Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Alle europäischen Länder sind betroffen. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte zuletzt 6.481 Tote und 160.758 bestätigte Infektionen (Stand: 1.5.2020, 8 Uhr). Das sind 1.639 Infizierte mehr als am Donnerstag und 193 neue Todesfälle. Das RKI schätzt 126.900 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 163.331 bestätigte Fälle, davon gelten 126.900 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 6.623 Todesopfer. (Stand: 1.5.2020 - 21 Uhr). Die Angaben werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Zudem wertet die Universität die Todesrate pro 100.000 Einwohner aus. Demnach ergibt sich aktuell folgendes Bild (1.5.):



Die höchste Todesrate hat Belgien mit mehr als 66,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt von Spanien (52,5) und Italien (46). In Großbritannien liegt die Rate bei 40, in Frankreich bei 36,5, in den Niederlanden bei 28. Die USA verzeichnen 19. In Deutschland gibt es fast acht Todesfälle pro 100.000 Einwohner.



Zu den auffällig hohen Werten aus Belgien ist anzumerken, dass dort auch eine andere Zählweise zu deutlich höheren offiziellen Angaben führt.



Hier eine Auflistung der Zahlen in anderen Ländern in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-University gibt es in Italien inzwischen 27.967 Corona-Tote, die Zahl der Genesenen liegt bei 75.945. 205.463 Menschen waren oder sind erkrankt.



In San Marino wurden 580 Fälle und 41 Tote registriert. Mindestens 78 Menschen sind genesen. Im Vatikan wurden elf Infektionen nachgewiesen, zwei Menschen sind wieder gesund; Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht erfasst. Auf Malta gibt es 467 Fälle, vier Menschen sind gestorben. 351 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 24.376, die Zahl der registrierten Infektionen bei 165.764. Von diesen Personen sind 50.388 wieder als gesund gemeldet. Monaco meldet 95 Infizierte, vier Menschen sind den Angaben zufolge gestorben. 64 Menschen sind wieder gesund.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 213.435 Fälle gemeldet. 24.543 Menschen sind gestorben, 112.050 gelten als genesen. Portugal meldet inzwischen 25.351 bestätigte Fälle, 1.007 Tote und 1.647 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 745 Infektionen, 42 Todesfälle und 468 Genesene.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 172.481. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 26.771 erhöht, genesen sind den Angaben zufolge 861. Großbritannien hat die Zahl der Toten am 29.4. deutlich nach oben korrigiert. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sind bei der korrigierten Zahl jetzt auch Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten in England und Wales enthalten. Außerdem erhebt Großbritannien als Genesene nur Menschen, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, und nicht diejenigen, die zu Hause gesund wurden.



In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 20.612, mindestens 1.232 Menschen sind an Covid-19 gestorben, 13.386 gelten wieder als gesund.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 39.791 Fälle gemeldet, 4.893 Menschen sind verstorben, 136 Infizierte sind wieder gesund. Im Nachbarland Belgien wurden offiziell 49.032 Infektionen nachgewiesen, 7.703 Menschen starben und 11.892 sind genesen. In Luxemburg gibt es 3.784 registrierte Fälle. Es gibt bislang 90 Todesopfer, 3.213 sind wieder gesund.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 15.531 Corona-Patienten, 589 sind gestorben und 13.110 genesen. In der Schweiz wurden bislang 29.705 Menschen positiv getestet. 1.737 starben, 23.400 gelten als genesen. In Liechtenstein gibt es 82 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 21.520 Coronavirus-Infizierte und meldete 2.653 Tote sowie 1.005 Genesene. In Norwegen sind den Angaben zufolge 7.759 Personen infiziert, 210 gestorben und 32 genesen. In Dänemark gibt es 9.311 bestätigte Fälle, 460 Tote und 6.924 Genesene. In Finnland gibt es 5.051 nachweislich Infizierte, 218 Tote und 3.000 Genesene. In Island wurden 1.797 Infektionen bestätigt, es gibt bisher zehn Tote. 1.670 Personen sind laut Johns-Hopkins-University wieder gesund.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 13.105 Infizierte, 651 Menschen starben bisher, 3.491 gelten als genesen. Tschechien hat 7.689 Infektionen, 237 Tote und 3.314 Genesene gemeldet, die Slowakei 1.403 Infizierte, 23 Todesfälle und 558 Genesene. In Ungarn sind 2.863 Fälle registriert, 323 Menschen sind gestorben und 609 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 12.567 nachgewiesene Infektionen, 726 Tote und 4.328 Genesene. In Serbien sind es 9.009 Fälle und 179 Tote; 1.343 Patienten gelten als genesen. Kroatien zählt 2.085 Infizierte, 75 Todesfälle und 1.421 Genesene, Slowenien 1.434 Infizierte, 92 Todesfälle und 233 Genesene. Nordmazedonien meldet 1.494 Infizierte, 81 Tote und 738 Genesene, in Bosnien und Herzegowina wurden 1.757 Infizierte registriert, 69 Tote und 727 Genesene. In Montenegro sind es 322 Infektionen, sieben Todesfälle und 214 Genesene, im Kosovo 799 Infizierte, 22 Tote und 249 Genesene.



In Griechenland sind 2.591 Infektionen bestätigt, 140 Patienten starben und 1.374 Menschen sind wieder gesund. In Albanien gibt es 773 Infizierte, 31 Todesfälle und 470 Genesene, in Bulgarien 1.541 Fälle, 66 Todesopfer und 266 Genesene.



Die Ukraine meldet 10.861 Fälle und 272 Tote sowie 1.413 Genesene, in der Republik Moldau sind es 3.897 Infizierte und 122 Tote, es gibt 1.272 Genesene. Weißrussland meldet 14.917 Infizierte, 93 Tote und 2.918 Genesene.



Georgien meldet 566 Infektionen, sechs Tote und 184 Genesene. Aserbaidschan hat 1.804 Infizierte, 24 Todesfälle und 1.325 Genesene. Armenien hat 2.148 gemeldete Fälle, 33 Tote und 977 Genesene.

Baltikum

In Estland gibt es 1.694 registrierte Fälle (52 Tote und 249 Genesene), in Lettland 870 (16 Tote und 348 Genesene), in Litauen sind es 1.399 Infizierte, 45 Tote und 589 Genesene.

Russland

Russland verzeichnet bisher 114.431 Fälle, 1.169 Todesfälle und 13.220 Genesene.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 120.204 gestiegen. 3.174 Menschen starben, 48.886 Menschen gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern. Inzwischen gibt es 95.646 bestätigte Fälle, 6.091 Menschen sind demnach gestorben, 76.318 Menschen wieder gesund.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit (01.05., 21 Uhr) laut Johns-Hopkins-University 3.303.296 registrierte Infektionen. 235.290 Menschen sind gestorben. 1.024.529 der Infizierten gelten als wieder genesen. Die meisten registrierten Fälle gibt es in den USA mit 1.082.411 Infizierten. Von ihnen sind 159.663 wieder gesund und 63.127 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 83.958 und steigt kaum noch an. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 4.637, sie wurde Mitte April nach oben korrigiert. Als wieder gesund werden 78.567 Personen verzeichnet.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns-Hopkins-University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 1.5.2020, 21 Uhr)