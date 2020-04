"Zunächst" - "bis auf Weiteres" - "mindestens bis zum Ende der Osterferien": Diese unbestimmten Zeitangaben sind oft zu hören, wenn es um die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geht. Wie lange kann die gegenwärtige Ausnahmesituation noch andauern? Und welche Exit-Strategien gibt es? Ein Überblick.

Die Frage des Ausstiegs aus den Einschränkungen dreht sich primär um die Balance zwischen dem gesundheitlichen Wohl der Bevölkerung und dem wirtschaftlichen Wohl des Landes. Wie lange kann und darf man die Wirtschaft ausbremsen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen? Körperlich gesunde Menschen in einem wirtschaftlich ruinierten Staat werden über kurz oder lang auch in existenzielle Probleme geraten.



Beim Kampf gegen die Corona-Epidemie befinden wir uns derzeit in der Phase der Verzögerung ("delay"). Dabei geht es darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Belastung für das Gesundheitssystem durch zu viele Corona-Erkrankte zu reduzieren. Wenn das gelungen ist, kann man in die Phase der Abmilderung ("mitigation) eintreten. Die Patienten könnten dann vernünftig versorgt und die Störungen der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft und der öffentlichen Dienste, so gering wie möglich gehalten werden. Gescheitert sind wir bereits an der ersten Phase der Bekämpfung einer Epidemie: der Eindämmung ("containment"). Sie soll verhindern, dass eine vom Virus ausgelöste Krankheit in einer Gesellschaft Fuß fasst. Ausführliches dazu hat das Magazin "The Lancet" (auf Englisch).

Um welche Zeiträume geht es?

Seit Wochen sind in Deutschland die Schulen geschlossen, auch Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote gelten. Doch fast ebenso lange gibt es Forderungen, den Ausstieg aus den Maßnahmen in den Blick zu nehmen. "Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch", schrieb etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" nur gut eine Woche nach Einführung verschiedener Beschränkungen in Deutschland. In einer Fernsehansprache forderte der CDU-Politiker an Ostern einen "Fahrplan, der den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität" zeige. Es stünden "viele kleine, vorsichtige Schritte" bevor.



Bundeskanzlerin Merkel zog am Gründonnerstag eine positive Zwischenbilanz der gesellschaftlichen Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Es gebe einen Hoffnungsschimmer, sagte sie in Berlin nach einem Treffen des Corona-Krisenkabinettes. Der Maßstab des Handelns sei gewesen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das sei bislang ganz gut gelungen. Die Lage sei aber nach wie vor fragil.



Fest steht, dass die bestehenden Beschränkungen mindestens bis zum 20. April gelten werden. Kanzleramtsminister Braun (CDU) erklärte, die Regierung werde die Bürger rechtzeitig darüber informieren, wie es nach dieser Phase weitergehe.



Epidemiologen und andere Fachleute rechneten übereinstimmend damit, dass Beschränkungen "mindestens bis zum Sommer" andauern müssten, berichtet der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth im Deutschlandfunk: "Alle, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass die Beschränkungen nicht nur zwei Wochen gelten werden, sondern eher zwei bis drei Monate". Andere rechnen bereits vor, dass die Einschränkungen generell bis ins nächste Jahr andauern können - mit vereinzelten Lockerungen.

Welche Exit-Strategien gibt es?

Stufenweise

Wenn es soweit ist, werden die Einschränkungen voraussichtlich stufenweise zurückgenommen, erklärt der Berliner Virologe Drosten. Zuerst sollten ganz einschneidende Maßnahmen wieder gelockert werden, also zum Beispiel die Schulen wieder öffnen. Bundesliga-Spiele mit vollen Fankurven würden dann vermutlich erst später wieder erlaubt, heißt es im Deutschlandfunk-Bericht von Volkart Wildermuth.



Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt eine schrittweise Lockerung. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien, sollten zum Beispiel die Schulen "so bald wie möglich" wieder geöffnet werden, allerdings nach Jahrgangsstufen differenziert. Die Beschränkungen nach und nach aufzuheben sei grundsätzlich auch in Einzelhandel, im Gastgewerbe und in Behörden möglich. Voraussetzung sei unter anderem, dass die bekannten Hygienemaßnahmen eingehalten würden, so die Forscher, die wichtige Berater der Bundesregierung sind und deren Stellungnahme vom Ostermontag als eine Grundlage für die Beratungen von Bund und Ländern gilt.



Für eine schrittweise Lockerung plädiert auch eine interdisziplinäre Forschergruppe um den ifo-Präsidenten Fuest und den Präsidenten der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Lohse. Sie schlägt in einem Positionspapier vor, dass zuerst Sektoren mit geringer Ansteckungsgefahr wie hochautomatisierte Fabriken, Schulen und Hochschulen wieder den Betrieb aufnehmen. Regionen mit niedrigen Infektionsraten und freien Kapazitäten im Gesundheitssystem könnten beim allmählichen Neubeginn vorangehen.



Eine Studie zur Verbreitung des Corona-Virus im besonders schwer betroffenen Kreis Heinsberg zeigt dem Bonner Virologen Streeck zufolge, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie gelockert werden können. Ein Zwischenergebnis der Pilotstudie seis, dass mit einer Rücknahme von Auflagen bei Sicherung der Hygiene-Maßnahmen begonnen werden könne, sagt Streeck am Gründonnerstag in Düsseldorf. Andere Experten sprachen allerdings von einer mangelnden Aussagekraft der durchgeführten Tests.

Erst das Land, dann die Stadt

Solche regionalen Unterschiede sind möglich. Der Epidemiologe Mikolajczyk von der Universität Halle erläutert, zunächst müssten die Zahlen soweit sinken, dass die Gesundheitsämter wieder jede neue Infektion schnell feststellen und dann die Kontakte identifizieren und isolieren könnten. Dieser Zeitpunkt werde aber von Region zu Region unterschiedlich sein. Aktuell breite sich das Virus zum Beispiel in den Großstädten viel schneller aus als etwa auf dem Land an der Küste. Je nach der Belastung der Gesundheitssysteme könnten die Bundesländer deshalb die Maßnahmen in unterschiedlichem Tempo zurückfahren.

Junge dürfen schneller raus

Kontrovers diskutiert wird, ob es Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen speziell für Risikogruppen geben soll. Kanzleramtschef Braun betonte, dass ältere und kranke Menschen ihre Kontakte noch deutlich länger reduzieren müssten als andere. Sie müssten geschützt werden, bis es einen Impfstoff gebe. Befürworter dieser Strategie erklären zudem, wenn man sich auf den Schutz dieser Gruppen konzentriere, könnten alle anderen schneller zu einem normalen Alltag zurückkehren. Vorgeschlagen wurde etwa eine Ausgangssperre für Menschen ab 70 Jahren. Kritiker sehen darin jedoch eine Diskriminierung und das Gegenteil von Solidarität. Näheres zu dieser Debatte finden Sie hier.



Die Leopoldina als wichtiges Beratergremium der Bundesregierung lehnt eine Isolierung einzelner Bevölkerungsgruppen ab und spricht in diesem Zusammenhang von "paternatistischer Bevormundung". Auch müssten Grundrechtseinschränkungen angesichts der Schwere der Maßnahmen ständig überprüft werden.

Zurück zur Containment-Phase

Hierbei gehen Experten davon aus, dass man es mit den bisher ergriffenen Maßnahmen schafft, den Anstieg der Fallzahlen so weit zu drücken, dass man wieder genau nachverfolgen kann, wer wen wann und wo infiziert hat. In diesem Fall würden die Betroffenen beispielweise wieder unter Quarantäne gestellt, so wie es zu Beginn der Epidemie in Deutschland in Bayern im Fall Webasto und im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen der Fall gewesen ist. Alle anderen Menschen könnten sich dann relativ frei bewegen.



Wobei allerdings klar ist: Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Hygieneregeln, aber vielleicht auch Mundschutz und Plexiglasscheiben an der Supermarktkassen etc., würden weiterhin gelten. Ebenfalls nicht möglich wären große Versammlungen von Menschen etwa in Konzerten, Fußballstadien, Konferenzen, Messen etc. Man würde sich in einer Situation wiederfinden, in der wir Anfang März waren, als die Bundesregierung und andere Staaten größere Zusammenkünfte untersagt hatte. Diese Situation würde so lange andauern bis es einen Impfstoff gibt, der für alle verfügbar ist. Und das dürfte wahrscheinlich frühestens im nächsten Frühjahr der Fall sein.

Voraussetzungen für eine Lockerung

Alle Überlegungen zu diesem Zeitpunkt sind jedoch blanke Theorie. Es gibt viele Unbekannte in den Gleichungen: die Entwicklungen von Medikamenten zum Beispiel. Oder genauere Forschungsergebnisse zur einzelnen Wirkungsweise von Sars-CoV-2 wie die Verbreitung des Erregers über Oberflächen.



Als große Hilfe bei der Entscheidung, wann die Beschränkungen aufgehoben werden könnten, gilt eine bessere Datenlage über die Verbreitung des Virus. Die Bundesregierung setzt daher auf eine deutliche Ausweitung der Tests. Das Gesundheitsministerium erklärte, es sei sinnvoll, mehr Menschen zu untersuchen, um mit der Ausbreitung des Coronavirus Schritt zu halten. Die deutschen Amtsärzte wiesen solche Überlegungen schnell zurück. Dafür gebe es weder Personal noch Laborkapazitäten, hieß es. Auch der Bundesverband Deutscher Laborärzte hält es für unrealistisch, die Bevölkerung flächendeckend auf Infektionen mit dem Coronavirus zu testen. Zur Begründung hieß es, Testmaterialien würden von Tag zu Tag knapper. Auch die Lieferzeiten der notwendigen Prüfgeräte seien inzwischen extrem lang.



Hoffnungen werden dagegen in Antikörpertests gesetzt. Dann könnte festgestellt werden, wer die Infektion mit Sars-CoV2 bereits hinter sich hat und damit vermutlich immun gegen eine weitere Erkrankung ist. Diejenigen könnten dann zum Beispiel wieder (ohne großen Schutz) arbeiten gehen, was besonders im Gesundheitswesen zu deutlichen Entlastungen führen könnte. Noch aber sind solche Test nicht erhältlich. Prototypen von Bluttests immerhin gebe es bereits, sagte der Virologe Alexander Kekulé im Deutschlandfunk.



Unabhängig davon legt eine Studie, die auf den Daten aus der chinesischen Stadt Wuhan aufbaut, nahe, die Beschränkungen nicht zu früh aufzuheben. Die massive Einschränkung der sozialen Kontakte durch Reiseverbote und die Schließung von Schulen und Unternehmen habe dort die Epidemie sehr erfolgreich eingedämmt, erklären die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "The Lancet Public Health". Die Beschränkungen noch einen Monat länger durchzuhalten, könne die neuen Erkrankungen bis zur Mitte dieses Jahres voraussichtlich um mehr als 90 Prozent reduzieren.

