In Deutschland haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 2089 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Dies teilte das Robert Koch-Institut in Berlin mit. Damit geht die Zahl der Ansteckungen im Vergleich zum Wochenende und zum Vortag wieder nach oben. Am Samstag war mit 2507 neuen Fällen der höchste Wert seit April erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach Angaben des Instituts bei 9460. Das sind elf mehr als am Vortag. Heute nachmittag wollen sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über die Schutzmaßnahmen abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.