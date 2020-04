Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus versuchen derzeit viele Menschen, nicht mit Bargeld zu bezahlen. Ob das sinnvoll ist, welche Alternativen es gibt und ob kontaktloses Bezahlen sicher ist – ein Überblick.

Geldscheine und Münzen sind in der Corona-Krise mancherorts in Verruf geraten: Die Notenbank der USA, Fed, lagert vorsorglich Geldscheine aus Europa und Asien für sieben bis zehn Tage ein. Auch in Südkorea und China haben die Zentralbanken Banknoten zeitweise für zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen. Die Bundesbank teilte allerdings vor einigen Tagen mit, von Banknoten und Münzen gehe kein besonderes Infektionsrisiko aus.

Wie hoch ist das Infektionsrisiko beim Bezahlen mit Bargeld?

Klar ist: Das Coronavirus wird hauptsächlich über Tröpfcheninfektionen übertragen - also etwa beim Niesen, Husten oder Sprechen. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sind derzeit keine Fälle bekannt, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen auf anderem Weg - etwa über Bargeld - mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Theoretisch seien aber Schmierinfektionen denkbar. Das bedeutet: Ein Infizierter muss Viren etwa durch Niesen in größerer Menge auf einer Oberfläche oder einem Gegenstand hinterlassen haben. Fasst dann jemand kurz darauf diese Oberfläche oder den Gegenstand an und berührt daraufhin Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen, könnten Viren theoretisch übertragen werden. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt ist dies laut BfR aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich. So oder so empfiehlt das BfR die allgemeinen Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen und das Fernhalten der Hände aus dem Gesicht, um sich vor einer Virusübertragung und anderen Krankheiten zu schützen.

Welche Alternativen zur Bezahlung mit Bargeld gibt es?

Wer trotzdem auf das Bezahlen mit Bargeld verzichten möchte, kann einige Alternativen nutzen. Die normale Kartenzahlung mit Pin-Eingabe birgt ähnliche - also sehr geringe - Risiken, da viele Menschen das Zahlenfeld berühren. Die meisten Supermärkte und Drogerien bieten inzwischen auch das kontaktlose Bezahlen an. Etwa drei Viertel der Giro- und Kreditkarten verfügen über diese Funktion, sie ist an einer Art Funkwellen-Symbol (ähnlich dem bekannten W-Lan-Symbol) auf der Karte erkennbar. Die Karte wird dann einfach an das Kartenlesegerät gehalten und der Betrag ohne Pin-Eingabe abgebucht. Das funktionierte bisher bis zu einem Einkaufswert von 25 Euro. Die Banken und Sparkassen erhöhen das Limit dieser Tage aufgrund der Corona-Krise aber auf 50 Euro. Nach wie vor soll aber die Regel gelten: Nach fünf Transaktionen oder einer Summe von insgesamt 150 Euro müssen Kunden ihre Pin eingeben. Ähnliche kontaktlose Bezahlmöglichkeiten gibt es auch über das Smartphone, dafür braucht man entsprechende Apps.

Ist das kontaktlose Bezahlen sicher?

Beim Thema kontaktloses Zahlen mag sich vielen die Frage stellen, wie sicher das sein kann. Bedenken, dass durch die Funktion Kriminelle quasi im Vorbeigehen Geld abzwacken können, räumt Kirsten Schiekiera von der Stiftung Warentest aus: Das kontaktlose Zahlen per Karte, Smartphone oder Smartwatch gelte als sehr sicher, sagte sie im Deutschlandfunk. Denn das System funktioniere nur über eine sehr geringe Distanz von unter vier Zentimetern. Zudem handle es sich auch beim kontaktlosen Bezahlen um ein Lastschriftverfahren, das eine Rückbuchung des Geldes durch den Kontoinhaber möglich mache. Deshalb rät Schiekiera generell, die Abbuchungen per Onlinebanking oder Kontoauszug etwa ein bis zweimal wöchentlich zu kontrollieren.

