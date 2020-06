Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt weiter. Alle europäischen Länder sind betroffen. Ein Überblick über die Lage, den wir täglich aktualisieren.

In Deutschland gibt es wegen des Meldeverzugs unterschiedliche Angaben zu Infektionen und Todesfällen:



Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland seit gestern 342 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl ist damit wieder leicht angestiegen - zuvor lag die Zahl der bestätigten Neuinfektionen bei 213. Allerdings könnte das auch daran liegen, dass es durch das Pfingswochenende eine Verzögerung bei den Meldungen gegeben hat.



Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit in Deutschland bei 182.370. An oder mit dem Virus gestorben sind laut RKI 8.551 Menschen. Die Zahl der gemeldeten Toten stieg damit innerhalb von 24 Stunden um 29. Etwa 167.300 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. (Stand: 3.6., 7 Uhr).



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 183.879 bestätigte Fälle, davon gelten 166.609 als nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.563 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 3.6. - 7 Uhr). Die Angaben werden von der Universität in Baltimore laufend aktualisiert und stammen von der WHO sowie zahlreichen nationalen Institutionen. Auch Medienberichte werden ausgewertet.



Die Johns-Hopkins-Universität wertet zudem die Todesrate pro 100.000 Einwohner aus. Deutschland liegt in dieser Rechnung bei etwas mehr als 10 Toten pro 100.000 Einwohner. Belgien zählt etwa 83 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Spanien und dem Vereinigten Königreich (je rund 58). In Italien liegt die Rate bei gut 55, in Frankreich bei 43 und in den USA bei knapp 32 (Stand: 2.6.2020, 0 Uhr).



Zu den auffällig hohen Werten aus Belgien ist anzumerken, dass dort auch eine andere Zählweise zu deutlich höheren Angaben führt.



Hier eine Auflistung der Zahlen in anderen Ländern in Europa, ergänzt durch Staaten, in denen besondere Lagen herrschen.

Italien, San Marino, Vatikan, Malta

Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-Universität gibt es in Italien inzwischen 33.530 Corona-Tote, die Zahl der Genesenen wird mit 158.355 angegeben. 233.515 Menschen waren oder sind erkrankt.



In San Marino wurden 672 Fälle und 42 Tote registriert. Mindestens 384 Menschen sind als genesen erfasst. Im Vatikan wurden zwölf Infektionen nachgewiesen, zwei Menschen sollen wieder gesund sein; Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht erfasst. Auf Malta gibt es 6 Fälle, neun Menschen sind gestorben. 537 gelten als wieder gesund.

Frankreich und Monaco

In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 28.943, die Zahl der registrierten Infektionen bei 188.450. Von diesen Personen sind 68.930 wieder als gesund gemeldet. Monaco meldet 99 Infizierte, vier Menschen sind den Angaben zufolge gestorben, 90 Menschen gelten als genesen.

Spanien, Andorra und Portugal

In Spanien wurden mittlerweile 239.932 Fälle gemeldet. 27.127 Menschen sind gestorben, mindestens 150.376 gelten als genesen. Portugal meldet inzwischen 32.895 bestätigte Fälle, 1.436 Tote und 19.869 Genesene. In Andorra registrierten die Behörden 844 Infektionen, 51 Todesfälle und 733 Genesene.

Großbritannien und Irland

Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in Großbritannien bei 279.391. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 39.451 erhöht, damit verzeichnet das Vereinigte Königreich die höchste Totenzahl in Europa. Als genesen gelten den Angaben zufolge 1.221.



In Irland liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 25.066, 1.658 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, 22.089 gelten wieder als gesund.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 46.852 Fälle gemeldet, 5.986 Menschen sind gestorben, 180 Infizierte wurden als genesen gemeldet. Im Nachbarland Belgien wurden offiziell 58.615 Infektionen nachgewiesen, 9.505 Menschen starben und 15.934 sind genesen. In Luxemburg gibt es 4.020 registrierte Fälle. Es gibt bislang 110 Todesopfer, 3.848 Patienten sollen wieder gesund sein.

Schweiz und Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 16.759 Corona-Patienten, 669 sind gestorben und 15.629 genesen. In der Schweiz wurden bislang 30.874 Menschen positiv getestet. 1.920 starben, 28.500 gelten als genesen. In Liechtenstein gibt es 82 Fälle, ein Mensch ist gestorben, 55 sind genesen.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 38.589 Coronavirus-Infizierte und meldete 4.468 Tote sowie 4.971 Genesene. In Norwegen haben sich den Angaben zufolge 8.452 Personen infiziert, 237 sind gestorben und 7.727 genesen. In Dänemark gibt es 11.934 bestätigte Fälle, 580 Tote und 10.687 Genesene. In Finnland gibt es 6.887 nachweislich Infizierte, 320 Tote und 5.500 Genesene. In Island wurden 1.806 Infektionen bestätigt, es gibt bisher zehn Tote. 1.794 Personen sind laut Johns-Hopkins-University genesen.

Baltikum

In Estland gibt es 1.870 registrierte Fälle, 68 Tote und 1.632 Genesene, in Lettland 1.071 Fälle, 24 Tote und 760 Genesene, in Litauen sind es 1.682 Infizierte, 71 Tote und 1.249 Genesene.

Russland

Russland verzeichnet bisher 423.186 Fälle. Dort wurden 5.031 Todesfälle gemeldet und 186.602 Genesene.

Ost- und Südost-Europa

Polen meldet 32.895 Infizierte, 1.436 Menschen starben bisher, 19.869 gelten als genesen. Tschechien hat 9.334 Infektionen, 323 Tote und 6.681 Genesene gemeldet, die Slowakei 1.522 Infizierte, 28 Todesfälle und 1.372 Genesene. In Ungarn sind 3,921 Fälle registriert, 532 Menschen sind gestorben und 2.160 wieder gesund.



In Rumänien gibt es 19.517 nachgewiesene Infektionen, 1.288 Tote und 13.526 Genesene. In Serbien sind es offiziell 11.454 Fälle und 244 Tote; 6.766 Patienten gelten als genesen. Kroatien zählt 2.246 Infizierte, 103 Todesfälle und 2.088 Genesene, Slowenien 1.475 Infizierte, 109 Todesfälle und 1.358 Genesene. Nordmazedonien meldet 2.391 Infizierte, 141 Tote und 1.595 Genesene, in Bosnien und Herzegowina wurden 2.535 Infizierte registriert, 157 Tote und 1.910 Genesene. In Montenegro sind es 324 Infektionen, neun Todesfälle und 315 Genesene, im Kosovo 1.064 Infizierte, 30 Tote und 829 Genesene.



In Griechenland sind 2.937 Infektionen bestätigt, 179 Patienten starben und 1.374 Menschen gelten als genesen. In Albanien gibt es 1.164 Infizierte, 33 Todesfälle und 891 Genesene, in Bulgarien 2.538 Fälle, 144 Todesopfer und 1.123 Genesene.



Die Ukraine meldet 24.895 Fälle und 733 Tote sowie 10.461 Genesene, in der Republik Moldau sind es 8.548 Infizierte und 307 Tote; es gibt 4.738 Menschen, die als genesen gelten. Belarus (Weißrussland) meldet 44.255 Infizierte, 243 Tote und 19.195 Genesene.



Georgien meldet 796 Infektionen, 13 Tote und 634 Genesene. Aserbaidschan hat 5.935 Infizierte, 71 Todesfälle und 3.564 Genesene. Armenien hat 10.009 gemeldete Fälle, 158 Tote und 3.427 Genesene.

Türkei und Iran

In der Türkei ist die offizielle Zahl der Infizierten auf 165.555 gestiegen. 4.585 Menschen starben, 129.921 Menschen gelten als genesen.



Der benachbarte Iran gehörte anfangs zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern. Inzwischen gibt es 157.562 bestätigte Fälle, 7.942 Menschen sind demnach gestorben, 123.077 Menschen gelten als wieder gesund.

Weltweit

Weltweit hat die Zahl der offiziell mit dem Corona-Virus infizierten Menschen inzwischen die Marke von sechs Millionen überschritten. Aktuell (3.6.2020, 0 Uhr) gibt es laut Johns-Hopkins-University 6.339.005 registrierte Infektionen. 378.266 Menschen sind gestorben. 2.705.306 der Infizierten gelten als genesen. Die meisten registrierten Fälle gibt es in den USA mit 1.828.736 Infizierten. Von ihnen sind 463.868 genesen und 106.046 gestorben.



In China liegt die gemeldete Zahl der Infizierten bei 84.160 und steigt kaum noch an. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 4.638, sie war Mitte April deutlich nach oben korrigiert worden. Als genesen werden 79.400 Personen verzeichnet.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns-Hopkins-University erfasst bestätigte Infektionen von Patienten mit Covid-19-Symptomen, die von den jeweiligen Ländern gemeldet werden, und aktualisiert diese Angaben mehrmals täglich. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben, wohl aber die Todesfälle und die Zahl der genesenen Patienten nach Ländern sortiert dokumentiert, soweit Daten vorliegen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben Abweichungen aufweisen.



Quellen: Johns-Hopkins-University, Robert Koch-Institut, Nachrichtenagenturen



(Stand: 3.6.2020, 0 Uhr)

