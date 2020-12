Renommierte Wissenschaftler haben die Regierungen in Europa dazu aufgerufen, sich im Umgang mit der Coronapandemie zu gemeinsamen Zielen verpflichten.

In einem Positionspapier für die Fachzeitung "The Lancet" kritisieren die Forschenden, dass die unterschiedlichen Ansätze in den Ländern immer wieder eine Verbreitung des Virus ermöglichten. Wenn ein Land weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung ergreife, dessen Nachbarland aber nicht, drohe ein "Pingpong-Spiel" erneuter Einschleppungen.



Die Fachleute schlagen deshalb eine "synchronisierte" Eindämmungsstrategie mit extrem niedrigen Richtwerten vor. Sie plädieren für ein Maximum von zehn Neuinfektionen am Tag pro einer Million Einwohner. Umgerechnet auf Deutschland wären das sieben Fälle pro 100.000 Einwohner pro Woche. Die aktuelle Inzidenz liegt derzeit (19.12.) bei circa 190 - mit steigendem Trend. Um ein niedriges Niveau langfristig halten zu können, seien ausreichend Testkapazitäten von minimal 300 Tests pro Tag pro einer Million Einwohner notwendig, betonen die Wissenschaftler.



Das Positionspapier unterzeichneten rund 300 Forschende, darunter der Virologe Drosten, RKI-Präsident Wieler und der Ökonom und IFO-Chef Fuest.

