.4.2020, 20.37 Uhr). Die Angaben werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Hier eine Auflistung der anderen Länder in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

In Italien liegt die Zahl der registrierten Infektionen nach Berechnungen der Johns-Hopkins-University bei 175.925. Die Zahl der Todesfälle beträgt 23.227, die Zahl der Genesenen 44.927.



In San Marino wurden 455 Fälle und 39 Tote registriert. Mindestens 60 Menschen sind genesen. Im Vatikan wurden acht Infektionen nachgewiesen, zwei Menschen sind wieder gesund; Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht erfasst. Auf Malta gibt es 426 Fälle, drei Menschen sind gestorben. 99 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 18.703. Die Zahl der registrierten Infektionen liegt bei 149.146. Von diesen Personen sind 35.018 wieder als gesund gemeldet. Monaco meldet 94 Infizierte, drei Menschen sind den Angaben zufolge gestorben. 20 Menschen sind wieder gesund.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 191.726 Fälle gemeldet. 20.043 Menschen sind gestorben, 74.797 gelten als genesen. Portugal meldet inzwischen 19.685 bestätigte Fälle, 687 Tote und 610 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 704 Infektionen, 35 Todesfälle und 205 Genesene.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 115.300. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 15.497 erhöht, genesen sind den Angaben zufolge 414. In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 14.758, 571 Menschen sind mindestens an Covid-19 gestorben, 77 gelten wieder als gesund.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 31.766 Fälle gemeldet, 3.613 sind verstorben, 315 Infizierte sind wieder gesund. Im Nachbarland Belgien sind offiziell 37.183 Menschen infiziert, 5.453 starben und 8.348 sind genesen. In Luxemburg gibt es 3.537 registrierte Fälle. Es gibt bislang 72 Todesopfer, 601 sind wieder gesund.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 14.671 Corona-Patienten, 443 sind gestorben und 10.214 genesen. In der Schweiz wurden bislang 27.404 Menschen positiv getestet. 1.366 starben, 16.400 gelten als genesen. In Liechtenstein gibt es 79 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 13.822 Coronavirus-Infizierte und meldete 1.511 Tote sowie 550 Genesene. In Norwegen sind den Angaben zufolge 7.036 Personen infiziert, 163 gestorben und 32 genesen. In Dänemark gibt es 7.437 bestätigte Fälle, 346 Tote und 4.031 Genesene. In Finnland gibt es 3.681 nachweislich Infizierte, 90 Tote und 1.700 Genesene. In Island wurden 1.760 Infektionen bestätigt, es gibt bisher neun Tote. 1.291 Personen sind laut Johns-Hopkins-University wieder gesund.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 8.742 Infizierte, 347 Menschen starben bisher, 981 gelten als genesen. Tschechien hat 6.606 Infektionen, 181 Tote und 1.227 Genesene gemeldet, die Slowakei 1.089 Infizierte, elf Todesfälle und 213 Genesene. In Ungarn sind 1.834 Fälle registriert, 172 Menschen sind gestorben und 231 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 8.418 nachgewiesene Infektionen, 421 Tote und 1.730 Genesene. In Serbien sind es 5.994 Fälle und 117 Tote; 637 Patienten gelten als genesen. Kroatien zählt 1.832 Infizierte, 39 Todesfälle und 615 Genesene, Slowenien 1.317 Infizierte, 70 Todesfälle und 190 Genesene. Nordmazedonien meldet 1.170 Infizierte, 49 Tote und 164 Genesene, in Bosnien und Herzegowina wurden 1.268 Infizierte registriert, 47 Tote und 338 Genesene. In Montenegro sind es 305 Infektionen und fünf Todesfälle und 55 Genesene, im Kosovo 480 Infizierte, 12 Tote und 84 Genesene.



In Griechenland sind 2.235 Infektionen bestätigt, 110 Patienten starben und 269 Menschen sind wieder gesund. In Albanien gibt es 548 Infizierte, 26 Todesfälle und 302 Genesene, in Bulgarien 878 Fälle, 41 Todesopfer und 153 Genesene.



Die Ukraine meldet 5.106 Fälle und 133 Tote sowie 275 Genesene, in der Republik Moldau sind es 2.378 Infizierte und 57 Tote, es gibt 391 Genese. Weißrussland meldet 4.779 Infizierte, 42 Tote und 342 Genesene. Georgien 385 Infektionen, drei Tote und 84 Genesene. Aserbaidschan hat 1.373 Infizierte, 18 Todesfälle und 590 Genesene. Armenien hat 1.248 gemeldete Fälle, 20 Tote und 523 Genesene.

Baltikum

In Estland gibt es 1.512 registrierte Fälle (38 Tote und 162 Genesene), in Lettland 712 (fünf Tote und 88 Genesene), in Litauen sind es 1.239 Infizierte, 33 Tote und 228 Genesene.

Russland

Russland verzeichnet bisher 36.739 Fälle, 313 Todesfälle und 3.057 Genesene.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 82.329 gestiegen. 1.890 Menschen starben, 10.453 Menschen gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern und verzeichnet weiter steigende Zahlen. Inzwischen gibt es 80.868 bestätigte Fälle, 5.031 Menschen sind demnach gestorben, 55.987 Menschen wieder gesund.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit laut Johns-Hopkins-University 2.297.712 registrierte Infektionen. 158.202 Menschen sind gestorben. 586.290 der Patienten gelten als wieder genesen. Die meisten registierten Fälle gibt es inzwischen in den USA mit 716.883 Infizierten. Von ihnen sind 59.984 wieder gesund und 37.625 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 83.787. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 4.636, sie wurde Mitte April nach oben korrigiert. Als wieder gesund werden 77.614 Personen verzeichnet.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns-Hopkins-University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 18.4.2020, 7.00 Uhr)

