Die Deutsche Krebshilfe befürchtet, dass aufgrund der Coronakrise viele Patientinnen und Patienten schlechter behandelt werden als zuvor. Auch könnten viele neue Krebserkrankungen derzeit unentdeckt bleiben. Mediziner in Italien beschreiben bereits dramatische Folgen.

Die Krankenhäuser seien noch nicht wieder im Normalbetrieb, den Gesundheitsminister Spahn gefordert habe, erklärt die Deutsche Krebshilfe. Zwar gebe es positive Entwicklungen, aber eine deutliche Verbesserung sei noch nicht spürbar. Nach wie vor würden Therapien verkürzt oder verschoben sowie die Nachsorge ausgesetzt.



Viele Patienten hätten zudem Angst, sich bei einem Arztbesuch anzustecken. Abklärungs- und Früherkennungsuntersuchungen fänden nicht wie gewohnt statt. Dies sei beunruhigend, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Nettekoven.

Risikogruppe oder nicht?

Menschen mit einer Krebserkrankung gelten beim Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus laut Robert Koch-Institut grundsätzlich zur Risikogruppe. Der Krebsinformationsdienst präzisiert, dass dies nicht für alle Patientinnen und Patienten gelten muss. Entscheidend sei der Zustand des Immunsystems und ob es andere Erkrankungen der Atemwege gebe. Krebspatientinnen und -patienten mit einer gut beherrschten Erkrankung oder nach erfolgreich abgeschlossener Erstbehandlung hätten dagegen [kein erhöhtes Risiko|https://www.krebsinformationsdienst.de/leben/alltag/coronavirus-krebs-haeufige-fragen.php] für einen schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19. Für detailliertere Fragen bietet der Krebsinformationsdienst aktuell verstärkt Beratung am Telefon oder per Chat an.

"Eine Bugwelle aus aufgeschobenen Behandlungen"

Experten des Deutschen Krebsforschungszentrums rufen die Bevölkerung dazu auf, auch während der Pandemie Ärzte und Krankenhäuser aufzusuchen und keinesfalls zu zögern, verdächtige Symptome abklären zu lassen. In Deutschland schiebe man bereits eine "Bugwelle" an ausstehenden dringlichen Untersuchungen und aufgeschobenen Behandlungen vor sich her, so der Vorstandsvorsitzende des Krebsforschungszentrums, Baumann. Wenn dies so weitergehe, sei mit einer steigenden Zahl von krebsbedingten Todesfällen zu rechnen.

Aufruf in Italien: "Krebs ist nicht weniger gefährlich als Corona"

In Italien sind in den vergangenen beiden Monaten die Neudiagnosen und die Biopsien um gut die Hälfte zurückgegangen. Bei knapp zwei Dritteln der geplanten Tumorbehandlungen ist es wegen der angespannten Lage des Gesundheitssystems zu Verzögerungen gekommen. Darauf weisen verschiedene onkologische Organisationen und Patientenverbände hin.



In ihrem Aufruf, über den unter anderem die Zeitung "La Stampa" berichtet, heißt es Krebs sei nicht weniger gefährlich als Corona. Der frühere Gesundheitsminister Girolamo Sirchia warnte, wenn sich Italien nicht wieder intensiv um chronisch Erkrankte kümmere, dann könnten daraus mehr Todesfälle entstehen als durch Covid19.

Weltweit Millionen verschobene Operationen

Hochrechnungen zufolge könnten infolge der Coronavirus-Pandemie weltweit geschätzt rund 30 Millionen geplante Operationen verschoben oder abgesagt werden. Darunter könnten nach einer Studie der Universität im britischen Birmingham gut zwei Millionen Krebs-Operationen sein. Während Patientinnen und Patienten auf ihre OP warteten, könne sich ihr Zustand verschlechtern und ihre Lebensqualität sinken, betonen die Autoren der Studie. Gerade bei Krebs könnten auch Todesfälle die Folge sein, die vermeidbar gewesen wären.



Den Rückstau nach der Corona-Epidemie abzubauen, wird Monate dauern. In Großbritannien dürfte es nach Einschätzung der Forscher elf Monate dauern, die verschobenen Operationen nachzuholen - selbst wenn wöchentlich 20 Prozent mehr Eingriffe stattfänden als vor der Pandemie.

