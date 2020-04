Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Alle europäischen Länder sind betroffen. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 4.879 Tote und 145.694 bestätigte Infektionen (Stand: 22.4.2020, 00.00 Uhr). Das war im Vergleich zu den am Vortag vorgelegten Infektionszahlen eine Steigerung um 2.237 Fälle. Allerdings meldet das RKI deutschlandweit auch rund 99.400 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland 149.044 bestätigte Fälle, davon gelten 99.400 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 5.127 Todesopfer. (Stand: 22.4., 18.40 Uhr). Die Angaben werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Zudem wertet die Universität die Todesrate pro 100.000 Einwohner aus. Demnach ergibt sich aktuell folgendes Bild:



Die höchste Todesrate hat Belgien mit fast 53 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt von Spanien (fast 46) und Italien (knapp 41). In Frankreich liegt die Rate bei über 31, in Großbritannien bei über 26. Die Niederlande verzeichnen knapp 23 Todesfälle pro 100.000 Einwohner und Deutschland gut sechs. Damit liegt die Bundesrepublik auf dem letzten Platz im Vergleich mit den weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Zu diesen Staaten zählen neben den genannten europäischen Ländern auch die USA (fast 13) und der Iran (mehr als sechs).



Zu den auffällig hohen Werten aus Belgien ist anzumerken, dass dort auch eine andere Zählweise zu deutlich höheren offiziellen Angaben führt.



Hier eine Auflistung der Zahlen in anderen Ländern in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

Gut zwei Monate nach den ersten Meldungen zum Corona-Ausbruch in Italien hat die Zahl der registrierten Toten dort die Schwelle von 25.000 überschritten. Der Zivilschutz in Rom berichtete (22.04 - 18.50 Uhr), dass innerhalb von 24 Stunden 437 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit verzeichnet worden seien. Damit stieg die offizielle Opferzahl auf 25.085. Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-University liegt die Zahl der Genesenen bei 54.543.



In San Marino wurden 488 Fälle und 40 Tote registriert. Mindestens 62 Menschen sind genesen. Im Vatikan wurden neun Infektionen nachgewiesen, zwei Menschen sind wieder gesund; Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht erfasst. Auf Malta gibt es 444 Fälle, drei Menschen sind gestorben. 165 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 20.294. Die Zahl der registrierten Infektionen liegt bei 156.495. Von diesen Personen sind 38.046 wieder als gesund gemeldet. Monaco meldet 94 Infizierte, drei Menschen sind den Angaben zufolge gestorben. 23 Menschen sind wieder gesund.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 208.389 Fälle gemeldet. 21.717 Menschen sind gestorben, 85.915 gelten als genesen. Portugal meldet inzwischen 21.982 bestätigte Fälle, 785 Tote und 1.143 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 717 Infektionen, 37 Todesfälle und 282 Genesene.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 133.495. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 18.100 erhöht, genesen sind den Angaben zufolge 647. Großbritannien erhebt als Genesene jedoch nur Menschen, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, und nicht diejenigen, die zu Hause gesund wurden. In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 16.040, 730 Menschen sind mindestens an Covid-19 gestorben, 9.233 gelten wieder als gesund.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 34.843 Fälle gemeldet, 4.054 sind verstorben, 74 Infizierte sind wieder gesund. Im Nachbarland Belgien sind offiziell 41.889 Menschen infiziert, 6.262 starben und 9.433 sind genesen. In Luxemburg gibt es 3.618 registrierte Fälle. Es gibt bislang 78 Todesopfer, 670 sind wieder gesund.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 14.925 Corona-Patienten, 510 sind gestorben und 11.328 genesen. In der Schweiz wurden bislang 28.268 Menschen positiv getestet. 1.478 starben, 19.400 gelten als genesen. In Liechtenstein gibt es 81 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 16.004 Coronavirus-Infizierte und meldete 1.937 Tote sowie 550 Genesene. In Norwegen sind den Angaben zufolge 7.275 Personen infiziert, 185 gestorben und 32 genesen. In Dänemark gibt es 7.912 bestätigte Fälle, 384 Tote und 5.276 Genesene. In Finnland gibt es 4.129 nachweislich Infizierte, 149 Tote und 2.000 Genesene. In Island wurden 1.785 Infektionen bestätigt, es gibt bisher zehn Tote. 1.462 Personen sind laut Johns-Hopkins-University wieder gesund.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 9.856 Infizierte, 404 Menschen starben bisher, 1.513 gelten als genesen. Tschechien hat 7.087 Infektionen, 204 Tote und 1.989 Genesene gemeldet, die Slowakei 1.244 Infizierte, 14 Todesfälle und 284 Genesene. In Ungarn sind 2.168 Fälle registriert, 225 Menschen sind gestorben und 295 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 9.710 nachgewiesene Infektionen, 508 Tote und 2.406 Genesene. In Serbien sind es 6.630 Fälle und 125 Tote; 870 Patienten gelten als genesen. Kroatien zählt 1.950 Infizierte, 48 Todesfälle und 869 Genesene, Slowenien 1.353 Infizierte, 79 Todesfälle und 205 Genesene. Nordmazedonien meldet 1.259 Infizierte, 56 Tote und 272 Genesene, in Bosnien und Herzegowina wurden 1.368 Infizierte registriert, 53 Tote und 460 Genesene. In Montenegro sind es 315 Infektionen und fünf Todesfälle und 116 Genesene, im Kosovo 510 Infizierte, zwölf Tote und 93 Genesene.



In Griechenland sind 2.408 Infektionen bestätigt, 121 Patienten starben und 577 Menschen sind wieder gesund. In Albanien gibt es 634 Infizierte, 27 Todesfälle und 356 Genesene, in Bulgarien 1.024 Fälle, 49 Todesopfer und 174 Genesene.



Die Ukraine meldet 6.592 Fälle und 174 Tote sowie 424 Genesene, in der Republik Moldau sind es 2.778 Infizierte und 75 Tote, es gibt 560 Genesene. Weißrussland meldet 7.281 Infizierte, 58 Tote und 769 Genesene. Georgien meldet 411 Infektionen, fünf Tote und 107 Genesene. Aserbaidschan hat 1.518 Infizierte, 20 Todesfälle und 907 Genesene. Armenien hat 1.473 gemeldete Fälle, 24 Tote und 633 Genesene.

Baltikum

In Estland gibt es 1.559 registrierte Fälle (44 Tote und 184 Genesene), in Lettland 761 (11 Tote und 133 Genesene), in Litauen sind es 1.370 Infizierte, 38 Tote und 357 Genesene.

Russland

Russland verzeichnet bisher 57.999 Fälle, 513 Todesfälle und 4.420 Genesene.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 95.591 gestiegen. 2.259 Menschen starben, 14.918 Menschen gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern und verzeichnet weiter steigende Zahlen. Inzwischen gibt es 85.996 bestätigte Fälle, 5.391 Menschen sind demnach gestorben, 63.113 Menschen wieder gesund.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit laut Johns-Hopkins-University 2.603.147 registrierte Infektionen. 180.784 Menschen sind gestorben. 701.426 der Patienten gelten als wieder genesen. Die meisten registierten Fälle gibt es inzwischen in den USA mit 803.789 Infizierten. Von ihnen sind 75.694 wieder gesund und 45.638 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 83.868. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 4.636, sie wurde Mitte April nach oben korrigiert. Als wieder gesund werden 77.861 Personen verzeichnet.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns-Hopkins-University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 22.4.2020, 19.40 Uhr)

