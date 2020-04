Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Alle europäischen Länder sind betroffen. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 6.288 Tote und 159.119 bestätigte Infektionen (Stand: 30.4.2020, 0 Uhr). Das sind 1.478 Infizierte mehr als am Dienstag und 173 neue Todesfälle. Das RKI zählt rund 123.500 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 162.123 bestätigte Fälle, davon gelten 123.500 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 6.518 Todesopfer. (Stand: 30.4.2020 - 22 Uhr). Die Angaben werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Zudem wertet die Universität die Todesrate pro 100.000 Einwohner aus. Demnach ergibt sich aktuell folgendes Bild (30.4., 22 Uhr):



Die höchste Todesrate hat Belgien mit mehr als 65 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt von Spanien (51) und Italien (45). In Frankreich liegt die Rate bei 36, in Großbritannien bei 39. Die USA verzeichnen 18. In Deutschland gibt es fast acht Todesfälle pro 100.000 Einwohner.



Zu den auffällig hohen Werten aus Belgien ist anzumerken, dass dort auch eine andere Zählweise zu deutlich höheren offiziellen Angaben führt.



Hier eine Auflistung der Zahlen in anderen Ländern in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-University gibt es in Italien inzwischen 27.967 Corona-Tote, die Zahl der Genesenen liegt bei 75.945. 205.463 Menschen waren oder sind erkrankt.



In San Marino wurden 569 Fälle und 41 Tote registriert. Mindestens 78 Menschen sind genesen. Im Vatikan wurden 11 Infektionen nachgewiesen, zwei Menschen sind wieder gesund; Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht erfasst. Auf Malta gibt es 465 Fälle, vier Menschen sind gestorben. 351 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 24.121. Die Zahl der registrierten Infektionen liegt bei 166.628. Von diesen Personen sind 49.132 wieder als gesund gemeldet. Monaco meldet 95 Infizierte, vier Menschen sind den Angaben zufolge gestorben. 65 Menschen sind wieder gesund.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 239.639 Fälle gemeldet. 24.543 Menschen sind gestorben, 137.984 gelten als genesen. Portugal meldet inzwischen 25.045 bestätigte Fälle, 989 Tote und 1.519 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 745 Infektionen, 42 Todesfälle und 468 Genesene.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 172.478. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 26.842 erhöht, genesen sind den Angaben zufolge 859.



Großbritannien hat die Zahl der Toten am 29.4. deutlich nach oben korrigiert. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sind bei der korrigierten Zahl jetzt auch Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten in England und Wales enthalten. Außerdem erhebt Großbritannien als Genesene nur Menschen, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, und nicht diejenigen, die zu Hause gesund wurden. In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 20.612, mindestens 1.232 Menschen sind an Covid-19 gestorben, 13.386 gelten wieder als gesund.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 39.512 Fälle gemeldet, 4.811 Menschen sind verstorben, 125 Infizierte sind wieder gesund. Im Nachbarland Belgien sind offiziell 48.519 Menschen infiziert, 7.594 starben und 11.576 sind genesen. In Luxemburg gibt es 3.784 registrierte Fälle. Es gibt bislang 90 Todesopfer, 3.213 sind wieder gesund.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 15.452 Corona-Patienten, 584 sind gestorben und 12.907 genesen. In der Schweiz wurden bislang 29.586 Menschen positiv getestet. 1.737 starben, 23.100 gelten als genesen. In Liechtenstein gibt es 82 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 21.092 Coronavirus-Infizierte und meldete 2.586 Tote sowie 1.005 Genesene. In Norwegen sind den Angaben zufolge 7.738 Personen infiziert, 210 gestorben und 32 genesen. In Dänemark gibt es 9.356 bestätigte Fälle, 452 Tote und 6.741 Genesene. In Finnland gibt es 4.995 nachweislich Infizierte, 211 Tote und 3.000 Genesene. In Island wurden 1.797 Infektionen bestätigt, es gibt bisher zehn Tote. 1.670 Personen sind laut Johns-Hopkins-University wieder gesund.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 12.877 Infizierte, 644 Menschen starben bisher, 3.236 gelten als genesen. Tschechien hat 7.642 Infektionen, 235 Tote und 3.281 Genesene gemeldet, die Slowakei 1.396 Infizierte, 23 Todesfälle und 524 Genesene. In Ungarn sind 2.775 Fälle registriert, 312 Menschen sind gestorben und 581 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 12.240 nachgewiesene Infektionen, 717 Tote und 4.017 Genesene. In Serbien sind es 6.630 Fälle und 125 Tote; 870 Patienten gelten als genesen. Kroatien zählt 2.076 Infizierte, 69 Todesfälle und 1.348 Genesene, Slowenien 1.429 Infizierte, 91 Todesfälle und 233 Genesene. Nordmazedonien meldet 1.465 Infizierte, 77 Tote und 738 Genesene, in Bosnien und Herzegowina wurden 1.757 Infizierte registriert, 69 Tote und 727 Genesene. In Montenegro sind es 322 Infektionen und sieben Todesfälle und 214 Genesene, im Kosovo 510 Infizierte, zwölf Tote und 93 Genesene.



In Griechenland sind 2.591 Infektionen bestätigt, 140 Patienten starben und 1.374 Menschen sind wieder gesund. In Albanien gibt es 773 Infizierte, 31 Todesfälle und 470 Genesene, in Bulgarien 1.506 Fälle, 66 Todesopfer und 266 Genesene.



Die Ukraine meldet 10.406 Fälle und 261 Tote sowie 1.238 Genesene, in der Republik Moldau sind es 3.897 Infizierte und 116 Tote, es gibt 1.182 Genesene. Weißrussland meldet 14.027 Infizierte, 89 Tote und 2.386 Genesene. Georgien meldet 539 Infektionen, sechs Tote und 184 Genesene. Aserbaidschan hat 1.804 Infizierte, 24 Todesfälle und 1.325 Genesene. Armenien hat 2.066 gemeldete Fälle, 32 Tote und 929 Genesene.

Baltikum

In Estland gibt es 1.689 registrierte Fälle (52 Tote und 249 Genesene), in Lettland 849 (15 Tote und 348 Genesene), in Litauen sind es 1.385 Infizierte, 45 Tote und 589 Genesene.

Russland

Russland verzeichnet bisher 106.498 Fälle, 1.073 Todesfälle und 11.619 Genesene.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 120.204 gestiegen. 3.174 Menschen starben, 48.886 Menschen gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern und verzeichnet weiter steigende Zahlen. Inzwischen gibt es 94.640 bestätigte Fälle, 6.028 Menschen sind demnach gestorben, 75.103 Menschen wieder gesund.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit (30.4., 22 Uhr) laut Johns-Hopkins-University 3.255.454 registrierte Infektionen. 231.415 Menschen sind gestorben. 1.006.112 der Infizierten gelten als wieder genesen. Die meisten registrierten Fälle gibt es in den USA mit 1.054.261 Infizierten. Von ihnen sind 124.979 wieder gesund und 61.867 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 83.944. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 4.637, sie wurde Mitte April nach oben korrigiert. Als wieder gesund werden 78.493 Personen verzeichnet.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns-Hopkins-University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 30.4.2020, 22 Uhr)

