Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich verharrt oberhalb der Marke von 5.000.

Zuletzt habe es 5.413 neue Fälle gegeben, teilt das Gesundheitsministerium in Paris mit. Gestern waren es 5.453 und am Freitag 7.379.



Am Dienstag kehren in Frankreich mehr als zwölf Millionen Schüler aus den Sommerferien in die Klassenzimmer zurück.



Ärzte fürchten, dass die Schulen dafür nicht bereit sind. In einem offenen Brief, aus dem die Zeitung "Le Parisien" zitiert, heißt es, die für den Beginn des Schuljahrs am 1. September geplanten Regeln schützten weder das Personal noch die Schüler und ihre Familien. Die Mediziner fordern eine Maskenpflicht für alle, die älter als sechs Jahre sind.