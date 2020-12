Im US-Bundesstaat Alaska hat eine Gesundheitsmitarbeiterin nach einer Corona-Impfung mit dem Biontech-Pfizer-Wirkstoff eine schwere allergische Reaktion gezeigt.

Wie die "New York Times" berichtet, wurde die Frau nach der Impfung im Krankenhaus behandelt. Inzwischen gehe es ihr wieder gut. Die Frau aus der Stadt Juneau klagte zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Hautrötungen, beides wurde während der empfohlenen Beobachtungsphase direkt nach der Spritze festgestellt.



Der Pharmakonzern Pfizer erklärte, er arbeite bei der Evaluierung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden zusammen. Allen Berichten über mögliche allergische Reaktionen werde nachgegangen. Rund 40.000 Menschen hatten an Versuchsreihen mit dem Präparat von Biontech/Pfizer teilgenommen, bei denen es nur zu milden Nebenwirkungen gekommen war.

Zwei ähnliche Vorfälle in Großbritannien

Vergangene Woche hatten zwei Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS nach ihrer Impfung allergische Reaktionen gezeigt. Die britische Arzneimittelaufsicht riet daraufhin, vorerst niemandem mit einer "signifikanten" Allergie-Vorgeschichte den Biontech-Pfizer-Impfstoff zu spritzen. Beide NHS-Mitarbeiter hatten eine solche Vorgeschichte. Gemeint sind sogenannte seltene anaphylaktische Schocks als Reaktion auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe oder Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze - einen Autoinjektor - bei sich tragen müssen - wie die beiden Betroffenen in Großbritannien. Anders als die beiden Briten hatte die Frau in den USA allerdings keine derartige Vorgeschichte. Innerhalb einer Woche sind in Großbritannien nach Regierungsangaben bisher 138.000 Menschen geimpft worden.

Wiener Impfexperte: "Allergischen Nebenwirkungen nicht ungewöhnlich"

Der Wiener Impfexperte Herwig Kollaritsch sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Eine derartige Frequenz von allergischen Nebenwirkungen bei hochallergischen Personen ist nicht ungewöhnlich".



Die Arzneimittelaufsicht FDA in den USA hatte vergangene Woche eine Notfallzulassung für den Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens und seines US-Partners ausgestellt. In den USA startete die Impfkampagne am Montag. In Großbritannien hatte sie bereits am Dienstag vergangener Woche begonnen.

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.