Die Corona-Krise hat die europäische Wirtschaftskraft bereits deutlich geschwächt.

Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, sank die Wirtschaftsleistung in der Eurozone im ersten Quartal - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - um 3,8 Prozent. In der gesamten EU mit ihren 27 Staaten war im Zeitraum von Januar bis März ein Rückgang um 3,5 Prozent zu verzeichnen.

Rekord-Einbruch in Frankreich

Die französische Wirtschaft ist bedingt durch die Coronavirus-Krise im ersten Quartal sogar so stark eingebrochen wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.