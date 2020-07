Der Wirkstoff Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen.

Das gab die EU-Kommission bekannt. Vorausgegangen war eine entsprechende Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur. Remdesivir gilt als eines von wenigen wirksamen Mitteln bei der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Es kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt um einige Tage verkürzen. Zuletzt hatten sich die USA beim Hersteller fast die gesamte Produktionsmenge bis zum Herbst gesichert. Dies stieß in Europa auf Kritik.

Remdesivir in der Übersicht

Die Deutsche Presseagentur hat eine Übersicht zu Remdesivir erstellt:



Das Mittel der US-Pharmafirma Gilead Sciences wurde ursprünglich zur Behandlung der Viruserkrankung Ebola entwickelt, aber nie für diesen Einsatz zugelassen. Später gab es Hinweise darauf, dass es gegen Coronaviren wirken könnte. Remdesivir wird per Infusion verabreicht und hemmt ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig ist.



Wird das Mittel in Deutschland verfügbar sein?



Die USA haben sich zwar einen Großteil der bis September anvisierten Produktionsmenge von Remdesivir gesichert. Deutschland hat sich nach Auskunft des Gesundheitsministeriums frühzeitig Remdesivir-Vorräte gesichert. Es gebe derzeit noch genug Reserven. Minister Spahn (CDU) sagte, er erwarte von dem US-Hersteller nach der Zulassung, "dass Deutschland und Europa versorgt werden, wenn es um ein solches Medikament geht".



Wo wird Remdesivir produziert?



Haupt-Produktionsstandort ist La Verne in Kalifornien. Allerdings habe das Unternehmen Gilead die Herstellung durch "Kapazitäten von mehreren Produktionspartnern in Nordamerika, Europa und Asien ergänzt". Gilead habe auch Lizenzvereinbarungen mit neun Generikaherstellern in Ägypten, Indien und Pakistan abgeschlossen. Das Unternehmen habe die Produktion bereits erheblich gesteigert, sie könne bei einem großen Ausbruch jedoch nicht rasch weiter hochgefahren werden.



Was kostet das Medikament?



Eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir wird nach Unternehmensangaben bei Bestellung durch die US-Regierung 2340 Dollar pro Patient kosten. Dieser Nettobetrag sei auch für Deutschland geplant, heißt es. Die Kosten würden dann in Deutschland von den Kassen bezahlt.

