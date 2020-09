Wissenschaftler weltweit haben den Abbruch der klinischen Studie für einen Corona-Impfstoff des britischen Pharmakonzerns "AstraZeneca" begrüßt.

Der Direktor des Instituts für Virologie an der Phillips-Universität Marburg, Becker, bezeichnete das Vorgehen des Unternehmens als ein "gutes Zeichen". Es zeige, dass die Sicherheitsregeln griffen und die Qualitätskontrollen funktionierten. Nun müsste die Ursache der Erkrankung des Probanden geklärt werden. "Abgewogen werden müssen die Risiken des Impfstoffes mit den Risiken einer COVID-19-Erkrankung", so Becker.



Ähnlich äußerte sich der Bereichsleiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg, Salzberger. Die Aussetzung der Studie sei sinnvoll bei einer Impfung, die möglicherweise in vielen Millionen Dosen angewandt werden wird. Eine Myelitis sei ein sehr ernstzunehmendes Symptom. Der US-Immunologe Fauci betonte im Fernsehsender CBS, ein solcher vorläufiger Studienstopp sei nicht ungewöhnlich. Dieses sei ein Sicherheitsventil, das man bei klinischen Studien wie dieser habe.



Dlf-Autor Volkart Wildermuth erklärte in der Sendung "Forschung aktuell", derart große Studien seien dazu da, seltene Nebenwirkungen zu entdecken und nebenbei auch die Wirksamkeit zu belegen. Unterbrechungen seien bei Phase-III-Studien zudem recht häufig. Manchmal würden diese Studien ganz gestoppt, manchmal gingen sie weiter, in letzterem Fall sei der Wirkstoff dann erfolgreich.

Schwerwiegende Erkrankung bei Studienteilnehmer

Der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca hatte mitgeteilt, eine globale klinische Studie für einen Corona-Impfstoff vorerst zu unterbrechen. Bei einem Teilnehmer aus Großbritannien waren gesundheitliche Probleme aufgetreten. Das sei eine Routinemaßnahme für solche Fälle, teilte das Unternehmen. "In großen Versuchsreihen treten Erkrankungen zufällig auf, müssen aber von unabhängiger Seite untersucht werden, um das gründlich zu überprüfen."



AstraZeneca machte keine Angaben zu der Erkrankung des Studienteilnehmers. Laut Medienberichten soll es aber eine schwerwiegende sein. Wie die New York Times schreibt, handele es sich dabei möglicherweise um eine sogenannte "Transverse Myelitis". Das ist eine akute, entzündliche Erkrankung des Rückenmarks, die neurologische Symptome wie Muskelspasmen oder die Störung autonomer Körperfunktionen auslösen kann. Eine offizielle Bestätigung dieser Diagnose seitens des Pharmakonzerns gibt es bislang nicht.



Der Bereichsleiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg, Salzberger, erklärte, eine transverse Myelitis gehe in der Regel mit schweren neurologischen Symptomen einher. Es bleibe die Frage offen, wie schwer die Symptome seien. Auch wenn in vielen Fällen eine solche Myelitis sich vollständig zurückbilde, sei das ein sehr ernstzunehmendes Syndrom.



Bei dem getesteten Impfstoff handelt es sich um "AZD1222", den die Universität Oxford entwickelte. Der Impfstoff basiert auf dem Adenovirus, der bei Schimpansen Erkältungen auslöst. Das Mittel zählt bisher zu den aussichtsreichen Kandidaten unter den potenziellen Corona-Impfstoffen. Viele Länder, auch Deutschland, haben mit dem Konzern Verträge über insgesamt Milliarden Dosen abgeschlossen. Während des Stopps sollen nun vorerst keine weiteren Probanden geimpft und bisher geimpfte Personen weiter beobachtet werden. AstraZeneca werde die Untersuchung des Falls beschleunigen, damit sich das Zulassungsverfahren für den Impfstoff so wenig wie möglich verzögere, hieß es vom Unternehmen.

Was heißt das für die weitere Entwicklung des Impfstoffes?

Die Unterbrechung klinischer Studien ist Teil des Qualitätssicherungsprozesses und dient dem Schutz der teilnehmenden Patientinnen und Patienten. Es ist bei Komplikationen allerdings schwierig, zufällig auftretende Erkrankungen von solchen zu unterscheiden, die durch die zu testende Impfung ausgelöst wurden.



In diesem Fall könnte die mögliche Nebenwirkung in der kombinierten Phase II/III Studie des Pharmaherstellers aufgetaucht sein, die AstraZeneca in Großbritannien, Brasilien und Südafrika durchführt, schreibt das Science Media Center Germany. In Phase-II wird ein Impfstoff an mehreren hunderten, in Phase-III bereits an mehreren tausenden gesunden Freiwilligen getestet. Diese Phase mit einer vergleichsweise großen Testgruppe dient dazu, die Wirkungsweise, aber auch seltene Nebenwirkungen eines Medikamentes zu prüfen.



Erst seit Ende August hat AstraZeneca eine Phase-III-Studie in den USA gestartet. Insgesamt sollen bislang etwa 17.000 Teilnehmende der Studie geimpft worden sein. Ein unabhängiges Komitee prüft nun, inwiefern die Studie weitergeführt werden kann. Wie lange sie pausieren wird, ist unklar.

