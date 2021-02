Wissenschaftler halten das Risiko einer Schulöffnung für beherrschbar.

Das geht aus den Leitlinien zur Prävention und Kontrolle von Corona-Infektionen in Schulen hervor, die Bundesforschungsministerin Karliczek in Berlin vorstellte. Die Fachgesellschaften kommen in dem Papier zu dem Schluss, dass Schulen in der Corona-Krise geöffnet bleiben könnten, wenn sie eine Reihe von Hygienemaßnahmen strikt beachten.



Die Wissenschaftler empfehlen, die Klassen und Jahrgänge in kleinere und feste Gruppen zu unterteilen. Dazu kommen strenge Abstands- und Lüftungsregeln, eine konsequente Pflicht zum Tragen medizinischer Masken und die Reduzierung der Personen bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, auch durch eine zeitliche Streckung des angebotenen Unterrichts.



Bisher haben die Bundesländer meist nur einzelne dieser Maßnahmen umgesetzt. Die Leitlinien treffen keine Aussage darüber, wann die Schulen wieder öffnen sollten. Darüber wollen Bund und Länder am Mittwoch sprechen.

Merkel stellt Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht

Kanzlerin Merkel hat angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht gestellt. Man wolle bei den Beratungen am Mittwoch eine solche Strategie auf den Weg bringen, sagte sie nach Angaben von Teilnehmern in Beratungen des CDU-Präsidiums. In der aktuellen Lockerungsdebatte mahnte die Kanzlerin aber zur Vorsicht. Die Infektionswelle sei zwar gebrochen, aber kein Bundesland liege bei der Inzidenz unter einem Wert von 50.

