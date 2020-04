"Zunächst" - "bis auf Weiteres" - "mindestens bis Ostern": Diese unbestimmten Zeitangaben sind oft zu hören, wenn es um die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus geht. Wie lange kann die gegenwärtige Ausnahmesituation noch andauern? Und welche Exit-Strategien gibt es? Ein Überblick.

Seit etwa zwei Wochen sind in Deutschland die Schulen geschlossen, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote gelten seit einer Woche. Doch schon gibt es erste Forderungen, den Ausstieg aus den Maßnahmen in den Blick zu nehmen. "Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch", schreibt etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Klar sei zwar, dass keine Zeit der Entwarnung sei. Jetzt sei aber die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln.



Fest steht, dass die bestehenden Beschränkungen mindestens bis zum 20. April gelten werden. Kanzleramtsminister Braun (CDU) sagte dem Berliner "Tagesspiegel", die Regierung werde die Bürger rechtzeitig darüber informieren, wie es nach dieser Phase weitergehe. Braun betonte, dass ältere und kranke Menschen ihre Kontakte noch deutlich länger reduzieren müssten. Sie müssten geschützt werden, bis es einen Impfstoff gebe. Aus Regierungssprecher Seibert betonte am Montag, man brauche alle Maßnahmen unvermindert. Die Ansteckungsrate sei noch deutlich zu hoch, um Maßnahmen zu lockern.

Die Debatte über Exit-Stratgien

Bundeskanzlerin Merkel bat die Bürger zuletzt um Geduld. Niemand könne sagen, wie lange diese schwere Zeit anhalte. Noch signalisiere die Zahl der täglichen Neuinfektionen nicht, die Regeln zu lockern. Derzeit verdoppelt sich nach ihren Worten die Zahl der Neuinfektionen etwa alle fünfeinhalb Tage. Am Anfang der Krise sei das noch alle zwei Tage geschehen, sodass man heute bereits Fortschritte erkennen könne. Der Zeitraum müsse sich aber, so Merkel, in Richtung von zehn Tagen verlängern, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.



Auch der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, warnte vor einer voreiligen Debatte über eine Exit-Strategie. Wie bei anderen Krankheiten gelte: Wer zu früh aufstehe, riskiere einen Rückfall, sagte er. Bayern hat die Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen um zwei Wochen bis zum 19. April verlängert. Söder sagte, er wolle Mitte April mit den anderen Bundesländern über eine mögliche Lockerung der Maßnahmen sprechen. Laut Regierungssprecher Seibert will Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten per Telefonkonferenz eine Zwischenbilanz ziehen.



Im Hintergrund haben indes die Arbeiten an einem Ausstieg aus den Einschränkungen wohl schon begonnen. Gesundheitsminister Spahn hat zugesagt, eine solche Exit-Strategie bis Ostern vorzulegen. Im ZDF betonte Spahn am Sonntag, es brauche eine Perspektive. Allerdings könne derzeit noch niemand sagen, wann Beschränkungen aufgehoben werden könnten.



Vehement gefordert wird eine Exit-Strategie von FDP-Chef Lindner. Im Deutschlandfunk äußerte er sich "erleichtert", dass die Debatte darüber inzwischen geführt werde. Das sei ein positives Zeichen für die Bevölkerung, nun müssten allerdings die Voraussetzungen für eine Normalisierung erfüllt werden. Diese Normalisierung werde dann ein Prozess sein, doch dieser sollte so bald wie möglich beginnen, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Nötig seien zunächst flächendeckende und schnellere Tests. Der FDP-Vorsitzende betonte am Montag, eine Exit-Strategie könnte die Akzeptanz der Bevölkerung für die Freiheitsbeschränkungen länger erhalten.



Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, forderte ein klares Signal der Politik nach Ostern. Dann müsse angekündigt werden, dass die Wirtschaft im Mai stufenweise wieder in Gang komme, so Hüther im Deutschlandfunk.

Um welche Zeiträume geht es?

Auf ein konkretes Datum festlegen will sich so gut wie niemand. Außer US-Präsident Trump. Er wurde kürzlich verhältnismäßig präzise: "Im Juli oder im August" werde man es geschafft haben, sagte Trump. Experten rätselten allerdings anschließend darüber, worauf der Präsident diese Aussage stützte und was er genau meinte. Der Direktor des US-amerikanischen Instituts für Infektionskrankheiten, Fauci, sprach sich denn auch umgehend dagegen aus, zu spezifische Zeitangaben zu machen.



Epidemiologen und andere Fachleute rechneten übereinstimmend damit, dass die drastischen Ausgangsbeschränkungen "mindestens bis zum Sommer" andauern müssten, berichtet der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth im Deutschlandfunk: "Alle, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass die Beschränkungen nicht nur zwei Wochen gelten werden, sondern eher zwei bis drei Monate".

Welche Exit-Stragien gibt es?

Stufenweise

Wenn es soweit ist, werden die Einschränkungen voraussichtlich stufenweise zurückgenommen, erklärt der Berliner Virologe Drosten. Zuerst sollten ganz einschneidende Maßnahmen wieder gelockert werden, also zum Beispiel die Schulen wieder öffnen. Bundesliga-Spiele mit vollen Fankurven würden dann vermutlich erst später wieder erlaubt, heißt es im Deutschlandfunk-Bericht von Volkart Wildermuth.

Erst das Land, dann die Stadt

Auch regionale Unterschiede sind möglich. Der Epidemiologe Mikolajczyk von der Universität Halle erläutert, zunächst müssten die Zahlen soweit sinken, dass die Gesundheitsämter wieder jede neue Infektion schnell feststellen und dann die Kontakte identifizieren und isolieren könnten. Dieser Zeitpunkt werde aber von Region zu Region unterschiedlich sein. Aktuell breite sich das Virus zum Beispiel in den Großstädten viel schneller aus als etwa auf dem Land an der Küste. Je nach der Belastung der Gesundheitssysteme könnten die Bundesländer deshalb die Maßnahmen in unterschiedlichem Tempo zurückfahren.

Junge dürfen schneller raus

Kontrovers diskutiert wird, ob es Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen speziell für Risikogruppen geben soll. Befürworter dieser Strategie erklären, wenn man sich auf den Schutz dieser Gruppen konzentriere, könnten alle anderen schneller zu einem normalen Alltag zurückkehren. Vorgeschlagen wurde etwa eine Ausgangssperre für Menschen ab 70 Jahren. Kritiker sehen darin jedoch eine Diskriminierung und das Gegenteil von Solidarität. Näheres zu dieser Debatte finden Sie hier.



Die Regierung in Großbritannien bereitet eine solche Strategie bereits vor: 1,5 Millionen Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sollen sich drei Monate lang in häusliche Quarantäne begeben. Die zuständigen Ärzte sollen ihre Patienten kontaktieren und sie dazu auffordern, hieß es in London. Lebensmittel und Medikamente sollen den betroffenen Personen geliefert werden. Für die britische Gesamtbevölkerung gelten - nachdem die Regierung länger gezögert hatte - inzwischen ebenfalls Ausgangsbeschränkungen, sie sollen aber nur drei Wochen dauern.

Voraussetzungen für eine Lockerung

Als große Hilfe bei der Entscheidung, wann die Beschränkungen aufgehoben werden könnten, gilt eine bessere Datenlage über die Verbreitung des Virus. Die Bundesregierung setzt daher auf eine deutliche Ausweitung der Tests. Das Gesundheitsministerium erklärte, es sei sinnvoll, mehr Menschen zu untersuchen, um mit der exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus Schritt zu halten. Die deutschen Amtsärzte wiesen solche Überlegungen schnell zurück. Dafür gebe es weder Personal noch Laborkapazitäten, hieß es. Auch der Bundesverband Deutscher Laborärzte hält es für unrealistisch, die Bevölkerung flächendeckend auf Infektionen mit dem Coronavirus zu testen. Zur Begründung hieß es, Testmaterialien würden von Tag zu Tag knapper. Auch die Lieferzeiten der notwendigen Prüfgeräte seien inzwischen extrem lang.



Hoffnungen werden dagegen in Antikörpertests gesetzt. Dann könnte festgestellt werden, wer die Infektion mit Sars-CoV2 bereits hinter sich hat und damit vermutlich immun gegen eine weitere Erkrankung ist. Diejenigen könnten dann zum Beispiel wieder (ohne großen Schutz) arbeiten gehen, was besonders im Gesundheitswesen zu deutlichen Entlastungen führen könnte. Noch aber sind solche Test nicht erhältlich. Prototypen von Bluttests immerhin gebe es bereits, sagte der Vorologe Alexander Kekulé im Deutschlandfunk.



Unabhängig davon legt eine Studie, die auf den Daten aus der chinesischen Stadt Wuhan aufbaut, nahe, die Beschränkungen nicht zu früh aufzuheben. Die massive Einschränkung der sozialen Kontakte durch Reiseverbote und die Schließung von Schulen und Unternehmen habe dort die Epidemie sehr erfolgreich eingedämmt, erklären die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "The Lancet Public Health". Die Beschränkungen noch einen Monat länger durchzuhalten, könne die neuen Erkrankungen bis zur Mitte dieses Jahres voraussichtlich um mehr als 90 Prozent reduzieren.

