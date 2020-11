Angesichts der Umsatzeinbrüche bei vielen Einzelhändlern in der Corona-Krise regt Bundeswirtschaftsminister Altmaier an, im kommenden Jahr mehr verkaufsoffene Sonntage zu gestatten.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, er habe alle Landesregierungen und Kommunen gebeten, mit den Öffnungszeiten möglichst großzügig und flexibel umzugehen. Altmaier sagte, der Erhalt des stationären Einzelhandels sei eine nationale, auch eine patriotische Aufgabe. Die Geschäfte hätten sich über einen langen Zeitraum entwickelt und machten die Innenstädte zu Orten der Begegnung. Sie seien das Ergebnis eines historischen Prozesses. Er wolle nicht in einer Stadt leben, in der es nur noch Filialen großer Ketten gebe, so Altmaier.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.