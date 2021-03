Zur Eindämmung der dritten Welle der Corona-Pandemie spricht sich die Linken-Vorsitzende Wissler dafür aus, auch Unternehmensschließungen ins Auge zu fassen.

Wissler sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, wenn die Zahlen weiter so in die Höhe gingen, müsse man auch darüber reden, nicht dringend notwendige Produktionen für ein paar Tage stillzulegen, um die Infektionsketten zu brechen. Die Beschränkungen wegen der Pandemie beträfen im Wesentlichen den privaten Bereich, betonte Wissler und sprach diesbezüglich von einer Schieflage.



Der stellvertretende CDU-Chef Strobl sprach sich in der "Stuttgarter Zeitung" für einen kurzen und - Zitat - allumfassenden - Lockdown aus. In den Betrieben sollten Angestellte arbeiten, die zwingend dort sein müssten oder kritische Infrastrukturen betreuten. Auch die deutschen Intensivmediziner forderten einen harten Lockdown sowie den sofortigen Stopp geplanter Öffnungsschritte.



Ungeachtet dessen planen etwa das Saarland und einige Städte in Nordrhein-Westfalen Öffnungsschritte im Rahmen einer Teststrategie.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 27.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.