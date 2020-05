Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Alle europäischen Länder sind betroffen. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 171.306 Corona-Fälle und 7.634 Tote (Stand: 13.5., 7.15 Uhr). Das sind 798 Infizierte mehr als am Vortag und 101 neue Todesfälle. Das RKI zählt rund 148.700 Genesene. Die Zahl der akut Kranken liegt nun auf Grundlage dieser Zahlen (Gesamtinfektionen minus Genesene minus Todesfälle) bei rund 14.972 – wie bei allen Zahlen gilt: plus Dunkelziffer. (Stand 13.5., 7.30 Uhr)



Die Angaben werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Die John-Hopkins-Universität wertet zudem die Todesrate pro 100.000 Einwohner aus. Deutschland liegt in dieser Rechnung bei neun Toten pro 100.000 Einwohner (9,1). Belgien zählt fast 76 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Spanien (57,0) und Italien (knapp 51). In Großbritannien liegt die Rate bei mehr als 48, in Frankreich bei über 39, in den USA bei mehr als 24 und im Iran bei etwa acht.



Zu den auffällig hohen Werten aus Belgien ist anzumerken, dass dort auch eine andere Zählweise zu deutlich höheren offiziellen Angaben führte.



Hier eine Auflistung der Zahlen in anderen Ländern in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-Universität gibt es in Italien inzwischen 30.911 Corona-Tote, die Zahl der Genesenen liegt bei 109.039.

221.216 Menschen waren oder sind erkrankt.



In San Marino wurden 638 Fälle und 41 Tote registriert. Mindestens 161 Menschen sind genesen. Im Vatikan wurden zwölf Infektionen nachgewiesen, zwei Menschen sind wieder gesund; Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht erfasst. Auf Malta gibt es 506 Fälle, fünf Menschen sind gestorben. 434 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 26.994, die Zahl der registrierten Infektionen bei 178.349. Von diesen Personen sind 57.896 wieder als gesund gemeldet. Monaco meldet 96 Infizierte, vier Menschen sind den Angaben zufolge gestorben. 85 Menschen sind wieder gesund.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 227.436 Fälle gemeldet. 26.744 Menschen sind gestorben, 137.139 gelten als genesen. Portugal meldet inzwischen 27.913 bestätigte Fälle, 1.163 Tote und 3.013 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 755 Infektionen, 48 Todesfälle und 550 Genesene.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 227.737. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 32.769 erhöht, damit verzeichnet das Vereinigte Königreich die höchste Totenzahl in Europa. Genesen sind den Angaben zufolge 1.018.



In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 23.242, 1.488 Menschen sind an Covid-19 gestorben, 17.110 gelten wieder als gesund.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 43.183 Fälle gemeldet, 5.529 Menschen sind gestorben, 149 Infizierte sind wieder gesund. Im Nachbarland Belgien wurden offiziell 53.779 Infektionen nachgewiesen, 8.761 Menschen starben und 13.732 sind genesen. In Luxemburg gibt es 3.894 registrierte Fälle. Es gibt bislang 102 Todesopfer, 3.610 sind wieder gesund.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 15.961Corona-Patienten, 623 sind gestorben und 14.148 genesen. In der Schweiz wurden bislang 30.380 Menschen positiv getestet. 1.867 starben, 26.800 gelten als genesen. In Liechtenstein gibt es 82 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 27.272 Coronavirus-Infizierte und meldete 3.313 Tote sowie 4.971 Genesene. In Norwegen sind den Angaben zufolge 8.152 Personen infiziert, 228 gestorben und 32 genesen. In Dänemark gibt es 10.789 bestätigte Fälle, 527 Tote und 8.778 Genesene. In Finnland gibt es 6.003 nachweislich Infizierte, 275 Tote und 4.300 Genesene. In Island wurden 1.801 Infektionen bestätigt, es gibt bisher zehn Tote. 1.776 Personen sind laut Johns-Hopkins-University wieder gesund.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 16.921 Infizierte, 839 Menschen starben bisher, 6.131 gelten als genesen. Tschechien hat 8.198 Infektionen, 283 Tote und 4.865 Genesene gemeldet, die Slowakei 1.465 Infizierte, 27 Todesfälle und 983 Genesene. In Ungarn sind 3.313 Fälle registriert, 425 Menschen sind gestorben und 1.007 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 15.778 nachgewiesene Infektionen, 1.002 Tote und 7.685 Genesene. In Serbien sind es 10.176 Fälle und 218 Tote; 3.290 Patienten gelten als genesen. Kroatien zählt 2.207 Infizierte, 91 Todesfälle und 1.808 Genesene, Slowenien 1.461 Infizierte, 102 Todesfälle und 259 Genesene. Nordmazedonien meldet 1.674 Infizierte, 92 Tote und 1.205 Genesene, in Bosnien und Herzegowina wurden 2.158 Infizierte registriert, 117 Tote und 1.168 Genesene. In Montenegro sind es 324 Infektionen, neun Todesfälle und 298 Genesene, im Kosovo 884 Infizierte, 28 Tote und 655 Genesene.



In Griechenland sind 2.744 Infektionen bestätigt, 152 Patienten starben und 1.374 Menschen sind wieder gesund. In Albanien gibt es 876 Infizierte, 31 Todesfälle und 682 Genesene, in Bulgarien 2.023 Fälle, 95 Todesopfer und 476 Genesene.



Die Ukraine meldet 16.023 Fälle und 425 Tote sowie 3373 Genesene, in der Republik Moldau sind es 5.154 Infizierte und 182 Tote, es gibt 2.069 Genesene. Weißrussland meldet 24.873 Infizierte, 135 Tote und 6.974 Genesene.



Georgien meldet 642 Infektionen, elf Tote und 349 Genesene. Aserbaidschan hat 2.693 Infizierte, 33 Todesfälle und 1.680 Genesene. Armenien hat 3.538 gemeldete Fälle, 47 Tote und 1.430 Genesene.

Baltikum

In Estland gibt es 1.746 registrierte Fälle (61 Tote und 777 Genesene), in Lettland 950 (18 Tote und 627 Genesene), in Litauen sind es 1.491 Infizierte, 50 Tote und 850 Genesene.

Russland

Russland verzeichnet bisher 232.243 Fälle, 2.116 Todesfälle und 43.512 Genesene.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 141.475 gestiegen. 3.894 Menschen starben, 98.889 Menschen gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern. Inzwischen gibt es 110.767 bestätigte Fälle, 6.733 Menschen sind demnach gestorben, 88.357 Menschen wieder gesund.

Weltweit

Insgesamt gibt es auf der Erde derzeit (13.05., 0.00 Uhr) laut Johns-Hopkins-University 4.247.709 registrierte Infektionen. 290.838 Menschen sind gestorben. 1.485.134 der Infizierten gelten als wieder genesen. Die meisten registrierten Fälle gibt es in den USA mit 1.359.319 Infizierten. Von ihnen sind 232.733 wieder gesund und 81.847 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 84.011 und steigt kaum noch an. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 4.637, sie wurde Mitte April nach oben korrigiert. Als wieder gesund werden 79.208 Personen verzeichnet.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns-Hopkins-University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 13.5.2020, 0.30 Uhr)

